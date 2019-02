Misteriozni poremećaj: Usne joj tako nateknu da ne može disati

Lydia O'Connor (23) iz Chelmsforda u Velikoj Britaniji ima idiopatsku urtikariju zbog koje joj se usne znaju udvostručiti, ali okidač te reakcije liječnicima nije poznat.

Lani je provela četiri dana na intenzivnoj njezi, a u mjesecima nakon toga znala je dobivati osip po cijelom tijelu. U bolnici je završavala jednom tjedno. Iako su simptomi nestali u kolovozu prošle godine, svjesna je da se mogu vratiti u bilo kojem trenutku.

Prvi put je alergijsku reakciju imala sa 16 godina. Spavala je kod prijateljice nakon školskog plesnjaka i šokirala se ugledavši osip na tijelu.

- Uspaničila sam se i pokušala ga ublažiti vodom, jako je svrbio. Tata je došao po mene i odveo me liječniku. Bila sam nekoliko dana u bolnici, no odjednom je sve nestalo - ispričala je, a prenosi Daily Mail.

Sve je bilo dobro do prošle godine.

- Osip se opet pojavio, no ovaj put sam u njemu bila od glave do pete, u jednoj večeri. Usne su mi se udvostručile. Bilo je zastrašujuće jer nisam znala što se događa. Primili su me na intenzivnu. Vjerovali su da imam tešku alergijsku reakciju. Borila sam se za zrak, nisam mogla disati. Jezik i usne bili su mi jako natečeni - prisjetila se.

Tog je dana dobila lijekove i otekline su se smanjile.

- Nakon pet dana u bolnici i raznih testova kojima su me podvrgnuli, alergeni markeri u mojoj krvi nisu bili povišeni. To je pokazalo da se ne radi o alergijskoj reakciji. Rekli su mi da imam idiopatsku urtikariju, što znači da može započeti bez uzroka - dodala je.

Dani nakon izlaska iz bolnice bili su takvi da se svako jutro budila sa osipom po tijelu koji je strašno svrbio. Nekada je zahvatio manji dio tijela, a katkad veći. Jednom joj je cijeli trbuh bio kao velika crvena mrlja. Čak joj se znao pojaviti na stopalima.

Bila je iscrpljena jer od svraba nije mogla spavati.

- Nije bilo nikakvog vidljivog uzroka. Promijenila sam posteljinu, prehranu, šampone za pranje kose i tijela, šminku, sve što sam mogla - rekla je Lydia.

Stvar su dodatno pogoršavali neznanci svojim pogledima i komentarima. Sklanjali su se od nje kao da ima smrtonosnu zaraznu bolest. Posebno je to osjetila dok su joj usne bile otečene.

Poboljšanje je uslijedio lani 17. kolovoza. Osip je nestao. Osjetila je ogromno olakšanje iako briga iz dubine njezinih misli nije nestala.

- Zabrinuta sam da će se to opet dogoditi jer je počelo tijekom hladnog perioda u Velikoj Britaniji, pa se pitam je li to možda povezano sa snijegom i hladnoćom - izjavila je O'Connor koja pohađa praksu za medicinsku sestru.

- Teško je raditi s pacijentima, većina je šokirana kad vide takav osip. Trebala sam izmjeriti tlak jednoj pacijentici. Kad me je vidjela, rekla mi je: Nemoj me dirati, ne želim se zaraziti - prisjetila se.