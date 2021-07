Kovrčava manekenka i influencerica Valeria Voronina odlično se zabavlja na račun svog izgleda, snimajući video-priloge o transformaciji. Zahvaljujući profesionalnoj šminki i odjeći pretvara se iz obične djevojke s naočalama i u trenirci u glamuroznu divu. Neka njezina videa imaju milijunske preglede.

POGLEDAJTE VIDEO:

U posebno ekstremnom prilogu o preobrazbi, Valeria se najprije maskirala u nabrijanu kosmatu ženu s požutjelim zubima, kukastim nosom i zamrljanim licem, da bi odjednom iskočila na ekranu kao savršeno dotjerana ljepotica.

Ponovila je sličan video nekoliko puta, uz glazbu koja posve odgovara transformaciji.

Naravno, očito je da je Valeria prvo učinila sve da bi izgledala što lošije, a onda se pretvorila u ljepoticu i mora joj se priznati da je itekako vješta u šminkanju i uređivanju frizura jer se uspije tako nevjerojatno transformirati. Toliko je uspješna u tome da su neki TikTokeri posumnjali da je na snimkama 'prije' i 'poslije' riječ o dvije posve različite osobe, prenosi The Sun.

- To nije ista osoba! Pogledajte samo nos! - napisao je, tako, jedan komentator.

- Znate kako znam da to nije ona: Razlika je u zubima, i ne govorim samo o boji' - napisao je drugi.

Valeria je to iskoristila za novu zezanciju, odnosno video u kojem se sama poigrava s idejom da to nije ista osoba, no - nije otkrila jesu li u pravu.

No, u jednome od video-priloga prikazala je i kako izgleda transformacija u ružniju verziju sebe i čini se da zapravo nemamo razloga sumnjati.