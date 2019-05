'Mlađoj kćeri svi govore kako je lijepa, a starija je sve tužnija'

Tužna je, ali istinita činjenica da živimo u svijetu u kojem je izgled važan.

Stalno se kritizira nečiji izgled, ali na žalost, ne suočavaju se samo odrasli s ovom vrstom kritike, nego i djeca.

Mama dvije djevojčice je opisala problem s kojim se već neko vrijeme suočava na američkom forumu za odgoj djece Mumsnet te podijelila svoju zabrinutost zbog loših utjecaja na svoje dvije male kćeri.

Otkrila je da je njezina mlađa kćer, koja ima tek godinu i pol, vrlo lijepo dijete i da to stalno obitelj i prijatelji napominju i dive se - na štetu njezine trogodišnje kćeri.

U emocionalnoj objavi na Mumsnetu, neimenovana žena objašnjava kako misli da su njezina djeca u svakom pogledu 'nevjerojatna'.

No, većina ljudi izgleda da se zanima samo za njezino atraktivnije, mlađe, dijete i brine se kako će to utjecati na njezine kćeri i njihov odnos.

- Grozno plitki kamen spoticanja je činjenica da ljudi stalno komentiraju kako je prekrasna / lijepa / divna moja mlađa kćer i to stvarno počinje ostavljati traga na moju stariju kćer - napisala je.

- Jučer smo bili na obiteljskoj zabavi i troje ljudi je u različitim situacijama komentiralo moju mlađu kćer i u dva navrata je s nama bila i starija kćer. Strah me je da je to počela primjećivati, a nisam sigurna kako to riješiti. Prošlog tjedna mlađa kćer se pretvarala da razgovara s bakom na izmišljenom telefonu, što mi je bilo jako simpatično pa sam joj rekla da je jako slatka na što je starija kćer istrčala iz dnevne sobe govoreći 'i ja sam slatka!'. - prepričava.

Foto: Dasha Petrenko

Dodala je da se općenito trudi ne komentirati osobni izgled, umjesto toga komplimentirajući im da su pametne / smiješne / ljubazne, ali boji se da je samo pitanje vremena kad će shvatiti da društvo rangira djevojke na temelju njihovog izgleda više od bilo kojeg drugog atributa.

- Namjeravam imati samo dvoje djece i bojim se da zbog tako male razlike između njih će ovakvi komentari jako loše utjecati na samopouzdanje starije kćeri ako se dobro ne postavim - objasnila je.

Mama je tada pitala za savjet kako utjecati na ovu situaciju prije nego što bude prekasno.

Mnogi su odvojili vrijeme da prokomentiraju njezinu objavu, a neki kažu su i napisali da su bili na mjestu jedne od njezinih kćeri.

- Potpuno te razumijem. Imam petogodišnjeg sina i dvogodišnju kćer i puno ljudi komentira kako je ona slatka i lijepa. itekako sam svjesna da to čuje i moj sin - napisala je jedna mama.

- Nažalost ne možeš ljude prozivati za to i tražiti ih da takve stvari ne govore jer će to još dodatno naglasiti to što hvale jedno dijete, a drugo ne. Najbolje je veselo se zahvaliti i dodati kako imaš dvije predivne kćeri prepune dobrote i ljubavi - napisala je druga mama.

Jedna žena je napisala kako je ona najstarija od tri sestre, da normalno izgleda, dok su njezine sestre ljepotice.

- Mislim da sam uvijek bila svjesna izgleda mene i mojih sestara i s vremenom sam to jednostavno prihvatila. Mislim da se to ne može sakriti od djece. Na žalost ljudi ne razmišljaju o tome kakve posljedice njihove riječi mogu imati. nažalost, svijet je jednostavno takav - zaključuje.