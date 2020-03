Ovo bi muškarci najradije pitali partnericu, no neće iz straha

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 'Ženi plaćam da me zadovolji - to je meni potrebnije nego njoj'

Stranica Thought Catalog je odlučila sastaviti popis pitanja koje bi mnogi muškarci postavili svojim "boljim polovicama", ali im je previše neugodno.

14 muškaraca je priznalo što ih najviše zanima, a neka od ovih pitanja vjerojatno će iznenaditi mnoge djevojke, pogotovo jer bi bez problema odgovorile na neka od njih.

1. 'Stvarno me zanima s koliko je ljudi spavala, ali tek smo počeli izlaziti pa bi to moglo biti previše intimno. Također, što ako je spavala s više nego što bih želio znati?! Možda je bolje da jednostavno ne pitam.'

Luke, 24

2. 'Zanima me bi li bila zainteresirana za seks u troje, jer ja sam totalno spreman na to, no bojim se da će pomisliti da samo želim biti s drugim curama ako je pitam.'

Trey, 25

3. 'Glumi li ili sam zaista tako dobar u krevetu. Ne umanjujem svoje seksualne sposobnosti, ali čuo sam da puno žena glumi. Tako se priča.'

Will, 24

4. 'Koliko često masturbira, a ovisno o odgovoru, mogao bih se uvrijediti.'

Gio, 26

5. 'Zanima me nosi li ikad gaćice dva puta za redom bez da ih opere. Ne bih je osuđivao, samo me zanima.'

Sam, 25

6. 'Je li preboljela bivšeg. To je nešto zbog čega uvijek brinem i, da, nesiguran sam.'

Kyle, 24

7. 'Kako kotira moj penis u usporedbi s drugim muškarcima s kojima je spavala?'

Patrick, 25

8. 'Je li ikad prije bila trudna. Brinem se kad joj kasni menstruacija, ali nikad je to ne bih pitao. Mislim da je to preosjetljiva tema, iako me zanima odgovor.'

Bobby, 24

9. 'Jesi li njezine grudi prave. Prerano je u vezi da krenem tim putem. Premda, tehnički gledano, to je kompliment, jer su savršene.'

Victor, 23

10. 'Je li ikad spavala sa ženom. Znam da je bila divlja na faksu, ali ne želim da pomisli kako je smatram promiskuitetnijom nego što je zaista bila.'

Ricky, 24

11. 'Koliko djece želi imati, ako ih uopće želi. Ako je to pitam, doduše, mogla bi pomisliti da joj želim napraviti dijete, a ne pokušavam to, nego me samo zanima da znam za budućnost.'

Rob, 26

12. 'Volio bih znati koja je najprljavija stvar koju je ikad napravila, ali me je previše sram da je to stvarno i pitam.'

Jason, 22

13. 'Gleda li ikad svoju vaginu. Vidio sam nešto na televiziji kako žene gledaju svoje vagine u ogledalu, a to mi je bilo stvarno čudno.'

Kevin, 23

14. 'Pitao bih je što stvarno misli o mojim seksualnim umijećima. Valjda se ne bojim pitati, ali me zanima što stvarno misli, tj. da joj mogu čitati misli i otkriti govori li mi istinu.'

Anthony, 25

