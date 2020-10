Mnogi vjeruju da crna mačka nosi sreću i blagostanje u dom

U nekim kulturama crna mačka je znak sreće. U Škotskoj ako vam se crna mačka pojavi u kući, to je znak nadolazećeg prosperiteta. U Japanu se crna mačka smatra znakom sreće

<p>Crnom su mačku posvećene mnoge priče i filmovi te je rijetko bio simbol nečega dobroga. A u povijesti, značenja koja su se vezala uz crnu mačku, su oprečna. Svaka kultura ima neko svoje vjerovanje, a jedno od najpoznatijih je vjerovanje ljudi koji su živjeli u Egiptu - koji su je obožavali jer su ju smatrali predstavnikom božanstva.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Mačak svjetski putnik:</p><p>Stari su Egipćani obožavali mačke, i one crne, pa je iz te zemlje poteklo vjerovanje da je crna mačka koja prelazi put znak dobre sreće. Egipatsko božanstvo, zaštitnik kuće, Bastet, se prikazivao kao crna mačka sa zlatnim očima. Ako bi ukućani imali crnu mačku za kućnog ljubimca, smatralo se da će imati više sreće i blagostanja u obitelji, piše brtianski <a href="http://www.express.co.uk/news/nature/493912/Beware-the-black-cat" target="_blank">Express</a>.</p><p>Crna mačka koja vam prijeđe preko puta, prema kršćanskom vjerovanju, zapravo je demon koji nam stvara zlu prepreku koja vas odvaja od boga. Crne mačke smatraju se i lošim kućnim ljubimcima.</p><p>U srednjovjekovnoj su ih Europi smatrali znakom koji najavljuje nesreću. Crne mačke su povezivali s vražjim bićima i vješticama, a mačka koja vam presiječe put bila je znak da vas promatra sam vrag. </p><p>Ipak, u nekim kulturama, crna mačka je znak sreće. Na primjer, krene li crna mačka u vašem smjeru, vjeruje se da to donosi sreću, pa je nemojte tjerati. U Škotskoj ako vam se crna mačka pojavi u kući, to je znak nadolazećeg prosperiteta. U Japanu se crna mačka smatra znakom sreće. </p><p>Crna mačka nije vrsta sama za sebe. Udruga Cat Fanciers kaže da je mačka potpuno crnog krzna moguća u čak 21 vrsti. Potpuno crna pigmentacija se malo češće pojavljuje kod ženskih mačaka, nego kod muških. A visoka razina melanina uzrokuje da životinje imaju zlatne šarenice.</p><p>Zbog raznoraznih pretpostavkama o crnim mačkama, skloništa za životinje iz godine u godinu sve teže udomljuju crne mačke i sve više ih je uspavano. Na drugu stranu, sve više skloništa izbjegava udomljavati crne mačke tijekom listopada zbog Noći vještica i lošeg prošlog iskustva.</p><p>Postoji niz slučajeva u kojima su ljudi posvajali crne mačke u listopadu kako bi bile "živi eksponat" na raznim zabavama povodom Noći vještica, nakon čega bi ih se vratilo u sklonište ili ponovo ostavilo na cesti.</p>