Užitak u čaši: Najbolji jesenski i zimski kokteli - topli i hladni

Kako se dani skraćuju, a temperature sve više spuštaju, u prvi plan dolaze pića koja griju iznutra ili donose dašak svježine u hladnim večerima
Jesen i zima idealne su za aromatične kombinacije, tople napitke s cimetom, medom i rumom, ili pak hladne koktele s okusima jabuke, kruške, naranče i začina. Donosimo recepte koji će začiniti svaku večer, od opuštanja uz kamin do blagdanskog druženja s prijateljima.
| Foto: Photographer: Asya Nurullina
Jesen i zima idealne su za aromatične kombinacije, tople napitke s cimetom, medom i rumom, ili pak hladne koktele s okusima jabuke, kruške, naranče i začina. Donosimo recepte koji će začiniti svaku večer, od opuštanja uz kamin do blagdanskog druženja s prijateljima. |
Foto: Photographer: Asya Nurullina
Jesen i zima idealne su za aromatične kombinacije, tople napitke s cimetom, medom i rumom, ili pak hladne koktele s okusima jabuke, kruške, naranče i začina. Donosimo recepte koji će začiniti svaku večer, od opuštanja uz kamin do blagdanskog druženja s prijateljima.
| Foto: Photographer: Asya Nurullina
HLADNI KOKTELI -
1. MAPLE OLD FASHIONED
Jesenska interpretacija klasika. U čaši promiješajte 60 ml burbona, žličicu javorovog sirupa i nekoliko kapi Angostura bittera. Dodajte led i ukrasite koricom naranče.
| Foto: 123RF
2. CRANBERRY GIN FIZZ
Osvježavajući i lagano kiselkast. U shakeru pomiješajte 40 ml gina, 60 ml soka od brusnice, 15 ml limunova soka i malo šećernog sirupa. Dobro promućkajte, prelijte u čašu i dolijte mineralnu vodu.
| Foto: Dreamstime
3. CINNAMON NEGRONI
Za one koji vole klasiku s twistom. U čaši s ledom pomiješajte 30 ml gina, 30 ml Camparija i 30 ml slatkog vermuta. Dodajte prstohvat cimeta i promiješajte.
| Foto: MAKI
4. PEAR & GINGER SPRITZ
Savršeno lagan, aromatičan i mirisan. U čaši pomiješajte 40 ml votke, 60 ml soka od kruške, 10 ml sirupa od đumbira i prelijte Proseccom. Ukrasite kriškom kruške.
| Foto: 123RF
5. CHOCOLATE MARTINI
Dekadentan desertni koktel. U shakeru promućkajte 40 ml votke, 20 ml likera od čokolade i 10 ml vrhnja. Poslužite u ohlađenoj čaši, po želji s rubom od kakaa.
| Foto: Jevgenijs Bobrov
6. FIG & VANILLA MARTINI
Elegantna kombinacija smokve i vanilije. U shakeru promiješaj 50 ml votke, 20 ml likera od vanilije i 30 ml pirea od smokve. Dobro ohladite i poslužite s listićem mente.
| Foto: 123RF
7. APPLE BOURBON SMASH
Topao, ali hladno poslužen koktel. U čaši zgnječite kriške jabuke i listove mente, dodajte 60 ml burbona, 20 ml limunova soka i malo javorovog sirupa. Napunite ledom i promiješajte.
| Foto: 123RF
8. SPICED SANGRIA
Zimska verzija ljetnog klasika. U vrč ulijte bocu crnog vina, 100 ml soka od naranče, 50 ml ruma, štapić cimeta, klinčiće i kriške jabuke i naranče. Pustite da odstoji nekoliko sati u hladnjaku.
| Foto: 123RF
9. HONEYED WHISKY SOUR
U shakeru promiješajte 50 ml viskija, 25 ml limunova soka i 15 ml meda. Dobro protresite s ledom i poslužite u čaši s rubom od šećera.
| Foto: ABC
10. POMEGRANATE SPRITZ
Blagdanski, svjež i vizualno atraktivan. U čaši pomiješajte 60 ml soka od nara, 40 ml Prosecca i 10 ml likera od naranče. Dodajte nekoliko zrna nara i listić ružmarina.
| Foto: 123RF
TOPLI KOKTELI
1. APPLE CIDER HOT TODDY
Ugrijte jabučni cider, dodajte žličicu meda, sok pola limuna i 40 ml viskija. Promiješajte i poslužite s cimetovim štapićem.
| Foto: 123RF
2. IRISH COFFEE - U šalici pomiješajte vruću kavu, žličicu smeđeg šećera i 40 ml irskog viskija. Na vrh dodajte sloj tučenog vrhnja. Klasični napitak koji grije iznutra.
| Foto: 123RF
3. KUHANO VINO - Zagrijte crno vino s kriškama naranče, štapićem cimeta, klinčićima, žličicom meda i malo ruma. Kuhajte kratko, samo dok se ne zagrije.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
4. HOT BUTTERED RUM - U šalici pomiješajte žličicu smeđeg šećera, komadić maslaca, prstohvat cimeta i klinčića te 50 ml ruma. Prelijte vrućom vodom i promiješajte dok se maslac ne otopi.
| Foto: 123RF
5. SPICED RUM CHOCOLATE - U vruće mlijeko dodajte kakao, prstohvat cimeta, muškatnog oraščića i 40 ml tamnog ruma. Umiješajte malo vrhnja i poslužite toplo.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. GINGERBREAD LATTE - U šalicu tople kave dodajte žličicu sirupa od medenjaka, malo mlijeka i prstohvat cimeta. Po želji dodajte rum ili liker od kave.
| Foto: 123RF
7. CARAMEL APPLE PUNCH - U lonac ulijte jabučni sok, dodajte karamel sirup, malo limunova soka i štapić cimeta. Zagrijte i poslužite s rumom ili bezalkoholno.
| Foto: 123RF
8. VANILLA CHAI TODDY - Skuhajte jaki chai čaj, dodaj 30 ml burbona, žličicu meda i malo mlijeka. Mirisan i kremast napitak za zimske večeri.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. HOT MULLED CIDER - Ugrijte jabučni cider sa zvjezdastim anisom, cimetom, klinčićima i kriškama naranče. Dodajte malo viskija ili Calvadosa za dodatnu toplinu.
| Foto: 123RF
10. PEPPERMINT MOCHA - U toplu kavu dodajte kakao, sirup od mente i mlijeko. Umutite malo vrhnja i ukrasi komadićima tamne čokolade.
| Foto: 123RF