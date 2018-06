Mitovi i istine Zodijaka: Lavovi su umišljeni, no i velikodušni...

Ovan

MIT: Ovnovi su glasni i svadljivi ljudi neskloni kompromisu. Okolina ih doživljava kao sebične i agresivne pojedince čija želja za dominacijom unosi nemir u međuljudske odnose.

ISTINA: Iako je točno da nisu miroljubivi, to ne znači da namjerno izazivaju svađe. Ovi snažni ljudi jednostavno ne znaju konstruktivno usmjeriti svoju golemu energiju pa često napadaju druge, umjesto da se posvete sebi i rješavanju svojih problema. Uz potporu ljudi koji ih razumiju, njihova nagla priroda može se staviti pod kontrolu.

Bik

Foto: Dreamstime

MIT: Bikove se često opisuje kao najveće hedoniste Zodijaka. Ovi ljudi istinski uživaju u hrani i piću te vole miran i udoban život, a mnogi ih smatraju lijenima.

ISTINA: Bikovi naporno rade kako bi si priuštili život koji žele. Uporni su i vrijedni pa smatraju da se nekad mogu počastiti finim zalogajem ili si priuštiti dan odmora. Zamjera im se pasivnost i izbjegavanje tjelesne aktivnosti, no to ne znači da su lijeni, nego samo da se vole opuštati u miru svojega doma.

Blizanci

MIT: Blizanci su površni i nepouzdani ljudi kojima se ne može vjerovati. Brzo gube interes kad im nešto nije zanimljivo. Uvijek su u potrazi za novim iskustvima, zbog čega ljudi imaju osjećaj da se na njih ne može osloniti.

ISTINA: Ovi veseli i vrckavi ljudi na lošem su glasu ponajviše zbog toga što imaju toliko stvari na pameti da se jednostavno ne stignu svakome posvetiti. Uživaju u komunikaciji i razmjeni ideja, no brzi ih jezik često dovodi u neugodne situacije jer izlanu nešto što ne bi smjeli.

Želiš li svaki dan znati kakve ćeš biti sreće, hoćeš li napokon upoznati zabavnog i dobrog dečka ili curu po svojoj mjeri ili hoćeš li pokupiti gripu na poslu ili faksu? Besplatno izračunavamo horoskop za svakoga prema njegovim jedinstvenim podacima. Prijavi se!

Rak

Foto: Fotolia

MIT: Većina ljudi Rakove smatraju osjetljivima i slabima. Nježni su i emotivni te ih je lako povrijediti, zbog čega ih mnogi smatraju slabićima.

ISTINA: Rakovi su borci koji su spremni podnijeti mnoge žrtve za one koje vole, a upravo u tome leži njihova snaga. Sposobni su podrediti svoje potrebe potrebama bližnjih, što neki mogu tumačiti kao slab karakter ili nedostatak volje, no za to je potrebno mnogo snage i izdržljivosti. Dobro ih je imati na svojoj strani jer će za voljene sve napraviti.

Lav

MIT: Lav je umišljen i pun sebe. Ljudima rođenima u ovom vatrenom znaku zamjeraju se još i taština, tvrdoglavost te zavist.

ISTINA: Možda i jesu umišljeni, no većina Lavova od samog se rođenja trudi u svemu biti najbolja. Njihova pozitivna slika o samom sebi rezultat je napornog rada i truda pa im ne treba zavidjeti, nego ih treba poštovati. Lavova pozitivna energija i velikodušnost prema bližnjima pokazuju da nisu toliko usmjereni na sebe koliko im se pokušava pripisati.

Djevica

MIT: Ljudi rođeni u znaku Djevice povučeni su i sramežljivi čudaci koji nemaju puno prijatelja. Okolina smatra da su previše kritični i čangrizavi te kao takvi teški za suživot.

ISTINA: Djevice su perfekcionisti koji samo žele da sve bude savršeno, a kritikama ne žele nikoga obezvrijediti, nego samo pomoći korisnim savjetom. Povučene su zbog toga što se boje osude okoline i nedostaje im samopouzdanja, no kad se malo opuste, do izražaja dolaze njihova ugodna i inteligentna priroda, šarmantnost i duhovitost.

Foto: 123RF

Vaga

MIT: Za Vage se smatra da su licemjerne i dvolične. Prigovara im se da su neiskrene i da nemaju svoje mišljenje.

ISTINA: Vage su miroljubiva i dobronamjerna bića koja ne podnose sukobe te samo žele živjeti u skladu s okolinom, zbog čega nekad povlađuju drugima i ne govore ono što misle. Sposobne su sagledati svaki aspekt neke priče i svjesne su da ništa nije crno ili bijelo pa ih ljudi smatraju neiskrenima. No to im ne treba uzimati za zlo jer iza takvog ponašanja stoje dobre namjere.

Škorpion

MIT: Za ove ljude uvriježeno je mišljenje da su mizantropi i osamljenici opsjednuti seksom. Smatra ih se mračnim i pesimističnim ljudima teškog karaktera.

ISTINA: Iako svaki Škorpion koji drži do sebe uistinu voli seks, to nije zbog toga što je njime opsjednut, nego zato što je to jedini način da se prepusti partneru bez da izgubi dio sebe. Škorpioni ne vole s drugima dijeliti svoje misli i osjećaje, no u seksualnim odnosima otpuštaju sve kočnice, a to pridonosi uspostavi bliskosti.

Strijelac

MIT: Strijelci su veseli i optimistični ljude neopterećeni problemima. Ljudi im često zavide na bezbrižnosti i vedrini te ih smatraju neozbiljnima.

ISTINA: Oni koji kritiziraju Strijelce ne shvaćaju da su optimizam i vedrina u stvari njihov obrambeni mehanizam. Strijelci nisu nerealni i naivni, oni jako dobro razumiju sve što se oko njih događa, no kad se nađu u kriznoj situaciji, umjesto da paničare i gube živce, naoružavaju se osmijehom i pozitivnom energijom koji im pomažu da izdrže sve nedaće.

Jarac

Foto: themoviedb.org

MIT: Ljude rođene u ovom znaku često se opisuje kao karijeriste opsjednute poslom i novcem, a nerijetko ih se proziva i škrtima.

ISTINA: Jarci su vrijedni i jako se trude oko posla, no to nije zbog toga što vole raditi, koliko zbog želje da ostvare materijalnu sigurnost. Panično se boje neuspjeha i neimaštine pa su spremni naporno raditi kako bi sebi i svojoj obitelji osigurali bolju budućnost. Budući da su se namučili kako bi ostvarili zaradu, pažljivo čuvaju novac i paze na troškove.

Vodenjak

MIT: Vodenjaci su osobenjaci koji pod svaku cijenu žele biti posebni i drukčiji. Okolina ih doživljava kao ljude na koje se ne može osloniti jer su suviše okupirani sobom.

ISTINA: Vodenjaci zbilja vole biti drukčiji, no to nije nešto što su jednog dana odlučili, nego su jednostavno takvi po prirodi. Nekad se mogu doimati odsutnima i hladnima u odnosima s okolinom, no to je zbog toga što se ne žele pretjerano vezivati za druge zbog straha od gubitka slobode i neovisnosti.

Ribe

Foto: Dreamstime

MIT: Pripadnike Riba okolina smatra slabićima koji samo plaču, zapomažu i bježe od odgovornosti. Opisuje ih se kao ljude sklone alkoholu i raznim opijatima, što upućuje na slab karakter i povodljivost.

ISTINA: Iako se mnoge Ribe uklapaju u ovaj opis, to ne znači da ih se može nazivati lijenima i beskarakternima. Ljudi rođeni u ovom znaku toliko su osjetljivi i nježni da im je teret svakodnevnog života često pretežak i upravo zato pronalaze bijeg od stvarnosti u hrani, piću, suzama ili kompliciranim vezama.

Želite li personalizirani horoskop? Isprobaj!