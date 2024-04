Mladi ili iskusni? Evo u kojim godinama su muškarci najseksi

Nedavno istraživanje pokazalo je da se muškarci u 40-ima smatraju najatraktivnijima te je čak 75% ispitanika glasalo za dobnu kategoriju od 40 do 50 godina. Muškarci stare kao dobro vino, pokazalo je nedavno istraživanje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

U istraživanju privlačnosti među različitim dobnim skupinama, nedavna anketa na 'The Best Dating Sites' otkrila je intrigantan trend. Istraživanje, koje je prikupilo odgovore 3000 sudionika iz Ujedinjenog Kraljevstva, potvrdilo je da se muškarci u 40-ima smatraju vrhuncem seksepila.

POGLEDAJTE VIDEO:

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Pokretanje videa... 00:48 Naplaćuje vezu | Video: 24sata Video

To je zato što je 75% ispitanika odabralo dobnu skupinu od 40 do 50 godina, no to nije samo zato što momci tada dobro izgledaju.

Dok se mladost često slavi u popularnoj kulturi, istraživanje dovodi tu normu u pitanje, ukazujući na promjenu u percepciji privlačnosti i seksepila. Sudionici, iz različitih sredina, kolektivno su davali prednost muškarcima u 40-ima, sugerirajući šire cijenjenje zrelosti, iskustva i dašak šarma.

Annie Waldron, stručnjakinja na 'The Best Dating Sites', sugerira da postoje razlozi zašto ljude privlače nešto stariji muškarci. Prema njezinim riječima, neki od glavnih čimbenika uključuju sljedeće osobine.

Zrelost

Postoji nešto inherentno privlačno u zrelosti. Ne radi se samo o godinama, već i o iskustvima, mudrosti i samopouzdanju koji često dolaze s njima.

Stabilnost

Do svojih 40-ih mnogi su se muškarci etablirali u svojim karijerama i osobnim životima, odišući osjećajem stabilnosti koji može biti vrlo privlačan.

Samouvjerenost

S godinama iskustva iza sebe, muškarci u svojim 40-ima često posjeduju samopouzdanje koje je i suptilno i zadivljujuće, ne ukorijenjeno u hrabrosti, već u istinskoj samouvjerenosti.

Fizički izgled

Ne zaboravimo efekt Georgea Clooneya. Sijeda kosa im ne smeta, već suprotno, daje im šarmantnu zrelost.

Ovo bi otkriće moglo značajno utjecati na scenu spojeva, posebice na internetu gdje na prvi dojam uvelike utječu godine. Aplikacije i web stranice za pronalaženje partnera mogle bi doživjeti porast popularnosti među muškarcima u 40-ima, koji sada imaju empirijski dokaz da su poželjni.

Nadalje, moglo bi potaknuti širi razgovor o privlačnosti, osporavanju društvenih normi i poticanju ljudi da gledaju dalje od konvencionalnih paradigmi ljepote i seksepila.

- Rezultati naše ankete više su od pukih brojeva; oni su odraz promjena stavova prema godinama, privlačnosti i tome što znači biti seksi. Oni potiču dijalog koji nadilazi površne standarde, pozivajući nas da cijenimo ljepotu u različitim fazama života - zaključila je Annie, piše Daily Star.