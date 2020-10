Zagrepčanka osmislila praktične prijenosne ležajeve za ljubimce

Iva iz Zagreba je svoju ljubav prema psima odlučila pretvoriti u posao, a ideje za artikle koje proizvodi proizašle su iz svakodnevnog suživota sa ljubimicom Bubom

<p>Kao malu me je ugrizao pas pa sam ih se bojala i izbjegavala ih cijeli život. Iako u obitelji imamo psa, tek prije tri godine sam u jednoj situaciji osvijestila količinu ljubavi koju pružaju ljubimci. Bez razmišljanja sam otišla u Dumovec, i tako je došla moja mješanka Buba, prepričava <strong>Iva Čoh</strong> (48) iz Zagreba.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kujica Lilo obožava košarkaške trikove</p><p>- Izgrizla mi je pola stana, imala je problema s inkontinencijom i slično. Danas je super. No u svemu tome, spletom životnih okolnosti, psi su mi postali i središte profesionalnog interesa. Naime, prije godinu dana dobila sam otkaz. Radila sam u korporaciji više od 20 godina i bavila sam se medijima i knjižnim izdavaštvom. No na žalost sam postala tehnološki višak jer moja tvrtka više nije trebala moje radno mjesto. U tom sam periodu razmišljala što bih mogla dalje. U usputnom razgovoru s poznanicom sam spomenula da bih voljela raditi nešto vezano uz kućne ljubimce, a ona me tad pitala što čekam i rekla da krenem, prisjeća se Iva.</p><p><br/> Lani u prosincu je otvorila obrt Dvije njuške, a prodaje personalizirane jedinstvene artikle kakvih nema na našem tržištu.</p><p>- Konkretno, trebao mi je vodonepropusni prekrivač za kauč s odvojivim jastucima, no takvog nigdje nije bilo za kupiti. Zato sam ga izradila sama. Potom sam osmislila i prenosivu ležaljku za psa koja se može sklopiti u običnu torbu, a pritom u nju možete zapakirati i sitnice potrebne psu na putovanju. Tu su i špilja krevet idealan za plašljive pse koji traže zaklon, gnijezdo jastuk čija se veličina može podešavati ovisno o veličini psa te ručnik dizajniran kao pregača. Njome se vlasnik može zaštiti od prskanja vode a zatim obrisati i umotati psa nakon kupanja - kaže Iva smijući se kako svaki vlasnik zna kolika je muka okupati ljubimca i pritom ostati suh uz čistu kupaonicu. </p><p>- Svi proizvodi su hrvatske proizvodnje, a kupcima nudim i mogućnost personalizacije artikala jer strojno možemo izvesti ime ljubimca na svaki proizvod - ističe Iva dodajući kako radi na proširenju asortimana.</p><p>Ima mnoštvo ideja, a polazište za svaku od njih je svakodnevni suživot s njezinom Bubom. Buba je, ujedno uložila bezbrojne sate testiranja artikala koje proizvodi njezina vlasnica ukazujući na eventualne nedostatke i prostor za doradu. Svi su materijali vodonepropusni i perivi u perilici za rublje, a ispuna jastuka i ležajeva je od materijala koji se prilagođavaju položaju tijela pružajući mu oslonac.</p><p>- Ne grudaju se, ne upijaju mirise niti gube na volumenu - ističe Iva koja o svojim doživljajima s Bubom piše i <a href="https://dvije-njuske.hr/">blog</a>.</p>