Mislite da se dobro ljubite? Evo kako znati - kažu znanstvenici

Iako o seksu možete puno toga čuti, vidjeti i pročitati, nitko ne nudi instrukcije iz ljubljenja. A ako ono ne paše partneru, teško da će izlazak prerasti u pravu vezu.

Zato su se i znanstvenici pozabavili ovom temom i otkrili nekoliko tajni uspješnog ljubljenja.

Ljubljenje je važno

Istraživanja su pokazala da učestalost ljubljenja itekako utječe na zadovoljstvo vezom. Znanstvenici su dokazali da je 'količina' poljubaca nekog para proporcionalna njihovim zadovoljstvom u vezi.

Oko 59 posto muškaraca i 66 posto žena izjavilo je da je prekinulo vezu jer im se partner nije dobro ljubio, a zanimljivo je i da se većina ljudi (do 90 posto) bolje sjeća detalja vezanih uz prvi romantični poljubac nego uz prvi seks.

Zanimljivo je i to da muškarci koji daju poljubac ženi prije nego odu na posao žive u prosjeku pet godina dulje, zarađuju 20 do 30 posto više novaca i imaju manje šanse da im se dogodi prometna nezgoda, pokazalo je 10-godišnje njemačko istraživanje provedeno 1980-ih.

Psiholozi doduše ne vjeruju da sam poljubac uzrokuje ove promjene koliko to da muškarac koji pozdravlja ženu poljupcem ima više šanse započeti dan pozitivnijim stavom, što vodi do zdravijeg stila života.

Zašto se ljubimo?

Poljupcem testiramo je li nam netko (biološki gledano) pogodan partner, smatraju znanstvenici. Razmjena mirisa, dodira i držanja tijela potiče podsvjesne mehanizme koji nam pomažu u odlučivanju bismo li trebali nastaviti, a postoji mogućnost i da nam poljubac ukaže na potencijalnu partnerovu predanost vezi i genetsku kompatibilnost.

U knjizi Sheril Kirshenbaum, 'The Science of Kissing: What Our Lips Are Telling Us', ističe se da postoje velike razlike kako koji spol doživljava poljubac. On je puno važniji ženama, koje su usredotočenije na zube i higijenu muškarca, dok muškarci pak na ljubljenje gledaju više kao na korak prema seksu.

Naravno, tu su i velike razlike u percepciji ljubljenja među različitim kulturama.

Kako otkriti želi li vas netko poljubiti?

Ovo pitanje potiče više nervoze nego bilo što drugo vezano uz poljupce. Svi znanstvenici su suglasni da možete biti uvjereni da partner to želi kad uđe u vaš osobni prostor (približi vam se), na uvjerljiv način i proučava vašu reakciju na svoj čin.

Bitno je da budete svjesni, bile vaše namjere romantične ili ne, da je za bilo kakav poljubac nužno da osoba uđe u vaš osobni prostor, a da bi vam prišla toliko blizu mora postojati određena razina povjerenja ili očekivanja. Zato ljubljenje ili običan poljubac u obraz predstavlja neizgovoren izraz prihvaćanja.

Stručnjak u 'lovu na djevojke', David D'Angelo savjetuje muškarcima da djevojkama poprave kosu, jer je to dovoljno intiman pokret pomoću kojeg mogu vidjeti je li ona zainteresirana ili ne. Ako se trzne ili odmakne, bolje je uzmaknuti, no ako pokaže opuštenost i ugodu, muškarac može bez problema 'krenuti dalje'.

Savjeti za žene

William Cane je tijekom pisanja knjige 'The Art of Kissing' upitao muškarce na što bi se najviše požalili, ali i što im je najprivlačnije kad je ljubljenje u igri.

Otkrio je da muškarci priželjkuju da žene više otvaraju usta (tj. da se ljube 'vlažnije s više akcije jezikom'), da iniciraju poljupce i da budu agresivnije s jezikom i budu, općenito, aktivnije.

Savjeti za muškarce

U istoj knjizi, Cane je ponudio nekoliko savjeta i 'jačem' spolu.

1. Nemojte joj zabiti jezik u grlo, jer se na to žene najčešće žale.

2. Slušajte kako diše. Točnije, dopustite joj da diše, a nemojte je daviti.

3. 'Osluškujte' kako se ona ljubi i pratite njezin tempo.

Također, muškarci bi trebali posvetiti više pozornosti oralnoj higijeni, jer bez obzira koliko netko bio privlačan, ako mu smrdi iz usta, to će odbiti svaku ženu. Jer žene obraćaju više pozornosti na okus i miris nego muškarci.

Uz to, 53 posto žena se radije ljubi sa svježe obrijanim muškarcima, najdraže mjesto za poljubac nakon usta im je vrat (96 posto voli kad ih se ljubi tamo, dok to isto preferira svega 10 posto muškaraca), te se žene često žale da se muškarci ljube stalno na isti način umjesto da mijenjaju tehnike i brzinu.

Nije sve u tehnici

Kao što je Sun Tzu izjavio: 'Svi ratovi su dobiveni ili izgubljeni prije nego su uopće počeli'. U velikoj mjeri, to se odnosi i na poljupce.

Naime, možete se sjajno ljubiti, ali ako se ponašate tako da vas nitko uopće ne želi poljubiti, šteta vašeg umijeća. Isto tako, i okolnosti vam mogu upropastiti šanse.

Zato je Kirshenbaum sažela nekoliko bitnih stvari koje vam mogu pripomoći (ili, ako nedostaju, odmoći) na putu do poljupca:

1. Bitno je izgledati dobro, zato se potrudite da izgledate dobro.

2. Pripremite scenu. Upoznajte se prije nego navalite na osobu koja vam se sviđa i sve će ići lakše.

3. Važan je kontekst. Odaberite pravo vrijeme i okruženje.

4. Znajte što se potencijalnom partneru sviđa ili ne sviđa.

Ljubljenje nije olimpijski sport, nego je važno u čemu određena osoba uživa, što se razlikuje od osobe do osobe, pa je upoznajte kako bi se pokazali u najboljem svjetlu, savjetuje Time.

