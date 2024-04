Mjesec u kojem je vaš partner rođen otkriva kako ljubi, a vaš rođendan kako se slažete

Mjesec u kojem ste rođeni može odrediti mnoge karakterne osobine, među kojima je i odgovor na pitanje koliko ste vješti ljubavnik. Naravno, to se odnosi na oba partnera. Ma što mislili o tome, zavirite u pregled ocjena ljubavnih vještina, ako ništa drugo - dobro ćete se zabaviti.

Siječanj

Malo je toga tako seksi i malo ljudi ima tako snažno samopouzdanje kao vi. Vama nikada nije problem raditi partneru stvari koje voli da biste ga zadovoljili. I uvijek znate što vam se sviđa u krevetu (ili na nekom drugom mjestu) i znate to zatražiti od partnera, što govori i o vašoj sposobnosti komuniciranja. Osobnost poput vaše odlična je podloga za vrlo kvalitetnu vezu.

Veljača

Young positive hipster couple without any clothes hugging each o | Foto: Rustam Shigapov

Ljudi rođeni u veljači su topli i dragi. Prirodno su nadareni za nježnost, pa je šaputanje ljubavnih riječi partneru na uho jedna od vaših taktika zavođenja. Također, možete biti vrlo otvoreni prema svome ljubavniku i pokazati svoju ranjivost. Lako vam je biti to što jeste, nemate problem s tim. Savršeni ste i nemojte se mijenjati.

Ožujak

Nitko za vas nikad neće reći da ste sramežljivi, jer volite istraživati i pomicati granice. Vjerojatno je da ste privukli partnera koji to cijeni. Budući da ste avanturističkog duha, vaša će romansa uvijek biti dinamična i stalno ćete imati osjećaj da se događa nešto novo. Uživajte u tome ako partneru ne predstavlja problem.

Travanj

Kvalitete njegovatelja koje posjedujete čine vas snažnom ljubavnicom. Vi ste davatelj i volite ugoditi svom partneru. Sebičnost nije u vašoj osobnosti, jer vama pruža zadovoljstvo i pogled na partnera koji uživa. Držite se toga i vaš odnos će sigurno dugo trajati.

Svibanj

To su ljubavnici koji znaju uživati na 'najjače'. Cijenite zabavu i ništa što radite ne shvaćate previše ozbiljno. To dodaje laganu i seksi vibru u vaš odnos koju partneri često vole. Pustolovna je najveća zabava za ljude rođene u svibnju. Ostanite posvećeni tome da uživate u pustolovinama zajedno s ljubavnikom, i bit će predivno.

Lipanj

Foto: 123RF

Znate što kažu o tihoj vodi! Vi ste vrlo introvertirani u javnosti, ali iza zatvorenih vrata glasni i vrlo ponosni. Ta dvostruka osobnost mnogima može biti vrlo seksi i privlačna. Možda ste javno Diana Prince ili Clark Kent, a kad se svjetla ugase pretvarate se u Wonder Woman ili Supermana - tko bi tome odolio!

Srpanj

Vrlo ste tajanstveni ljubavnik. Vaš partner nikad ne zna što ćete učiniti sljedeće. To dodaje začin vašim odnosima i održava ih živopisnima. Nitko za vas nikad neće reći da ste dosadni, ili reći da mu nedostaje uzbuđenja.. Imate sjajnu ličnost koju ne treba mijenjati.

Kolovoz

Vaše samopouzdanje često može izgledati kao dominantno ponašanje, no niste baš dominantni, više je stvar u tome da znate što volite. Ne bojite se istraživati nove stvari. Taj manjak sramežljivosti pomoći će vam da privučete partnera koji je također otvoren i spreman na suradnju. Zajedno ćete napredovati i rasti. Općenito, ljubavnici rođeni u kolovozu spremni su podržati svog partnera u dobrim i lošim vremenima.

Rujan

Vaš intelekt vas čini radoznalim, pričljivim ljubavnikom kojem treba partner koji zna potaknuti njegov um. Vi ste uvijek zreliji od svoje generacije, što je prednost koju znaju cijeniti mnogi partneri i zbog koje bi vam se mogli diviti. Voljeti vas može biti izazov, no upornost u tome partneru će se itekako isplatiti.

Listopad

Foto: Dreamstime

Vaš zaštitni znak je spontanost i takav ste ljubavnik. Volite istraživati i u duši ste avanturist. Potražite partnere koji su slični vama kako se ne biste razočarali uz nekog tko ne dijeli vaša zadovoljstva. Vaša uzbudljiva priroda partnera će držati budnim. Vi općenito unosite zabavu u sve u što se uključite, što je divna osobina.

Studeni

To su ljudi koji ne drže do pravila i radije istražuju nove stvari. Za njih je tipično se u ljubavi često ponašaju drugačije nego u svakodnevnom životu. U intimnim situacijama često ste sramežljivi. Vaš će partner uvijek biti vrlo zadovoljan vama jer ste takav jedinstveni paket .

Prosinac

Vi se u ljubavničkom odnosu suzdržavate. Divlje doživljaje obično tempirate za posebne prigode. Vježbajte biti otvoreniji s partnerom, za vas je jako važno da ste s nekim kome vjerujete. Potražite partnera koji ima zaštitničku crtu i voli davati, jer će pomoći da istražite više nego što ste spremni istraživati sami, donosi portal The Wild Child.