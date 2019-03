Mladenka plače dok bira haljinu - 'mama misli da sam debela'

Sitna buduća mladenka umjesto da se smijala od sreće, gorko se je plakala. U ovotjednoj premijeri emisije 'Reci da haljini' (Say Yes To The Dress) buduća mladenka se rasplakala i objasnila voditelju da joj je majka rekla da je debela nakon što joj je pokazala vjenčanicu koju je kupila.

U ovoj epizodi emisije TLC, Jacinthe, iz Lancashirea, želi pronaći haljinu iz snova za svoje predstojeće vjenčanje sa zaručnikom Tomu, koje će se održati 15. ožujka iduće godine, a za to ima budžet 1200 funti (10250 kuna) za svoju haljinu iz snova.

Foto: TLC

No, mladenka, koja inače nosi broj 6 otkrila je da je pod nevjerojatnim pritiskom da pronađe vjenčanicu, ne samo koju će ona voljeti, već i njezina jako kritična majka.

- Mislim da ću se rasplakati, osjećam se jako debelo... Moja mama je rekla - rekla je voditelju stilistu Goku Wanu.

- Već sam kupila haljinu i pokazala sam sliku haljine svojoj mami, ali uopće joj se nije svidjela. Jako bitno mi je da pronađem nešto što će joj se svidjeti- objasnila je.

U prvoj epizodi nove serije, Jacinthe, koja će imati vjenčanje u Hong Kongu na brodu, otkriva da njezina mama želi da da bude 'pristojna' za svoj veliki dan jer će cijela njezina obitelj biti tamo.

Foto: TLC

Nakon pokušaja haljine broj jedan koja košta 1299 funti (11095 kuna) od brenda Luxa i Love, ona priznaje da joj se sviđa veo i detalji na haljini, ali se svjesno trlja po trbuhu prije nego što prizna da se osjeća 'debelom'.

- Osjećate se debelo? Više masti ima u jednom komadiću čipsa! - Gok kaže, pokušavajući je smiriti.

Kako vrijeme istječe, povećava se pritisak na Goka da pomogne Jacinthei pronaći haljinu iz snova, a u tome mu ne pomaže što ona traži i potvrdu svojih prijatelja Clarisse i Jamesa.

- Stvarno mi se sviđa, ali znam da gornji dio nije tradicionalni. Znam da tvoja mama to neće odobriti. Znam da neće - kaže joj James.

I Jacinthe zna previše dobro da govori istinu.

- Ovo je lijepa haljina, ali mama će zapravo poludjeti na mene. Ili će vikati na mene, ili neće uopće razgovarati sa mnom - kaže buduća nevjesta.

- Mama i ja smo jako bliske. Ona je jako brutalna, a stvarno želim pronaći nešto što će joj se svidjeti - objašnjava opisujući njihov odnos.

Foto: TLC

Nakon što je isprobala drugu haljinu od kreatorice Stelle York koja košta 899 funti (7678 kuna), Jacinthe izjavljuje da je 'preplutajuća' i odlučuje da ta haljina nije za nju.

- To je nešto što bi mama voljela, a ne ono što mi se sviđa. Vrlo sam neodlučna i uvijek pokušavam ugoditi svima - kaže ona.

Foto: TLC

No, na kraju isprobava haljinu dizajnera Enzoani od prekrasne čipke koja će, s potrebnim izmjenama, koštati 1200 funti (10250 kuna)

- Napokon sam pronašla pravu haljinu i sad mi je lakše. Ne mogu dočekati da se udam za Toma, a to će zadovoljiti i moju majku - objasnila je za Daily Mail.

No, par dana nakon izbora haljine, Jacinthe se javlja Goku putem videopoziva kako bi mu rekla da se predomislila.

- 24 sata nakon što sam 'rekla da haljini' sam se predomislila i ipak odlučila uzeti haljinu broj jedan. Odlučila sam samu sebe staviti na prvo mjesto - a ne moju majku ili prijatelje - objašnjava Jacinthe

