Mješavina vode, ulja čajevca i sapuna dezinficira površine

Za čišćenje se treba motivirati. Obucite udobnu odjeću, upalite omiljenu radio stanicu i zapalite svijeću uz dodatak omiljenog eteričnog ulja, savjetuje Toni Hammersley, autorica knjige “The Complete Book of Clean: Tips & Techniques for Your Home”.

- Kad ste motivirani, sva sredstva koja su vam potrebna stavite u plastičnu kutiju. Tako ćete si uštedjeti nešto vremena jer će vam sve biti pri ruci. Kutiju opremite tkaninom od mikrofibre, spužvom, papirnatim ručnicima, peruškom, četkicom za zube, četkom za ribanje, rukavicama, vrećicama za smeće te svim potrebnim deterdžentima za čišćenje koje koristite - predlaže autorica. Ne morate kupovati sva sredstva za čišćenje, neka možete napraviti i sami koristeći proizvode koje imate kod kuće.

- Sredstvo za čišćenje podova napravite tako da u bočici s raspršivačem pomiješate žlicu sapuna od badema, pola žlice maslinova ulja, 1/4 šalice alkoholnog octa, deset kapi eteričnog ulja naranče, deset kapi eteričnog ulja klinčića i tri šalice vruće vode. Za sredstvo za čišćenje stakla tako u bočicu s raspršivačem stavite 1/4 šalice alkoholnog octa, 5 kapi eteričnog ulja limuna i dvije šalice vruće vode. Prije upotrebe dobro protresite - savjetuje autorica. Kod kuće možete napraviti i blago sredstvo za čišćenje za osjetljive površine.

- U posudi pomiješajte alkoholni ocat i vodu u omjeru 1:2 pa dodajte pet kapi eteričnog ulja lavande te smjesu pretočite u bočicu s raspršivačem i protresite prije korištenja. Kako biste napravili prirodno sredstvo za dezinfekciju, pomiješajte dvije žlice tekućeg sapuna po izboru s 20 kapi ulja čajevca i dvije šalice vruće vode. Smjesu pretočite u bočicu s raspršivačem i protresite - navodi Hammersley.