Mladi kuhar Norman majstorski napravio koktel za Valentinovo

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Foto: PROMO

Korisnik udruge UNUO, koja se bavi osposobljavanjem djece i osoba s invaliditetom za tržište rada, Norman Talajić, okušao se u ulozi barmena, uz podršku mentora Dominika Bečvardija

Nisam zaljubljen, ali želim voljeti i biti zaljubljen, odgovara simpatično mladi kuhar Norman Talajić svome mentoru Dominiku Bečvardi, vlasniku Peaches&Cream bara u Zagrebu, koji je odlučio otkriti mu tajni recept za koktel koji bi se mogao svidjeti djevojkama. Tajnih sastojaka zapravo nema, sve su otkrili u videoprilogu koji je objavljen na Instagramu. Krenuli su s 30 ml viskija Tennessee, dodali 30 ml Cordiala od šumskog voća, ubacili to u čašu s ledom i dodali 100 ml soda vode. Na kraju su ubacili jagodu prelivenu s čokoladom i posutu s krupnom soli.

Koktel pod prigodnim nazivom Amor's Arrow osmislio je Dominik. 

Nakon što su se kucnuli, Norman se sjajno snašao u posluživanju gostiju, iako to nije uloga u kojoj se nalazi svakodnevno. On je osoba iz spektra autizma, a odluka da izađe iz kuhinje i stane pred goste spomenutog bara povezana je s treningom koji prolazi u okviru strukovne udruge UNUO, koja se od 2009. godine bavi neformalnim osposobljavanjem djece, mladih i odraslih osoba s invaliditetom za samostalan život i tržište rada, prvenstveno u ugostiteljskim zanimanjima.

Norman se odlično snašao u ulozi barmena

- Dominik Bečvardi dugogodišnji je član naše udruge i mentor koji ocjenjuje korisnike koji prolaze naš program, pa smo se dosjetili toga da bi Valentinovo moglo biti dobar povod za to da neki od naših korisnika dobiju priliku vježbati pripremu koktela u jednom takvom lokalu, u koji dolazi izabrana klijentela, što je za njih značajno iskustvo. Iako je Norman kuhar i već dvije godine u okviru udruge vježba rad u svojoj profesiji, htjeli smo ga staviti u malo drukčiju situaciju: da bude ispred ljudi, tako da dodatno izgradi samopouzdanje, ali i da gosti vide kako to izgleda kad ih poslužuje osoba s autizmom i uvjere se da to može biti odlično iskustvo - kaže Vedran Haber, predsjednik udruge.

Prilika da vježbaju svoj posao u jednom takvom lokalu vrlo je važna za korisnike udruge jer su to životne situacije koje im mogu biti korisne kad jednog dana počnu raditi.

Nažalost, kod mnogih poslodavaca još se primjećuje negativan stav prema mogućnosti da zaposle osobu s invaliditetom i daju joj priliku za napredovanje, dodaje.

- Bez obzira na to o kojem je poslodavcu riječ, u javnom ili privatnom sektoru, još imate mnogo negativnih stavova prema zapošljavanju invalida, što se može povezati prvenstveno s neznanjem o tome kako pristupiti toj osobi da bi se što bolje integrirala u radnu sredinu. Nažalost, ni u školi ni na fakultetu nitko nas ne uči i ne priprema za to, pa nam je važno da korisnici imaju priliku pokazati svoje sposobnosti i vještine - zaključuje sugovornik. Dodaje kako je, unatoč predrasudama, više od 80 posto polaznika udruge UNUO-a zaposleno na otvorenom tržištu rada.

