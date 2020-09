Mladenka napala gošću koja joj je darovala slatkiše na svadbi: Tvoja večera je koštala 640 kn!

Mladenka iz Kanade organizirala je svadbu za 210 ljudi, koju je platila 220 tisuća kuna. Uvrijedila se zbog jeftinog poklona prijateljice, a ova joj je odgovorila da je nepristojna

<p>Želim ti zahvaliti što si došla na naše vjenčanje u petak. Ne znam je li ovo prvo vjenčanje na kojem si bila, ali za sljedeći put... ljudi inače daju kuverte. Ja sam potrošila 1300 kuna na večeru za tebe i tvoju pratnju, a dobila sam košaru s grickalicama i slatkišima, napisala je mladenka, poznata samo kao Laura, u 'zahvalnici' svojoj prijateljici Kathy, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8738459/Angry-bride-slams-wedding-guests-thank-basket-spent-34-000-reception.html?ito=native_share_channel-home-preview" target="_blank">Daily Mail</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (vjenčanja s maskama):</p><p>Kathy joj je odgovorila da se ne slaže i da misli kako je njezin dar bio prikladan i osmišljena baš za nju. </p><p>Ipak, iako je to bila prilika da se situacija smiri, Laura joj je poručila kako se vjenčanja rade kako bi se skupio novac za budućnost, a to je izgleda naljutilo Kathy.</p><p>- Očito je da si jako nepristojna, sada me više uopće nije briga što misliš o daru koji si dobila. Normalni ljudi bi bili zahvalni na bilo čemu, a ako želiš imati veliku zabavu, plati si ju, a nemoj očekivati da ti ju ja platim - odgovorila je mladenki.</p><p>Uskoro je cijela priča završila i na Redditu, čiji su korisnici mahom stali na stranu gošće.</p><p>- Na kojem planetu živi ova grozna mladenka, ako ti se ne sviđa dar koji si dobila, proslijedi ga dalje i nastavi sa životom - napisala je jedna korisnica u komentaru na priču.</p><p>Slično mišljenje imali su i mnogi drugi te su zaključili kako nije u redu slati e-mailove u kojima goste vrijeđaš zbog poklona koji si dobio na vjenčanju, a dodali su i kako mnogi nemaju novca i ne može se od svakoga očekivati vrijedni poklon.</p>