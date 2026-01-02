Mjesečni horoskop za siječanj: Bik će više putovati, Jarac će se pomladiti, a Rak doživjeti strast

Siječanj je bogat poticajnim planetarnim konstelacijama koje nas pozivaju da se pokrenemo u svrhu ostvarenja željenih ciljeva i planova.

Ovan

Astrološki pokazatelji stavljaju naglasak na karijeru i ostvarenje poslovnih i životnih ciljeva. No djelovanje i komunikacija trebaju biti promišljeni, u protivnome mogući su konflikti s osobama koje vas okružuju. Druga polovina mjeseca je povoljnija.

Posao Preispitivat ćete svoj daljnji smjer. Odnosi s autoritetima učit će vas strpljenju. Ovo je vrijeme za preuzimanje veće odgovornosti. Mogli biste nešto privesti kraju i krenuti dalje. Okolnosti su ohrabrujuće u drugoj polovini mjeseca.

Ljubav Možda želite više od onoga što imate, strasti su jake, energija je jako nabijena, a vi nemirni. Potrebno je usuglasiti se s partnerom o uzajamnim potrebama. Sve ono što je bilo zaglavljeno pokreće se krajem mjeseca.

Zdravlje U prvoj polovini mjeseca bit će vam potrebna promjena okoline i pravo na odmor. Previše toga slijeva se prema vama. Budite oprezniji u kretanju.

Ocjena mjeseca: 3/4

Najsretniji dani: Vikend 24. i 25. siječnja donosi vam ispunjenje želja. Nestaju tegobe i zabrinutosti koji su vas pratili početkom mjeseca.

Savjet: Ne zaboravite na one koje volite na pun Mjesec, 3. siječnja.

Bik

Savršen mjesec za putovanja, za izlazak iz rutine i pronalaženje sreće i ispunjenja u drugom gradu ili s osobama koje žive udaljeno od vas. U drugoj polovini mjeseca očekuje vas porast zaduženja i poslovnih odgovornosti. Malo se teže prilagođavate novom ritmu.

Posao Želite li nešto poduzeti, ostvariti, idealna je prva polovina mjeseca, koja vam može omogućiti da s više lakoće dođete do cilja. U drugoj polovini mjeseca moglo bi vas nešto naljutiti. Niste spremni ispuniti očekivanja autoriteta.

Ljubav Ljubavni život može biti silno uzbudljiv i donijeti nove prilike u vaš život, od uživanja u društvu voljene osobe do novog poznanstva, možda i s osobom koja ne živi u istom gradu kao vi. Strahovi i nepovjerenje aktiviraju se krajem mjeseca.

Zdravlje Dolazi unutarnja i vanjska obnova. Puni ste energije i entuzijazma. Potkraj mjeseca čuvajte se viroza. Mogući su problemi s koljenom ili želucem.

Ocjena mjeseca: 4/5

Najsretniji dani: Mlad Mjesec 18. siječnja idealan je za putovanje na udaljene lokacije. Primit ćete umirujuću vijest. Na dobrom ste putu.

Savjet: Tijekom 25. i 26. siječnja ljuti vas nečije ponašanje, suzdržite se od ulaska u konflikt.

Blizanci

Ovo je razdoblje u kojem ćete biti prilično zaokupljeni imovinskim pitanjima, kao i nekim poslovima koje treba privesti kraju. Druga polovina mjeseca donosi nove blagoslove. Povoljno su vam aspektirana putovanja i poslovi s inozemstvom.

Posao Ovaj mjesec napravite inventuru svojih financija. Zarađujete li dovoljno? Previše dugova? Sada je vrijeme za razgovor s partnerom ili poslodavcem o vašim trenutnim okolnostima. Pripazite na svađe zbog novca 14. u mjesecu.

Ljubav Zbivanja obećavaju neke lijepe doživljaje udvoje. Sad možete raditi na bliskosti i povezati, planirati zajedničke ciljeve za budućnost. Financijska pitanja bit će važna tema u vašem braku. Samci bi se mogli zaljubiti i otkriti grotlo strasti.

Zdravlje Dobro je provesti detox, promijeniti prehranu, dati svom tijelu više odmora i opuštajućih aktivnosti. Godit će vam masaže ili ljekovite terapije.

Ocjena mjeseca: 4

Savjet: Pogledajte u svoje financije 3. siječnja. Gdje je prilika, a gdje problem?

Rak

Nove suradnja, poznanstva, prijedlozi i informacije koji dolaze od drugih ljudi mogli bi vam donijeti vrlo zanimljiva i korisna iskustva. Napokon imate osjećaj da ne morate sami. Tu su drugi, čuvaju vam leđa i pomažu.

Posao U prilici ste potpisati novi ugovor, započeti poslovnu suradnju ili privući veći broj korisnika vaših usluga. Pravo je vrijeme da pokažete svoja znanja i talente, da se izložite i krenete u novi projekt. Sad imate više hrabrosti.

Ljubav Romansa, drama, strast - podiže se uzbuđenje u vašim odnosima. Ljubav se zagrijava, ali postoji i potencijal za svađe. Odaberite ljubav umjesto rata i mogli biste ojačati svoju vezu. Pravo je vrijeme i za pronalazak odgovarajućeg partnera.

Zdravlje U prilici ste izgubiti na kilaži, a neke stare smetnje ili simptomi će nestati. Prilično ste aktivni i odgovara vam užurbani tempo života.

Ocjena mjeseca: 4/5

Najsretniji dani: Tražite li ljubav, pokrenite se 18. u mjesecu. Vidljivi ste, a da toga niste niti svjesni. Ovo je dan koji možete uljepšati provodom udvoje.

Savjet: Oko 9. u mjesecu nešto vas izbacuje iz ravnoteže, samo mirno…

Lav

Pred vama je poslovno užurban mjesec, pa gledajte kako stvarati slobodno vrijeme za sebe i ono što vam je bitno. U drugoj polovini mjeseca aktivno polje partnerstva upućuje na dolazak novih iskustava i promjena.

Posao Tjedan od 17. siječnja donosi novu priliku za posao, zahvaljujući mladome Mjesecu u Jarcu 18. Ako želite novu poziciju ili promjenu, pokrenite inicijativu. Konjunkcija Sunca i Merkura 21. idealna je za pregovore.

Ljubav Ono što će se događati na vašem radnome mjestu može biti značajno i za vaš ljubavni život. Stvara se privlačnost između vas i kolege s kojim radite. U drugoj polovini mjeseca vaš ljubavni život dobiva novi smjer. Važno je da znate što želite.

Zdravlje Početak nove godine idealan je za uvođenje zdravijih navika u svakodnevicu. Odluke koje donesete 18. siječnja mogu imati dugoročnu vrijednost.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Ono što tražite, pronaći će vas 4. siječnja. Ako ste sumnjali ili bili zabrinuti, sad ćete saznati da ste voljeni i sigurni.

Savjet: Pregovarajte o boljim radnim uvjetima 15. siječnja.

Djevica

Romantična scena vašeg života postaje svjetlija ovog mjeseca. Sunce, Merkur, Venera i Mars prolaze kroz vašu kuću ljubavi, povećavajući mogućnosti flerta, zaljubljivanja. Ova kozmička zabava može povisiti vašu kreativnost ili šanse za proširenje obitelji.

Posao Uglavnom vam sve polazi za rukom. Financijska situacija obećava. Mogući su i neočekivani dobici, pa i oni od igara na sreću. Poslovna suradnja s prijateljima može biti uspješna. Radite li ono što volite, uspjeh vas neće zaobići.

Ljubav Vrijeme je novih poznanstava, očekuje vas puno smijeha, zabave, ali i osjećaja da ste nakon mnogo vremena opet zaljubljeni. Ako ste u braku, ovo je lijep mjesec za buđenje strasti ili proširenje obitelji. Sreća dolazi kroz djecu.

Zdravlje Bit ćete puni energije, zaigrani, duhoviti i pokretljiviji. Počet ćete se redovitije baviti sportom. Uživanje i zabava vas liječe od svih briga.

Ocjena mjeseca: 5

Najsretniji dani: Ako želite upoznati novu osobu, označite 18. siječnja kao važan dan. Mlad Mjesec šalje novu mogućnost prema vama, stvarajući idealne uvjete za ljubav

Savjet: Umaraju vas obiteljski odnosi 13. u mjesecu. Ne poduzimajte ništa u ljutnji.

Vaga

Prva polovina mjeseca može biti malo izazovnija. Unutar vašeg doma i obitelji potrebno je nešto bolje vidjeti, riješiti, obaviti važne razgovore s bližnjima. Druga polovina mjeseca donosi olakšanje, više zabave i lakoću djelovanja.

Posao Očekivanja od drugih su velika i pitanje je hoćete li imati kapaciteta odgovoriti na njih. Ovdje je i prilika za napredak, ali i potreba da se prvo usmjerite na privatni život. Poslovne okolnosti se razjašnjavaju nakon 22. u mjesecu.

Ljubav Imate jaku potrebu voljeti i biti voljeni, no izgleda kao da vam početkom mjeseca okolnosti ne idu u prilog. Eventualne nesporazume, nesigurnosti ili pomanjkanje očekivane podrške riješit ćete krajem mjeseca.

Zdravlje Izvjestan je umor, pa i napetost, posebno u prvoj polovini mjeseca. Kako mjesec odmiče, energija će se postupno vraćati, pa ćete se osjećati stabilnije i mirnije.

Ocjena mjeseca: 3/4

Najsretniji dani: Povoljna prilika dolazi prema vama 28. u mjesecu. Vidjet ćete rješenje tamo gdje ste donedavno tapkali u mraku.

Savjet: Na Mlađak 18. u mjesecu donesite odluku koju odgađate.

Škorpion

Pred vama je mnogo novih mogućnosti i prilika, osobito na polju učenja i komunikacije. Očekuje vas kraće putovanje, možda i prilika koja dolazi iz udaljenoga grada. Potkraj mjeseca potrebno je pronaći više prostora za kompromis i dogovor s bližnjima.

Posao Vodit ćete neke važne razgovore, primiti korisne informacije i biti zadovoljni novim smjerom u poslovnom životu. Pazite na troškove. Potkraj mjeseca budite oprezniji. Mogli biste nešto pogrešno shvatiti ili protumačiti.

Ljubav U prvoj polovini mjeseca vaš ljubavni život će procvjetati. Uživate u društvu voljene osobe, odlazite na putovanje, a strast vodi prema većoj intimnosti. Potkraj mjeseca partner vas želi upozoriti na nešto bitno, saslušajte ga.

Zdravlje Vašem tijelu treba više kretanja. Jaka intelektualna aktivnost može biti i zamorna. Pripazite na koljena i zglobove.

Ocjena mjeseca: 4/5

Najsretniji dani: 12. siječnja je vaš dan. Čuda su moguća. Nešto bitno se pokreće ili rješava. Moguća su i ljubavna iznenađenja.

Savjet: Oko 25. i 26. siječnja oprezno s novcem i smirite napetosti u odnosu.

Strijelac

Ovo je vrijeme u kojem ćete osjetiti pojačanu energiju i želju za istraživanjem, učenjem te uspostavljanjem novih kontakata. Pripremite se na mjesec pun dinamike, ali i mogućnosti za napredak u različitim područjima života.

Posao Odličan mjesec za financije i povećanje zarade. Mogli biste pronaći nove izvore prihoda, a vaš račun bit će bogatiji za poveći iznos zarađen u bliskoj prošlosti. Mjesec je povoljan i za obavljanje honorarnog posla.

Ljubav Ako ste u vezi, osjetit ćete obnovljenu bliskost i imati više zajedničkih trenutaka, a iskreni razgovori mogu vas još više povezati s partnerom. Slobodni Strijelci mogli bi upoznati nekoga novog na putovanju ili kroz prijateljske krugove.

Zdravlje Vaše zdravlje bit će stabilno, ali povremeno možete osjetiti umor zbog povećanih aktivnosti. Preporučuje se više kretanja, boravak na svježem zraku i redoviti odmor.

Ocjena mjeseca: 4/5

Najsretniji dani: 27. u mjesecu moguća je neka neočekivana poruka ili susret koji budi leptiriće u trbuhu. Slijedite svoju intuiciju i pustite da vas srce vodi.

Savjet: Obratite pažnju na odnose s autoritetima oko 8. u mjesecu.

Jarac

Siječanj vam donosi priliku za novi početak i postavljanje čvrstih temelja za godinu pred vama. Očekujte mjesec u kojem će vaša upornost, organiziranost i ambicije doći do izražaja, a rezultati neće izostati. Ostanite vjerni sebi.

Posao Sad možete dobiti odobrenje koje čekate, pronaći novi posao, napredovati na postojećem ili započeti ostvarenje novog projekta. Moćan poslovni mjesec je pred vama, s prilikom i za financijski rast.

Ljubav Ovo je mjesec ljubavi i zaljubljivanja. Nova prilika budi strast, privlačnost na prvi pogled. Sad se možete odmaknuti od negativnosti i učiniti svoju svakodnevicu sretnijom i ispunjenijom. Moć privlačnosti je u vama.

Zdravlje Puni ste energije i inicijative. Mjesec je dobar za izlječenje i estetske pothvate. Mogli biste se proljepšati, pomladiti.

Ocjena mjeseca: 5

Najsretniji dani: Mladi Mjesec u vašem znaku 18. u mjesecu donosi vam ostvarenje želja. U prilici ste nešto početi i krenuti tamo gdje vas srce vuče.

Savjet: Ono što se događa 9. u mjesecu nije vrijedno živciranja.

Vodenjak

Očekuju vas napredak i nove mogućnosti. Tu je i inspiracija za nove projekte, ali i prilika da poboljšate i osnažite osjetljiva mjesta svog života. Vrijeme je za velike odluke, osobito tijekom druge polovine mjeseca.

Posao Ono što ćete pripremati tijekom prve polovine mjeseca počet će se ostvarivati nakon što Merkur uđe u vaš znak, od 20. siječnja. Istaknut ćete se odličnim poslovnim rezultatima, a šefovi će vam biti naklonjeni.

Ljubav Ulazite u mjesec ljubavi, u kojem je sve moguće. Od susreta koji se odvija u tajnosti, a koji budi strast, do odluke da više nećete po starom jer vam to ne čini dobro. Okolnosti postaju uzbudljive krajem mjeseca.

Zdravlje Pronađite zdravu ravnotežu između rada i odmora. Početkom siječnja dobro će vam doći par dana godišnjeg. Energija raste u drugoj polovini mjeseca.

Ocjena mjeseca: 5

Najsretniji dani: Kretanje Mjeseca vašim znakom 19. i 20. siječnja pokazuje vam što je dobro za vas, a iznenadit će vas i jednom lijepom vijesti.

Savjet: Smireno progovorite o onome o čemu šutite 26. siječnja.

Ribe

Ovaj mjesec ispunjen je pozitivnim promjenama i prilikom za unutarnji mir, a otvorenost prema novim iskustvima može vas voditi prema važnim životnim otkrićima. Sjajne prilike dolaze kroz prijatelje i udruživanje s drugima.

Posao Sad imate podršku za ostvarenje svojih ciljeva. Timski rad može vam pomoći da brže dođete do cilja. Netko će vam pomoći u napredovanju. Krajem mjeseca isplanirajte ono što ćete ostvariti kroz veljaču.

Ljubav Sad vam u život može ući nova osoba. Iako sve počinje kao prijateljstvo, vrlo brzo bi mogla planuti vatra strasti. Ako ste u braku, partner će vam biti naklonjen, pa zajednički možete ostvariti željene ciljeve.

Zdravlje Bolje se osjećate, imate više energije i dobro ste raspoloženi. Možda ćete krajem mjeseca imati veću potrebu za spavanjem i odmorom.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Ono što će se događati 22. u mjesecu bit će važno za ispunjenje želja koje će se dogoditi u sljedećemu mjesecu.

Savjet: Budite oprezniji u kretanju i komunikaciji 25. siječnja.