Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PREFINI SU

Užitak u čaši: Najbolji jesenski i zimski kokteli - topli i hladni

Kako se dani skraćuju, a temperature sve više spuštaju, u prvi plan dolaze pića koja griju iznutra ili donose dašak svježine u hladnim večerima
Set of various winter cocktails
Jesen i zima idealne su za aromatične kombinacije, tople napitke s cimetom, medom i rumom, ili pak hladne koktele s okusima jabuke, kruške, naranče i začina. Donosimo recepte koji će začiniti svaku večer, od opuštanja uz kamin do blagdanskog druženja s prijateljima. | Foto: Photographer: Asya Nurullina
1/22
Jesen i zima idealne su za aromatične kombinacije, tople napitke s cimetom, medom i rumom, ili pak hladne koktele s okusima jabuke, kruške, naranče i začina. Donosimo recepte koji će začiniti svaku večer, od opuštanja uz kamin do blagdanskog druženja s prijateljima. | Foto: Photographer: Asya Nurullina
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025