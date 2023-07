Mladi u Jugi: Tko nije mogao na more - gradio je mostove, a kasnije su svi išli na zabave

Mi gradimo prugu, pruga gradi nas. "Šamac - Sarajevo, to je naša meta, izgraditi prugu još ovoga ljeta". "Pruga naša odgojiteljica". "Kovačnica novih ljudi". "Nemoguće – to je naš cilj". "Uči, gradi, radi". To su samo neke od parola pod kojima su stotine tisuća mladih ljudi od završetka Drugog svjetskog rata pa sve do kraja osamdesetih godina prošlog stoljeća i raspada bivše države sudjelovali u omladinskim radnim akcijama, bilo na lokalnoj, republičkoj (ORA) ili na saveznoj razini (SORA).