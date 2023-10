Mobitel nikad ne biste trebali puniti preko noći, a evo i zašto

U svijetu litij-ionskih baterija pametni telefoni zauzimaju središnje mjesto. No, oni su potaknuli stalnu raspravu - uzrokuje li dugotrajno punjenje ili punjenje preko noći oštećenje baterije?

Brojni čimbenici određuju životni vijek baterije telefona, uključujući starost proizvodnje i kemijsku starost, odnosno postupnu degradaciju baterije zbog promjena temperature, obrazaca punjenja i pražnjenja i cjelokupne upotrebe.

Tijekom vremena, kemijsko starenje baterija smanjuje kapacitet punjenja, njihov životni vijek i performanse, objašnjava Ritesh Chugh profesor informacijske i komunikacijske tehnologije na CQUniversity Australia.

Prema Appleu, normalna iPhone baterija dizajnirana je da zadrži do 80% svog izvornog kapaciteta nakon 500 potpunih ciklusa punjenja kada radi u normalnim uvjetima.

Istraživanje je pokazalo da bi baterija pametnog telefona iz 2019. mogla u prosjeku proći 850 ciklusa punjenja/pražnjenja prije nego što padne ispod 80% kapaciteta. To znači da ostaje samo 80% početnog kapaciteta baterije nakon otprilike dvije do tri godine korištenja. U ovom trenutku baterija se počinje osjetno brže prazniti.

Trebate li puniti telefon preko noći?

Većini pametnih telefona nove generacije trebat će između 30 minuta i dva sata da se potpuno napune. Vrijeme punjenja ovisi o kapacitetu baterije uređaja - veći kapaciteti zahtijevaju više vremena - kao i o tome koliko energije daje punjač.

Punjenje telefona preko noći ne samo da je nepotrebno, već i ubrzava starenje baterije. Trebalo bi izbjegavati pune cikluse punjenja, od 0% do 100%, kako bi se produžio životni vijek baterije, kaže profesor.

Prema Samsungu, prečesto punjenje baterije do 100% može negativno utjecati na ukupni životni vijek baterije. Slično tome, držanje iPhone uređaja napunjenih dulje vrijeme može ugroziti stanje njihove baterije.

Umjesto pune dopune, preporučuje se napuniti bateriju do 80% i ne dopustiti da padne ispod 20%.

Može li se telefon prepuniti?

U teoriji, litij-ionske baterije mogu se prepuniti. To može dovesti do sigurnosnih rizika kao što je pregrijavanje baterije i zapaljenje. Dobra vijest je da većina modernih telefona ima ugrađenu zaštitu koja automatski sprječava punjenje baterije dalje od 100%, sprječavajući bilo kakvu štetu uzrokovanu prekomjernim punjenjem.

Međutim, svaki put kada baterija padne na 99%, a to se događa zbog aplikacija koje rade u pozadini, ona će se 'puniti ponovno' kako bi održala potpuno napunjeno stanje, a to postepeno punjenje može s vremenom istrošiti bateriju.

Zato mnogi proizvođači imaju značajke za reguliranje.

Appleovi iPhone uređaji nude funkciju odgode punjenja iznad 80%. Samsungovi Galaxy telefoni pružaju opciju ograničenja napunjenosti na 85%.

Može li telefon eksplodirati od punjenja?

Malo je vjerojatno da će pametni telefon eksplodirati kao rezultat punjenja, pogotovo jer ih većina sada ima automatsku zaštitu od prekomjernog punjenja.

Ipak, tijekom godina bilo je nekoliko izvješća o neočekivanim eksplozijama telefona, kaže profesor, što se obično događa kao posljedica grešaka u proizvodnji, loše kvalitete hardvera ili fizičkog oštećenja.

Litij-ionske baterije pregrijavaju se kada se toplina nastala tijekom punjenja ne može raspršiti. To može izazvati opekline ili, u ekstremnim slučajevima, dovesti do požara. Također, ove baterije učinkovito rade u temperaturnom rasponu od 0°C do 40°C. Mogu se proširiti na višim temperaturama, potencijalno uzrokujući požar ili eksploziju, donosi The Conversation.

Korištenje neispravnog, neispravnog ili nekvalitetnog punjača ili kabela također može dovesti do pregrijavanja, opasnosti od požara i oštećenja samog telefona, pojašnjava Chugh.

Savjeti za produljenje vijeka trajanja baterije

