'Mnogi pogrešno rade gin tonic, evo kako dobiti savršeni okus'

Gin-tonik, klasični koktel s jednostavnim receptom, pokazao se kao napitak koji mnogi ipak pripremaju pogrešno.

Većina ljudi navikla je uliti gin preko leda, dodati tonik i krišku limuna, no Sarah McDonald, brend menadžerica škotskog premium gina Caorunn, tvrdi da taj pristup kvari samu bit okusa.

Prema njezinim riječima, gin ne bi trebalo poslužiti s limunom, već s kriškom crvene jabuke.

- Caorunn gin preporučuje dodavanje tanke kriške crvene jabuke kako bi se istaknula njegova svježina i voćna aroma. Sorte poput Pink Lady savršeno naglašavaju osvježavajući karakter gina - objašnjava McDonald.

Još jedna česta pogreška krije se u odabiru čaše. Iako se gin-tonik u barovima često poslužuje u širokim „balon“ čašama, McDonald ističe da je za pravi doživljaj najbolje koristiti visoku čašu.

- Za savršeno posluživanje preporučujemo 45 ml gina u visokoj čaši s puno leda, nadoliveno kvalitetnim tonikom i ukrašeno kriškom crvene jabuke. Tako se u potpunosti oslobađa okus gina - kaže.

Stručnjakinja dodaje da bi se boca gina trebala čuvati u zamrzivaču, kako bi pri točenju imala baršunastu teksturu. A kada je riječ o ledu, srednje velike kockice su najbolji izbor.

- Izbjegavajte drobljeni led jer se topi prebrzo i razrjeđuje piće - savjetuje.

McDonald napominje i da ne treba preskakati ukras: „Uložite malo dodatnog vremena da pripremite savršen gin-tonik. Napunite pladanj s ledom, koristite odmjerku (jigger) za točan omjer, jedna mjera gina na dvije do tri mjere tonika, i odaberite kvalitetan tonik. Možete čak i prethodno ohladiti čašu u zamrzivaču za dodatnu svježinu.“

Za kraj, McDonald podsjeća da je cijela čar gin-tonika u njegovoj ravnoteži, čist, hladan i hrskav okus gina koji se ne smije ugušiti dodatcima, već naglasiti detaljima poput jednostavne, ali efektne kriške jabuke, piše Daily Mail.