Vježbe za vaginu: Postaje uža, želja je jača, a orgazam bolji...

Ovu vrstu vježbi osmislio je ginekolog dr. Arnold Kegel, a pomažu ojačati mišiće na dnu zdjelice, pomažu kod oporavka mišića nakon poroda te u liječenju inkontinencije. Prema stručnjakinji za seks Tracey Cox, odlične su i za veći užitak tijekom seksa jer vagina postaje uža, seksualna želja je izraženija, a orgazmi intenzivniji.

Ona savjetuje da se držite jedne, određene vježbe. Najprije pronađete odgovarajući mišić kojeg treba ojačati, a to ćete shvatiti tako da napravite pokret među nogama kao da zaustavljate mokrenje (pokušajte ne stiskati trbuh u isto vrijeme).

Taj mišić zategnite, držite nekoliko sekundi pa pustite. Počnite sa dva seta dnevno po 25 ponavljanja. S vremenom povećavajte broj ponavljanja na 50, više puta na dan - i dulje držite mišić stisnutim, prenosi Daily Mail.

Pogledajte u videu kako se izvode klasične Kegelove vježbe:

Što žene trebaju jesti za jači seksualni nagon?

Ulje noćurka te pčelinji pelud i matična mliječ odlični su za pojačavanje seksualne želje, a tu su i neki vitamini i minerali jednako važni za bolji seksualni život te intimno zdravlje, tvrdi Tracey Cox:

Cink - To je značajni mineral za seksualno ponašanje. Cink pomaže stvoriti enzime koji upravljaju okusom i mirisom, što je važno za seksualno uzbuđenje. jedite školjke, plodove mora, jaja, sir, piletinu, puretinu, leću, smeđu rižu.

Magnezij - On je zaslužan za održavanje ravnoteže spolnih hormona i pomaže seksualnoj izdržljivosti, osjetljivosti, uzbuđenju, a samim time i kod postizanja boljeg orgazma. Jedite zeleno lisnato povrće, orahe, sir, banane i žitarice.

Kalcij - Potreban je našem tijelu za živčani prijenos i kontrakciju mišića povezanih s orgazmom kod žena (i erekcijom kod muškaraca). Jedite mliječne proizvode, zeleno lisnato povrće, grah, suhe šljive, orašaste plodove i sušeno voće.

Arginin - To je aminokiselina dobivena iz proteinske hrane i nužna je za rast te za seksualni razvoj. Jedite sve namirnice životinjskog podrijetla, mliječne proizvode i kokice.

Vitamin C - Osim što jača imunitet, ovaj vitamin povećava seksualni nagon i jača spolne organe. Jedite više bobica, agruma, manga, krumpira, brokule.

Savjeti za zdravu i 'sretnu' vaginu

Za ugodan miris vaše vagine izbjegavajte jesti češnjak, nositi usku odjeću i gaćice od sintetike te nositi tajice.

Nakon obavljanja nužde brišite intimno područje od vagine prema anusu, nikako obrnuto.

Dobro isperite intimno područje nakon tuširanja i koristite tzv. soap-free tekuće sapune.

Pomokrite se prije i nakon seksa kako bi izbacile bakterije.

Prakticirajte seks što češće, tako mišići ostaju u formi, a vaginalni zidovi fleksibilni.

Koristite kvalitetan lubrikant kako bi zaštitili vaginu od sitnih oštećenja.

Redovito vježbajte, jer je dobar protok krvi kroz tijelo neophodan za seksualno uzbuđenje.

Tampone mijenjajte često.

Top 6 mitova o dlačicama u međunožju

Stidne dlake štite od spolnih bolesti

Zapravo je suprotno - stidne dlake mogu biti leglo bakterija pa nije točno da dlačice štite od spolno prenosivih bolesti do kojih dolazi dodirivanjem kože na kožu.

Stidne dlake čine seks manje ugodnim

To varira od žene do žene. Mnogi vjeruju kako stidne dlake smanjuju trenje među nogama. Nekim ženama treba jača, a nekima slabija stimulacija da bi došle do orgazma, ali to nema nikakve veze ima li ona dlake ili ih je obrijala.

Boja pubičnih dlaka jednaka je boji kose

To je još jedan mit u koji mnogi vjeruju. Pubične dlake često su podjednake boje kao i ženine obrve, ali kao kosa vrlo rijetko.

"Grmlje" nije privlačno

Zapravo, to ovisi o partneru - netko voli upravo "šumicu", a netko "pustinju". Zapravo, prema jednom istraživanju mnoštvo pubičnih dlačica može biti okidačem strasti jer su pune feromona - spojeva koji izazivaju seksualno uzbuđenje i privlačni su suprotnom spolu, prenosi prevention.com.

Stidne dlačice nikada ne prestaju rasti

Pubične dlake prestaju rasti kada dođu do određene dužine. Zamislite, kada ste vidjeli nekoga da "tamo dolje" pušta kosu. Stručnjaci kažu kako dužina varira od čovjeka do čovjeka, a kreće se otprilike između 1,30 i 5 centimetara.

Ako imate osjetljivu kožu, ne bi trebali uklanjati dlačice

Zapravo, samo treba prilagoditi način uklanjanja dlačica tipu kože. Na primjer, ako je osjetljiva treba izbjegavati depilaciju voskom već birati uklanjanje kremom ili britvicom.