Mislima prizovite ljubav: Evo kako manifestirati savršenog muža po mjesecu rođenja

Popularna riječ 'manifestacija' često se krivo shvaća, implicirajući da se određene želje magično pojavljuju. I premda se to događa, u stvarnosti se umjetnost manifestacije često sastoji od dva odvojena koraka. Prvi je utjeloviti svoje najautentičnije ja, posebno kada je riječ o ljubavi i partnerstvu.
Otkrijte energiju koju svaki mjesec rođenja utjelovljuje kada je u pitanju privlačenje idealnog bračnog partnera.
SIJEČANJ Manifestirajte kroz jasnoću i standarde: Kad je riječ o vezivanju, ne postoji selektivniji mjesec rođenja. Kada istinski osjete želju za skrasiti se, i Jarcu i Vodenjaku može trebati malo vremena da steknu jasnoću o svom željenom partneru. Ali kada dođe do jasnoće, podižu ljestvicu prilično visoko. Ova prirodna strategija selektivnosti s kim izlaze stvara prostor za njihovog željenog muža točno kada bi trebao stići.
VELJAČA Manifestirajte usklađivanjem intelekta s emocijama: Kad je riječ o pronalaženju prave osobe za brak, rođeni u veljači su posebna vrsta. Vodenjak je vrlo intelektualan, a Ribe su beznadežni romantičari. Ova kombinacija energija znači da je energija manifestacije muža usklađivanje uma sa srcem. Gotovo je kao da napravite popis "karakteristika muža", a zatim ga intuitivno ponovno pročitate kako biste bili sigurni da je svaka stavka odobrena od strane srca.
OŽUJAK Manifestirajte kroz hrabru ranjivost: Donoseći kombinaciju vode i vatre, rođeni u ožujku su duboko emotivni, ali i vatreni! Pogotovo ako su već bili povrijeđeni, moraju utjeloviti emocionalnu ranjivost kako bi privukli svog savršenog partnera. Nakon što se osjećaju ugodno otvarajući svoje srce bez straha, njihova posebna osoba osjeća čarobne vibracije Riba i vatrene vibracije Ovna. Ova otvorenost omogućuje pravoj vrsti partnera da vas prepozna i emocionalno upozna, stvarajući prostor za vezu utemeljenu na strasti i povjerenju.
TRAVANJ Manifestirajte kroz djelovanje i utjelovljenje: Rođeni u travnju posjeduju zanimljivu strategiju privlačenja partnera. Budući da je kod Ovna sve u smjelom djelovanju, a Bika u utemeljenoj prisutnosti, privlače želje svog srca živeći u skladu s vrstom partnerstva koju žele izgraditi, donoseći odluke koje odražavaju samopouzdanje, stabilnost i samopoštovanje.
SVIBANJ Manifestirajte kroz senzualnost i znatiželju: Oni imaju najbolje od oba svijeta. Bik je sve o utjelovljenju, dok su Blizanci o znatiželji. Ako ste rođeni u svibnju, možda ćete pozvati svog budućeg supružnika kada upoznajete mnogo potencijalnih partnera, ali odlučite ulagati energiju samo u veze koje se osjećaju utemeljeno, znatiželjno i istinski dobro i u umu i u tijelu.
LIPANJ Manifestirajte kroz komunikaciju i emocionalnu sigurnost: Kada je riječ o pronalaženju idealnog dugoročnog partnera, rođeni u lipnju žele stvoriti prostor u kojem se osjećaju sigurno kako bi mogli komunicirati svoje želje. Bilo da ste Blizanci ili Rak, dijeljenje s prijateljima, obitelji, pa čak i duhovnim vodičima tko je vaš savršeni suprug aktivira zakon privlačnosti. Drugim riječima, magija stvorena usklađivanjem vašeg srca i uma vaša je najbolja prednost za ljubav, romantiku, pa čak i brak.
SRPANJ Manifestirajte kroz ljubav prema sebi i samopouzdanje: Oni rođeni u srpnju najbolje privlače pravu ljubav, prizivajući svog najboljeg partnera usmjeravajući pažnju prema unutra. Bilo da ste Rak ili Lav, rad na sebi i usavršavanje, pa čak i ostvarenje vaših najluđih snova, šalje magnetske vibracije ljubavi vašeg života. Ovaj fokus prema unutra prirodno privlači nekoga tko cijeni vaše samopouzdanje i želi izgraditi nešto smisleno uz vas.
KOLOVOZ Manifestirajte kroz blistavu autentičnost: Što je zajedničko kolovoškom Lavu i Djevici? Bilo otvoreno ili tiho, žude za prostorom da budu u potpunosti svoji. Ako ste rođeni u kolovozu, oslobađanje od vanjskih očekivanja i odabir autentičnosti umjesto performansi ono je što magnetizira pravu vrstu partnera za vas. U tom smislu, znat ćete da ste upoznali svog supruga ako vas potiče da se pokažete točno onakvima kakvi jeste.
RUJAN Manifestirajte kroz osobnu ravnotežu i usklađenost: Kada ste rođeni u rujnu, biti vlastiti osobni životni trener vaša je vrata za manifestiranje vašeg dugoročnog partnera. Djevica je znak izvrsnosti, dok Vaga napreduje u ljepoti življenja u ravnoteži. Ako ste rođeni u rujnu, biti najusklađenija i najbalansiranija verzija sebe čini vas neodoljivom. Ova unutarnja usklađenost stvara uvjete za uravnoteženo, podržavajuće partnerstvo koje organski ulazi u vaš život.
LISTOPAD Manifestirajte kroz rad sa sjenama: Budući da je najmisteriozniji mjesec, energija listopada djeluje kroz sjene. Energija Vage nastoji unijeti ljepotu i svjetlost u tamu, a Škorpion napreduje u pretvaranju tame u moć. Ako ste rođeni u ovom posebnom mjesecu, možete očekivati da će se vaš muž iz snova pojaviti nakon što obradite svoje rane. Dopustite si da kopate duboko, jer je ispod površine gdje se nalazi zlato koje treba iskopati.
STUDENI Manifestirajte kroz osobno oslobađanje i širenje: Ako ste rođeni u studenom, imate vrlo specifičan način privlačenja svog idealnog partnera. Budući da je Škorpion o transformaciji, a Strijelac o rastu, napredujete kada iz svog života uklanjate sve što vam ne služi. Romantično, ovaj fokus na oslobađanje od negativnog stvara prostor za osobno širenje, što vodi do rasta u vaše sretno oženjeno ja.
PROSINAC Manifestirajte kroz viziju i strpljenje: Kada zatvorite oči i zamislite svog savršenog partnera, što vidite? Rođeni u prosincu imaju čaroban način romantične manifestacije, a to je: "vizualizirajte i čekajte". Strijelac je optimističan znak vizije, a Jarac je povezan s vremenom. Zajedno, ove energije ističu moć vizije uparenu sa strpljenjem - povjerenjem da se smislena ljubav odvija u svoje vrijeme, a ne u prisilnom vremenskom okviru.