Misteriozni 'obrnuti toranj' dio je mita o inicijaciji Templara

Na bajkovitom imanju Quinta da Regaleira, pored vile na brdu Sintra, oko 30 kilometara od Lisabona, nalazi se nekoliko bunara. Nikada nisu služili prikupljanju vode, umjesto toga, popularan je mit da su bili dio obreda inicijacije u vrijeme vitezova templara.

Pogled u jedan od tih bunara u kratkom BBC-jevom dokumentarcu pokazuje da je dubok 30 metara i izgleda, zapravo, kao obrnuti toranj. Vjeruje se da je smisao procesa inicijacije u takvom bunaru bila simbolična pobjeda nad mrakom, da bi vitez izašao na svjetlo. Jer, nema svjetla bez mraka.

Inicijacijski bunari glavna su atrakcija imanja Quinta da Regaleira. To bivše seosko imanje otvoreno je za javnost 1998. godine. Iako povijest imanja seže u 17. stoljeće, svoje najbolje dane doživljava kad je prešlo u vlasništvo bogataša. Na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće kupio ga je António Augusto Carvalho Monteiro, jedan od najbogatijih ljudi Portugala toga vremena i dogradio ga ovako kako izgleda i danas, uz bezbroj detalja koji imaju simboličnu ulogu.

Znao je da kupuje bivše imanje Templara. Cijela ta regija bila je donacija koju je portugalski kralj Alfonso Henriques darovao templarskom redu. Talijanski arhitekt i dizajner Luigi Manini savršeno je odgovarao snovima koje je vezano uz to imanje imao Carvalho Monteiro. Palača i vrtovi oko nje izgrađeni su u kombinaciji paganizma i kršćanstva.

Imanje je izgrađeno na nekoliko razina. Započinje s palačom, od koje se penje dalje, s tim da se usput nalaze postaje osmišljene da potiču na duhovno prosvjetljenje. Carvalho Monteiro poznavao je sve templarske simbole, s tim da je teško reći je li to zato što ih je proučavao, ili i zato što je i sam prošao inicijaciju.

Povjesničari danas smatraju da je prošao inicijaciju u templarski red, a vjeruju da je to slučaj i s arhitektom Maninijem.

Masoni su tajno društvo braće koja potiče slobodno razmišljanje i potiče intelektualni razvoj. Masonerija se oslanja na ekumenizam, iako nije potrebno biti kršćanin da biste postali član reda.

No u Portugalu je to bilo tako, što je razlog zbog kojega bunar za inicijaciju ima devet stupnjeva, odnosno devet krugova kroz koje vode spiralne stepenice.

No ne radi se samo o osam kuteva. Uz osam Vitezova Templara, koji su 1119. godine osnovali taj red, postoji i jedan glavni. U to su vrijeme Templari bili religijske vojne jedinice, osnovane da štite kršćanstvo.

Povjesničari vjeruju da se u ovom bunaru odvijala inicijacija. Kandidati su dolazili s povezom na očima, kako ne bi znali gdje su, i morali su se spustiti stepenicama do dna, do osmerokutne zvijezde unutar koje se nalazi templarski križ, a u središtu - znak velikog meštra.

Odatle bi krenuli još dublje, u još mračniji prostor, kroz pećine i tunele u kojima bi budući član reda birao svoj put.

Na kraju puta došli bi do svjetla i izašli, poput Isusa Krista, na mjestu gdje je kapelica. To je Quinta da Regaleira kapelica, koja se, zapravo, sastoji od dvije kapelice, koje su položene jedna na drugu, a između njih je kripta - mala posvećena prostorija. U inicijaciji za templarski red to je bilo važno mjesto: kandidat bi tu postajao brat.

Važno je reći da Templari nisu vjerovali u Kristovu smrt, pa u njihovim kapelicama nikada nije prikazan razapet na križu.

U 14. stoljeću templarski red se počeo širiti. Portugalski kralj Dinis zatražio je od Pape dozvolu da osnuje religijske vojne jedinice koje će štititi njegovu zemlju, s namjerom da ih nazove Kristov red. Zadržao je sve portugalske Templare u tom redu, što je uključivalo i njega, i dao azil mnogim izbjeglicama Templarima.

Oni su donijeli ogromno nautičko, kartografsko i astronomsko znanje, što je pridonijelo brojnim istraživanjima. Templari su plaćali putovanja Portugalaca diljem svijeta, prenosi BBC.

Danas je Quinta da Regaleira oda tome vremenu i slika nekih povijesnih mitova.

