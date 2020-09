Nekoliko je vrsta preljuba: Od romantičnog do posve slučajnog

Upoznali su se na poslu i započeli svoju ljubavnu vezu jednog dana kad su oboje radili prekovremeno. I ona i on tada su bili u braku. Ona je imala dvoje djece, a on jedno

<p>Od mnogo mogućih razloga koji se mogu ispriječiti budućnosti nekog para, prevara je jedan od najčešćih uzroka definitivnog razlaza. Najgori je dio, opisuju oni koji su imali nesreću iskusiti je na svojoj koži, ono što slijedi, dio kad si prevareni partner pokušava objasniti razloge za to, a nerijetko ih, mimo racionalnih razloga, nađe u sebi.</p><p>Mia i Daniel upoznali su se na poslu i započeli svoju vezu jednog dana kad su oboje radili prekovremeno. Oboje je tada bilo u braku, ona s dvoje, on s jednim djetetom. </p><p>Često je prijateljicama poslije objašnjavala da joj se uopće nije činilo da nekoga vara, da se sve samo jednostavno dogodilo. I vrlo su brzo raskinuli svoje brakove i zasnovali zajednički i na kraju rekli da nisu previše o tome razmišljali prije nego što se slijed događaja pokrenuo. No onima koji se moraju nositi s posljedicama odluka svojih partnera nije sve tako jednostavno.</p><p>Mnogima se sruši svijet. Da bi objasnio da prevara nije nikad laka, ali i upozorio ljude kako djeluje na one oko njih, psiholog <strong>Frank Pittman </strong>napisao je knjigu "Private Lies: Infidelity and the Betrayal of Intimacy" (Privatne laži: Nevjera i izdaja intimnosti). </p><p>I iz više desetljeća rada s ljudima koji su mu priznavali nevjeru shvatio je da ona ima više lica, ali su sva skrivena iza maske laži. Razvrstao je "skretanja", promotrio njihove posljedice i zaključio da je najmanje opasna slučajna nevjera. Ona nije planirana niti je rezultat dugotrajna promišljanja nego najčešće proizvod okolnosti.</p><p>Najčešće se događa na poslovnim putovanjima, gdje se uvijek nastoji nekoga odobrovoljiti i skupiti dodatne bodove za daljnju karijeru. A kako bi se opustili, često se i popije previše te se katkad dogodi nevjera. Često je akterima poslije žao što je do toga došlo i osjećaju grizodušje pa se rijetko ponovi. No takva nije i romantična nevjera, koju autor opisuje kao najluđu i najopasniju.</p><p>Obično počinje susretom s nekim "magičnim" (autor napominje da magični ljudi ne zavode tuđe bračne drugove, zato je ova nevjera opasna jer je često puna zabluda). </p><p>Jako zakomplicira život svima uključenima i nerijetko završe ne samo razvodom, nego i zdravstvenim tegobama, te vrlo rijetko novim brakom. Često se ljudi upuste u nju u prijelomnim životnim trenucima, nakon nekog gubitka, kad se osjećaju pomalo izgubljeno, pa im je zato i racionalni način razmišljanja slabiji.</p><p>Zanimljivo je da je ova prevara češća u dobrim brakovima nego u onima koji dulje nisu baš dobri. Posebna je vrsta prevare, napominje Pittman, ona koja se dogodi zbog bračnog dogovora. </p><p>Nisu svi brakovi zajednice pojedinaca koji dijele sve u životu, pa tako ima i onih koji i u braku zadrže "pravo" na avanture. Loše je ako nisu oba partnera takva i ako se nađu uhvaćeni u kompliciranu mrežu odnosa. </p><p>Određeni je broj prevara rezultat muške potrebe za dokazivanjem muškosti kad god mu se pruži prigoda. Njihovi će se brakovi održati dok žena izdrži ili jednostavno dozna za to. Ti muškarci vrlo često na kraju ostanu sami.</p>