Mitovi o klitorisu i G-točki te seks poza najbolja za orgazam

Norveške medicinske znanstvenice dr. Nina Brochmann i Ellen Støkken Dahl napisale su knjigu škakljive tematike "The Wonder Down Under", koja, kažu, objašnjava sve što ste ikada željeli znati o vagini, a niste se usudili pitati, od prave istine o unutarnjem životu klitorisa do toga postoji li zaista famozna G-točka.

- Jedna nova hipoteza govori da je G-točka uopće nije zasebni organ ili mjesto, već jednostavno leži duboko u unutarnjem dijelu klitorisa koji se stimulira tijekom seksa - kaže dr. Nina Brochmann.

Dodaje kako smo odgajani da vjerujemo kako je klitoris, mjesto ukupnog ženskog zadovoljstva, velik otprilike kao grožđica.

- Istina je zapravo da je taj mali gumb samo vrh ledenog brijega, mali dio velikih i izvanredno osjetljivih orgulja koji se proteže duboko u zdjelici žene - objašnjava dr. Brochmann, a prenosi Daily Mail.

Ove dvije znanstvenice, također, tvrde kako ne postoji "apsolutni fizički pečat" koji služi kao dokaz djevičanstva, nego samo "anatomska struktura koja uzrokuje nesporazume".

Pozabavile su se i nekim činjenicama o pilulama. Smatraju kako one nemaju puno veze s debljanjem.

- Zapravo, pravi uzrok viška kilograma mogao bi biti činjenica da žene dobiju nešto kilograma kada pronađu partnera, što se vjerojatno događa u vrijeme kada i počnu uzimati pilule - kažu u svojoj knjizi.

Najbolja poza za orgazam

Dodaju da misionarski položaj tijekom seksa ne mora biti nimalo dosadan, preporučuju tzv. tehniku poravnavanja ili mačka pozu. Kažu da je to najbolja pozicija za ženski orgazam.

To je poza u kojoj je muškarac iznad žene, slično kao u klasičnoj misionarskoj pozi, ali žena ima sakupljene noge, a muškarac raširene. Da bi užitak bio veći, dobro je da žena ispod guze stavi jastuk. Kod ove poze orgazam je jači jer njegova pubična kost stimulira klitoris.

Ova tehnika može se izvoditi i tako da žena ima raširene noge, a muškarac je pomaknut malo više (oko pet centimetara) tako da mu kod penetracije penis dotiče klitoris. U isto vrijeme žena drži noge omotane oko muškarca i kontrolira pritisak.

Kako su došle na ideju napisati knjigu?

Nina Brochmann i Ellen Støkken Dahl upoznale su se 2011. godine na prvoj godini medicine na Sveučilištu u Oslu. Tada su odlučile besplatno podučavati ostale studente o seksu, ali i ljude izvan fakulteta, izbjeglice...

Ubrzo su shvatile da među ljudima postoji velika zbunjenost i mnoštvo dezinformacija kada je ženska intima u pitanju. Najprije su 2015. godine vodile blog s tim temama, a kasnije su došle na ideju da bi mogle napisati knjigu.

