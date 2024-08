Mjesečni horoskop za kolovoz: Bik će flertati, Lava čeka kriza

Retrogradno kretanje Merkura od 5. do 28. kolovoza može usporiti, otkazati ili na neko vrijeme odgoditi ostvarenje vaših planova. Više pažnje posvetite zdravlju i komunikaciji s okolinom.

Ovan

Godit će vam odmor, odmak od rutine i predah od svakodnevnih obaveza. Vladavina Lava može donijeti lijepe prilike vezane uz zabavu, opuštanje, noćne provode. Trebat će vam aktivniji način odmora i više kretanja.

Posao: Bit ćete komunikativni, brzi na riječima, zanimat će vas područja i osobe od kojih nešto možete saznati i naučiti. Neke informacije koje će doći do vas mogu stvoriti osjećaj nesigurnosti. Provjerite prije nego što povjerujete.

Ljubav: Ako ste u vezi ili braku, usuglasite se s partnerom oko načina na koji provodite slobodno vrijeme kao i oko ispunjenje poslovnih obaveza. Možda će vašem partneru trebati i zdravstvena podrška sredinom mjeseca.

Zdravlje: Budite oprezniji u kretanju i prometu. Prije nego što idete na put provjerite ispravnost osobnog vozila. Birajte lakše probavljivu hranu kako ne bi došlo do probavnih smetnji.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Kretanje Mjeseca vašim znakom 22. kolovoza mogao bi donijeti nalet interesa drugih za vas i vaše planove.

Savjet: Ne rasipajte energiju na više stvari odjednom.

Happy young couple having fun camping at the beach | Foto: Vadym Drobot

Bik

U fokusu će biti privatni život, obaveze prema članovima obitelji, kućanstvu i djeci. Ovo je mjesec u kojem može biti i zanimljivih događanja na polju ljubavi i prijateljstva. Neke okolnosti vas mogu vratiti u prošlost.

Posao: Radne okolnosti neće biti naporne. Imat ćete dovoljno vremena obaviti sve što je pred vama. Značajnije odluke moguće su na polju financija i investicija. Dajte si vremena prije nego što donesete odluku.

Ljubav: Pojavit će se jedna prilika za druženje i flert, no pitanje je hoće li se to razviti u nešto više. To će vam biti jasnije kroz rujan. Ako ste u braku ili vezi, nastojte bolje isplanirati svoje slobodno vrijeme s partnerom.

Zdravlje: Ne bi trebalo biti većih problema i smetnji. Opušteniji način života pozitivno će utjecati na vaše zdravlje. Sredinom mjeseca budite oprezniji, osobito po pitanju tlaka i prehrane.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: 8. kolovoza mogli biste uživati u društvu osobe koju niste dugo vidjeli. Razveselit će vas ponovni susret.

Savjet: Netko iz vaše uže obitelji trebat će vašu pomoć.

Zalazak sunca u zadru | Foto: Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr

Blizanci

Pred vama je mjesec koji bi mogao biti pomalo nepredvidiv i neukrotiv po pitanju događanja koja će se odvijati u vašem životu. Mars u vašem znaku povećat će potrebu za akcijom, a retrogradni Merkur pojačati neizvjesnost.

Posao: Sređivanje obiteljskih pitanja, kvalitete stanovanja i odnosa s djecom imat će prioritet nad karijerom i poslom. Iako će se pojaviti neke nove poslovne prilike, možda će trebati više vremena da ih realizirate.

Ljubav: Kolovoz će biti prevrtljiv po pitanju ljubavi. Sve je moguće, od toga da se upustite u izvanbračni flert, do toga da možda i odlučite prekinuti jedan odnos. Događaji će vam pokazati što treba popraviti i riješiti.

Zdravlje: Dobro je više pažnje posvetiti kvaliteti namirnica i prehrani. Smanjite unos šećera i jako začinjene hrane. Povremeni naleti nervoze ili ljutnje, tražit će veću samoregulaciju.

Ocjena mjeseca: 3

Najbolji datum: 9. kolovoza povećane su šanse da ispunite jednu želju i dobijete ono što će vam trenutno biti jako važno.

Savjet: Ne vjerujte svemu što čujete. Provjerite!

Foto: Dreamstime

Rak

Očekuje vas puno kretanja, razgovora, a možda i promjene planova u posljednji tren. Nećete biti raspoloženi za neke velike aktivnosti i poduzimanja. Godit će vam predvidljivi način života, više odmora i više spavanja.

Posao: Neće sve ići po planu i rasporedu. Neki dogovori bit će otkazati ili odgođeni. Ponekad ćete u isto vrijeme imati više različitih stvari za riješiti, a onda opet dana kada nemate nikakvih obaveza niti poslova.

Ljubav: Komunikacija će biti važno mjesto na polju ljubavi i odnosa. Moguće je i da udaljenost ili emocionalna distanca bude razlog neizvjesnosti u odnosu. Jedan razgovor rasvijetlit će vam iskustvo iz prošlosti.

Zdravlje: Hodajte, plivajte, vozite bicikl. Fizička aktivnost pomoći će vam da se bolje osjećate. Povećana je potreba za spavanjem, te promjene u ritmu odlaska na počinak i buđenju.

Ocjena mjeseca: 4

Najbolji datumi: 1. kolovoza čut ćete vijest koja će vas razveseliti i probuditi vam nadu u ispunjenje jednog plana ili želje.

Savjet: Prije nego što krenete na put, sve dobro isplanirajte.

Foto: Dreamstime

Lav

Kretanje Sunca vašim znakom dat će vam samopouzdanje i snagu da iz svih kolovoških situacija uzmete najbolje za sebe, pa i onda kada će se nešto odgoditi ili otkazati. Moguće su promjene na polju prijateljstva.

Posao: Zbivanja na financijskom planu zahtijevat će više planiranja. Ne ulazite u velike investicije, a rizik svedite na minimum. Dobra vijest je podrška koja dolazi od prijatelja ili osoba koje imaju slične interese kao i vi.

Ljubav: Pun Mjesec u Vodenjaku 19. kolovoza može donijeti prolazne poremećaje u vaš odnos s partnerom. Nestabilni odnosi proći će kroz krizu. Ovo je vrijeme kada vam se pokazuje što je dobro, a što nije.

Zdravlje: Imat ćete dosta energije. Sunce u vašem znaku daje vam samopouzdanje. Sredinom mjeseca pripazite na noge, stopala, osobito ako imate problema s venama ili cirkulacijom.

Ocjena mjeseca: 4/5

Najbolji datumi: Mladi Mjesec u vašem znaku 4. kolovoza ukazuje na ugodna iznenađenja koja će vam prirediti vama bliske osobe.

Savjet: Podmirite zaostale troškove.

Djevica

Ovo je mjesec u kojem vas očekuju neki lijepi događaji, ali i iskustva zbog kojih ćete se osjećati nervozno i napeto. Retrogradni Merkur ukazuje na neka kašnjenja ili neizvjesnost u provedbi zacrtanih planova.

Posao: Mjesec je dobar za planiranje, čišćenje, revidiranje, no ne i za zaključivanje novih poslova. Iskoristite ovo razdoblje kako biste se odmorili, prikupili energiju i od rujna krenuli punom parom prema naprijed.

Ljubav: Venera u vašem znaku od 5. kolovoza navješćuje neka lijepa i ugodna iskustva na polju ljubavi. Puno je tu naznaka novog i obećavajućeg, no bolje pogledajte ono što će se događati sredinom mjeseca.

Zdravlje: Mars u Blizancima može donijeti dosta nemira i nestrpljivosti, kao i potrebe da nekad prenaglo reagirate. Pripazite prste, ramena i budite oprezniji u prometu i kretanju.

Ocjena mjeseca: 3

Najbolji datumi: Kasniji sati ponedjeljka, 5. kolovoza mogu vam donijeti priliku za zanimljivi razgovor koji aktivira osjećaje.

Savjet: Nemojte požurivati stvari. Zbog nestrpljivosti lako pogriješite.

Foto: 123RF

Vaga

Mjesec pred vama omogućuje vam da se opuštenije posvetite onome što zaista volite. Trebat će vam povremeno i odmak od ljudi i vanjskih okolnosti. Najviše će vas usrećiti putovanja i druženje s prijateljima.

Posao: Usmjerite pozornost na prilike koje dolaze iz udaljenog grada ili inozemstva. Nastojte završiti započeto i pripremiti se za drugi dio radne godine koji u punom zamahu počinje od rujna. Kolovoz je idealan za odmor.

Ljubav: Nešto se odgađa, čeka, postoji puno neizvjesnosti, ali i potrebe da se na neko vrijeme odmaknete od ustaljene rutine. Putovanje s voljenom osobom osvježit će vaš odnos. Pripazite na komunikaciju oko 19. u mjesecu.

Zdravlje: Prirodni preprati ili biljni pripravci bit će dobar izbor za vaš imunitet, kao i za njegu kože i kose. Povremeno će vas iscrpljivati problemi drugih ljudi. Naučite postaviti granicu.

Ocjena mjeseca: 4

Najbolji datumi: Petak, 9. kolovoza nudi vam dobar provod, puno smijeha, možda i putovanje na neko udaljeno mjesto.

Savjet: Potrebno je riješiti ili dovršiti nešto iz prošlosti.

Foto: 123RF

Škorpion

Vladavina Lava potaknut će vas na razmišljanje o tome kojim smjerom dalje želite ići kad je u pitanju vaša karijera. Neki planovi će biti na čekanju, dok se za njihovo ostvarenje ne ostvare potrebni uvjeti.

Posao: Iako je kolovoz sezona godišnjih odmora, vi ćete ipak biti prilično zaokupljeni temama koje su vezane uz posao i neke planove koje želite ostvariti u drugom dijelu godine. Mogli biste razmišljati i o jednoj investiciji.

Ljubav: Mogli biste ponovno sresti neke drage ljude i prisjetiti se nekih iskustava iz prošlosti. U odnosu s partnerom dobro je uskladiti se oko pitanja vezanih uz odgoj najmlađih članova obitelji. Poradite na seksualnom aspektu veze.

Zdravlje: Kontrolirajte tlak, izbjegavajte dugotrajni boravak na suncu i nemojte ulaziti u aktivnosti koje vas mogu jako iscrpiti. Kada ste uznemireni prakticirajte duboko disanje.

Ocjena mjeseca: 3/4

Najbolji datumi: 12. kolovoza imate priliku razjasniti jednu situaciju i smiriti napetost u odnosu s bliskom osobom.

Savjet: Važno je da čujete što vam drugi imaju za reći.

Strijelac

Pomalo napet i nepredvidiv mjesec je pred vama. Kao da nemate volje, a ni želje za neke stvari. Potreban vam je dulji odmor. Izvjesne su i promjene na polju odnosa s drugim ljudima. Kompromis i prilagodljivost su ključni.

Posao: Dosta toga je sada ne čekanju. Budite oprezniji u komunikaciji i obavljanju poslova. Kontrolirajte ostvareno i provjeravajte dobivene informacije. Odnosi s autoritetima će vam biti nešto naporniji.

Ljubav: Bit će puno uzbuđenja na polju odnosa. Moguće je da vam u život uleti osoba koja će htjeti sve odmah i sada. No pitanje je što se krije iza toga. Ako ste u braku, partner će postati zahtjevniji. Očekivat će nešto od vas.

Zdravlje: Pripazite na imunitet, čuvajte se viroza, osobito onih koji prijete dišnim putovima ili probavnom sustavu. Teže ćete podnositi odgovornosti koje dolaze iz doma.

Ocjena mjeseca: 2/3

Najbolji datumi: 3. kolovoza pruža vam se pozitivna mogućnost kroz osobu koja živi u drugom gradu. Prihvatite priliku.

Savjet: Nije vrijeme za velike odluke.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac

Izgledna je povećana aktivnost na polju ispunjenja dnevnih zadataka, kao i po pitanju zdravstvenih okolnosti. Usluge koje pružate drugima mogu vam biti od pomoći u ostvarenju budućih planova.

Posao: Mogli biste stalno nešto raditi. I kad ne bude posla, vi ćete ga pronaći. Ovo je dobar mjesec za sređivanje zaostalih poslova kako biste u rujan ušli bez tereta. Moguće su poteškoće u radu sa strancima.

Ljubav: Trebat ćete više ljubavi, više podrška, a moguće je da ćete očekivati i više nego što vam partner trenutno može pružiti. Mogla bi vam se svidjeti osoba s kojom vas dijeli zamjetna razlika u godinama.

Zdravlje: Masažom olakšajte napetost u ramenom pojasu. Jutro započnite laganim istezanjem. Oko 19. u mjesecu čuvajte se manjih ozljeda i velikih napora.

Ocjena mjeseca: 4

Najbolji datumi: 16. kolovoza pokazat će vam se tko je na vašoj strani i na koga uvijek možete računa kada vam zatreba.

Savjet: Ono sada što tražite pronaći ćete u rujnu.

Vodenjak

Najznačajnije razdoblje u mjesecu bit će u vrijeme oko punog Mjeseca u vašem znaku koje će se odviti 19. kolovoza. Rasvijetlit će vam se neke okolnosti koje ste dosad samo naslućivati, a to će vas potaknuti na donošenje odluke.

Posao: Trenutno vas planeti pozivaju na odmor i zabavu, a poslovne obaveze mogu biti neko vrijeme na čekanju. Ionako je izgledno da tijekom kolovoza nećete puno toga riješiti na način kako vi to zamišljate.

Ljubav: Bit će jako lijepih dana, ispunjenih smijehom i zabavom, za neke i pokojom avanturom. No bit će i onih razdoblja, osobito oko 19. u mjesecu kada ćete se morati suočiti s ponavljajućim problemima u vašem odnosu.

Zdravlje: Imat ćete dovoljno energije, bit ćete dobro raspoloženi, a manje probleme mogao bi vam povremeno stvari osjećaj nadutosti ili smetnje u probavnom sustavu.

Ocjena mjeseca: 4

Najbolji datumi: Mladi Mjesec u vama nasuprotnom znaku 4. srpnja omogućuje vam da se povežete s onima koje volite.

Savjet: Što više uživate, to lakše ostvarujete zamišljeno.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ribe

Kolovoz je mjesec u kojem je dobro biti strpljiv i promišljen, te ne ulaziti nepromišljeno u nove okolnosti koje dobro ne poznajete. Retrogradni Merkur vratit će vas na neka stara i nedovršena mjesta na polju odnosa.

Posao: Imat ćete manje inspiracije i motivacije za radom. Ako pak planirate neki veći posao u kolovozu, imajte na umu da će do 28.8. sve teći sporije i s dosta neizvjesnosti. Krenut će prema naprijed od kraja ovog mjeseca.

Ljubav: Pred vama su nove spoznaje i uvidi. Nešto što je bilo ispod površine, sada izlazi na svjetlo dana. Odnos s partnerom proći će kroz turbulentnije promjene, a što će biti dalje pokazat će vam zbivanja u rujnu.

Zdravlje: Vrijeme je da se više posvetite sebi i svojim potrebama. Odmor i sporiji tempo života sada su neophodni. Pripazite na stopala, noge, ali i poradite na svom imunitetu.

Ocjena mjeseca: 2/3

Najbolji datumi: 2. kolovoza primit ćete podršku i mnogo nježnosti od jedne osobe koja će vam pokazati koliko ste joj bitni.

Savjet: Odustanite od uzaludnih pokušaja.