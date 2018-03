Mobiteli, električni vodovi i računala truju isto kao pušenje

Tijelo prepuno toksina pokazat će vam to nizom simptoma poput neprestanog umora, napuhnutosti ili čestih promjena raspoloženja, kaže liječnik Alejandro Junger, autor knjige “Clean: The Revolutionary Program to Restore the Body’s Natural Ability to Heal Itself”.

Liječnik Alejandro Junger kroz svoj rad u klinici za kardiologiju u New Yorku primijetio je zabrinjavajući trend. Velika većina pacijenata dolazila je sa sličnim, ponavljajućim simptomima umora, napuhnutosti, kihanja, čestih promjena raspoloženja i zatvora.

Foto: Promo

- Svaka osoba na planetu izravno je pogođena djelovanjem toksina koji su nastali tek u 20. stoljeću. Da bismo zaista shvatili kako ti toksini utječu na tijelo, valja obratiti pažnju na četiri različita okoliša s kojima je tijelo u svakodnevnom doticaju. Ja sam to nazvao četirima slojevima kože. Prvi sloj je prirodna obrana organizma - koža. Toksini koji ulaze kroz ovaj spoj najčešće su kemikalije iz kozmetike, poput aluminija iz dezodoransa. Trljanjem kozmetičkih preparata nasilno guramo toksine u krvotok kroz pore kože kojima je svrha upravo suprotna, da te toksine zadrže izvan krvotoka. Drugi sloj je odjeća. Tkanine su tretirane snažnim kemikalijama, bojama, parfemima i pesticidima.

Čak 25 posto pesticida korištenih u svijetu koristi se pri obradi pamuka. Štoviše, pri kemijskom čišćenju koristi se perkloroetilen, kemikalija za koju je dokazano da oštećuje jetru, bubrege i stvara neurološke poteškoće. Treći sloj kože jest naš životni prostor, što uključuje i naš radni prostor i dom. Iako možda smatrate da je vaš dom čišći nego vanjski okoliš, dokazano je kako je on prepun toksina iz boja za zidove, namještaja i izolacijskih materijala. Sjetite se samo snažnog mirisa plastike koji dolazi od novog zastora za tuširanje. I zadnji, četvrti sloj odnosi se na vanjski svijet. Iako izlazimo kako bismo udahnuli svježi zrak, istraživanja su pokazala kako samo nekoliko sati izlaganja onečišćenom zraku pojačava rizik od srčanog udara, a uz to električni vodovi, mobiteli i računala emitiraju zračenja koja uzrokuju simptome slične kao što su oni uzrokovani kemijskim toksinima - pojasnio je Junger. Rješenje ovog problema vidi u detoksikaciji organizma.

- Program detoksikacije traje 21 dan i bitna je mentalna i fizička priprema. Bitno je ne jesti teško probavljivu hranu, što znači malo mliječnih proizvoda i pšenice, malo krute hrane i puno svježih sokova. Tako će tijelo imati više energije da se samo obnovi. Također je važno svakodnevno imati 12 sati u kojima ne konzumirate ništa. Tako omogućavate tijelu da uđe u stanje detoksikacije, do kojeg dolazi osam sati nakon pojedenog zadnjeg obroka, a do kraja detoksikacije tijelu trebaju još dodatna četiri sata. Na kraju, ne zaboravite na filtar za vodu, blender i sokovnik - zaključio je svoj plan Alejandro Junger.