Mladi sve više kupuju fejk: Nije bitno je li original, sve dok ima ime ili brend slavnog autora

Informaciju je objavila kompanija 'Property and Youth Scoreboard', koja svake godine analizira i istražuje stavove mlađih generacija prema kupnji krivotvorenih proizvoda, a time i kršenju intelektualnog vlasništva. Neka dizajnerska imena su, naime, toliko utjecajna da zapravo utječu na sve moćnije tržište lažnih proizvoda.

Foto: Dreamstime

Ovogodišnja studija temelji se na uzorku od 22.021 osobe u rasponu od 15 do 24 godina, iz svih zemalja Europske unije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mladi fejk robu kupuju ne samo radi utjecajnih imena, već i naprosto zato što je toliko ima, dostupna je na raznim online adresama.

Pandemija je potaknula veću kupovinu online, a to je idealan medij za dućane koji prodaju lažnjake. Tu se radi ne samo o torbicama, već i o nizu drugih stvari, od majica i hoodica do tenisica. No, mladi ne kupuju samo odjeću i modne dodatke koji su fejk, već i kozmetiku te elektroničke uređaje, piše nssmag.

Prema tim procjenama, OECD procjenjuje da će ukupna vrijednost krivotvorenih proizvoda i robe dosegnuti oko 22 trilijuna kuna u sljedećih par godina. Tome u prilog ide i logomanija koja kaže - bitno je na sebi nositi neko utjecajno ime, nije bitno je li to original ili ne.

Foto: Balenciaga

Naravno, mladi te dobi rijetko imaju mogućnost kupiti neku Balenciaga ili Chanel stvar, stoga su tu fejkovi da im omoguće da se uvrste u ljubitelje tih brendova te time naglase sklonost svijetu luksuza. Ovo su sve modni znakovi, odnosno time se svrstavaju u razne grupacije, što je naročito naglašeno kod mladih koji traže vlastiti identitet. Najlakše im se okititi nekim imenom i otkriti pripadnost 'plemenu'.

No, boljku financijskim vlastima diljem svijeta već daju proizvođači fejkova i to već desetljećima. Od kad su osamdesete i devedesete donijele na svijet mega brendove i njihovo ultimativno obožavanje, sve se promijenilo. Zato sada imamo razne jeftine stvari sa skupim imenom, no kvaliteta je upitna. Nema veze od čega je, bitno da piše, a istovremeno svijet fejkova cvate. Financijske institucije, stoga, čeka još mnogo posla.

Foto: Dreamstime

Osim toga, kad je riječ o kvaliteti, neki se pitaju, isplati li se uopće kupiti neki original. Naime, Business of Fashion je objavio slučaj žene iz Miamija koja je, nakon što je usporedila prave Gucci gumene papuče s onima kupljenim na DHgateu, počela kupovati replike, zadovoljna njihovom kvalitetom.

- Kako sve više luksuznih marki seli proizvodnju iz Europe u Aziju, to je pomoglo u širenju uvjerenja među nekim potrošačima da su ti fejkovi zapravo proizvedeni u istim tvornicama koje rade i originale - objavio je Business of Fashion.

Ovoj situaciji u prilog ide i činjenica da luksuzni brendovi danas imaju tako banalne i obične stvari, poput spomenutih papuča, koje koštaju malo bogatstvo samo zato što imaju ime. A realno, to su random papuče i kao takve su potrošne, svakodnevne.

Stoga, ako je jeftino isto kvalitetno kao i skupo, a još k tome ima i top ime, mnogima nema smisla da daju za original, već su još zadovoljniji - fejkom. A zadovoljni kupac vraća se po još.

Najčitaniji članci