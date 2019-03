Mljac! Najslađi desert servira se na golom tijelu partnerice

Seksualne fantazije povećavaju libido jer što više razmišljate o seksu to ga više želite, tvrdi Sandie Tifinie, autorica knjige “Erotic Fantasies”.

- Maštati možete o ljudima koje znate jako dugo ili o potpunome strancu kojeg ste jednom vidjeli u tramvaju. Također ljubavnike svojih fantazija možete dodatno idealizirati i učiniti uzbudljivijima. Kada maštate, osmislite sve do detalja pa si fantaziju ‘prepričavajte’ dok masturbirate. Prava moć fantazije leži u zabranjenim mislima pa se dosjetite što ekstremnijih. Tijekom seksa dosjetite se samo jedne scene ili slike kako bi vam uzbuđenost porasla. Fantazije su ono za čime žudite, ali neke od njih lagano mogu postati i stvarne - kaže autorica.

Jedna od fantazija najčešće uključuje striptiz, no zašto je striptiz tako privlačan? Autorica tvrdi da je ples vertikalni izraz horizontalne želje te da ljudi često automatski pretpostavljaju da je dobar plesač i dobar ljubavnik.

Foto: Lucky Business

- Fantaziju o striptizu možete jednostavno pretvoriti u stvarnost. Prvi korak je da pogledate filmove u kojima je glavna tema striptiz, poput “Striptiz” i “Plesačice”. Sam striptiz je prilično jednostavan: cilj je da plešete zavodljivo dok na sebi imate vrlo malo odjeće. Prije izvedbe možete reći partneru da pripremi novčanice kako bi doživljaj bio što potpuniji. Kako biste bili uspješni jedno od prvih pravila glasi da se opustite i prepustite ritmu. Također nemojte pretjerivati, u striptizu nije važno koliko različitih pokreta ste pokazali, nego kako se krećete tijelom. I naravno, gledajte oko sebe, a ne u pod kao da vas je sram jer striptizete imaju puno samopouzdanja koje pokazuju snažnim kontaktom očima - napominje autorica.

- Seksualne fantazije su uzbudljive jer je u njima sve spontano i nepredvidljivo, nikada ne znate kako će ona završiti. Stoga je vrijeme da spontanost prenese i u stvari život te iznenadite partnera. Nakon večere, recite partneru da je desert na vas, doslovno. Prekrijte svoje tijelo sladoledom, čokoladom ili omiljenim desertom svog partnera. Kada idete na partneru kod njegovih roditelja i pred vratima kuće šapnite mu na uho da ne nosite gaćice. On će o tome razmišljati cijelu noć i neće se moći suzdržati čim izađe iz kuće - tvrdi autorica.

Foto: Unsplash

- Uzbuditi ga možete i dok je pod tušem. Obucite najljepše i najprozirnije gaćice koje imate. Ako postoji jedna stvar koja ga može uzbuditi jednako kao i golo tijelo to je mokra, prozirna odjeća zalijepljena za njega. Ako nemate ništa prozirno, obucite bijele, seksi gaćice. Možete probati i s klasičnim scenarijem iz filmova. Na sljedeći spoj obucite kaput i donje rublje te mu naravno to dajte do znanja kako bi u nestrpljenju čekao kraj spoja. Muškarci u vezama se najčešće žale na manjak oralnog seksa. Poklonite mu pravo da pet puta zatraži oralni seks kada god želi. Taj poklon će ga naprosto očarati. Također mu možete predložiti i da budete njegova seksualna robinja sljedećih dva sata - savjetuje autorica.

