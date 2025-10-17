Boca gina trebala bi se čuvati u zamrzivaču, kako bi pri točenju imala baršunastu teksturu. Provjerite još par trikova za savršeno posluživanje i okus ovog slavnog pića
'Mnogi pogrešno rade gin tonic, evo kako dobiti savršeni okus'
Gin-tonik, klasični koktel s jednostavnim receptom, pokazao se kao napitak koji mnogi ipak pripremaju pogrešno.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Većina ljudi navikla je uliti gin preko leda, dodati tonik i krišku limuna, no Sarah McDonald, brend menadžerica škotskog premium gina Caorunn, tvrdi da taj pristup kvari samu bit okusa.
Prema njezinim riječima, gin ne bi trebalo poslužiti s limunom, već s kriškom crvene jabuke.
- Caorunn gin preporučuje dodavanje tanke kriške crvene jabuke kako bi se istaknula njegova svježina i voćna aroma. Sorte poput Pink Lady savršeno naglašavaju osvježavajući karakter gina - objašnjava McDonald.
Još jedna česta pogreška krije se u odabiru čaše. Iako se gin-tonik u barovima često poslužuje u širokim „balon“ čašama, McDonald ističe da je za pravi doživljaj najbolje koristiti visoku čašu.
- Za savršeno posluživanje preporučujemo 45 ml gina u visokoj čaši s puno leda, nadoliveno kvalitetnim tonikom i ukrašeno kriškom crvene jabuke. Tako se u potpunosti oslobađa okus gina - kaže.
Stručnjakinja dodaje da bi se boca gina trebala čuvati u zamrzivaču, kako bi pri točenju imala baršunastu teksturu. A kada je riječ o ledu, srednje velike kockice su najbolji izbor.
- Izbjegavajte drobljeni led jer se topi prebrzo i razrjeđuje piće - savjetuje.
McDonald napominje i da ne treba preskakati ukras: „Uložite malo dodatnog vremena da pripremite savršen gin-tonik. Napunite pladanj s ledom, koristite odmjerku (jigger) za točan omjer, jedna mjera gina na dvije do tri mjere tonika, i odaberite kvalitetan tonik. Možete čak i prethodno ohladiti čašu u zamrzivaču za dodatnu svježinu.“
Za kraj, McDonald podsjeća da je cijela čar gin-tonika u njegovoj ravnoteži, čist, hladan i hrskav okus gina koji se ne smije ugušiti dodatcima, već naglasiti detaljima poput jednostavne, ali efektne kriške jabuke, piše Daily Mail.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+