<p>U svijetu u kojemu živimo definitivno ne nedostaje izbora za miss 'ovoga i onoga', od najljepše djevojke na svijetu do najljepše žene, majke, a sad i vlasnice pasa. Zapravo, Miss Dog Mom je natjecanje u kojemu sudjeluje i kućni ljubimac. I on je divno uređen, i ponosno se pokazuje pokraj svoje lijepe 'mame'. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO Ovaj pas je silno ljubomoran na plišanca:</p><p>Jedini je uvjeti su da je pas stariji od osam mjeseci, da je cijepljen, a pasmina nije bitna. Gleda se koliko je životinja povezana sa svojom vlasnicom.</p><p>Ove godine stiglo je 65 prijava, a Miss Dog Mum za 2020. godinu krajem rujna je biralo sedmero sudaca, a među njima je sjedila i trenutna Miss svijeta iz Massachusettsa u SAD-u.</p><p>Natjecanje se zbog Covida-19 moralo održati virtualno.</p><p>Laskavu titulu odnijela je <strong>Talia Page</strong> iz New Yorka i njezin psić Harvey, dvogodišnji mješanac jazavčara.</p><p>- Nisam očekivala da ću pobijediti na ovom natjecanju. Svakako sam bila iznenađena, jer nisam neka kraljica ljepote - rekla je simpatična Talia nakon proglašenja pobjede, inače direktorica edukacije i razvoja u marketinškoj tvrtki Reprise Digital Media.</p><p>Kaže kako su je novi posao i rad od kuće motivirali da nabavi ljubimca. Odlučila je da psa neće kupovati, već udomiti. Zaljubila se, kaže, u njega na prvi pogled, već kad ga je ugledala na fotografiji.</p><p>- Znala sam i osjetila u srcu da je on taj. Pronašao me. Osjetila sam da je on pas za mene jer smo se odmah povezali - nastavila je Talia.</p><p>Za natjecanje je čula od prijateljice i odlučila se prijaviti iz šale. Nije, kaže, vjerovala da će ući u finale.</p><p>- Kada sam dobila njihov mail da sam ušla u finale pomislila sam: 'Sranje, u što sam se to upustila - rekla je i dodala kako je uz mail dobila i priručnik o pravilima natjecanja i savjetima. Trebala joj je večernja haljina, odjeća za Harveya...</p><p>Zadatak je bio da zajedno prošeću pistom, a ona se, kaže, bojala da će psić otkazati poslušnost i odbiti šetati u odijelcu jer je pomalo tvrdoglav. Ali, poslastice su spasile stvar i sve je prošlo savršeno.</p><p>- Osobno mislim da je Harvey najslađi pas kojeg sam ikad vidjela, ali to je sve subjektivno - dodala je.</p><p>Žiri je osvojila, između ostalog, i jednim odgovorom na njihovo pitanje.</p><p>Pitali su je zašto želi biti Miss Dog Mom 2020., a ona je odgovorila: 'Zato što Harvey i ja imamo nevjerojatne prirodne obrve'. Njezin odgovor ih je iznenadio i nasmijao. Bio je to još jedan plus.</p><h2>Stiglo im je mnoštvo prijava</h2><p>- Htjela sam napraviti ovo natjecanje još prije tri godine, no stalno sam odgađala jer sam nekako sumnjala da će itko biti zainteresiran - rekla je <strong>Desh Valcin</strong>, osnivačica inovativne tvrtke Chase & Papi usmjerene na pse koja je organizirala natjecanje.</p><p>Prvi izbor Miss Dog Mom održan je lani u Brooklynu i odmah je postalo jasno da su ljudi itekako zainteresirani - zaprimili su 300 prijava koje su na kraju suzili na 12 natjecateljica.</p><p>- Natjecanje je otvoreno za žene iz svih sfera života i zabavnije je od ostalih jer se natječete sa svojim najboljim prijateljem - svojim psom - dodala je Desh Valcin.</p><p>Sav prihod od natjecanja preusmjerava se udrugama za zaštitu životinja, prenosi <a href="https://www.rover.com/blog/miss-dog-mom-2020-crowned-in-virtual-pageant/?utm_campaign=680960441&utm_content=1603150605&utm_medium=social&utm_source=facebook&fbclid=IwAR1adTaAkXiJobL7GJT2-V0o_I3ZhqbRzuyOQDRbBeTf02FrLq5cEBtZwIE" target="_blank">Rover.</a></p><p>Pogledajte kako je ovo natjecanje izgledalo lanjske godine:</p><p> </p>