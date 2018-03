Djeca će radije jesti povrće ako s roditeljima sudjeluju u kupnji

Zajednički obiteljski obroci važan su dio odgoja. Ne morate raditi komplicirana jela nego je bitno da posvetite pažnju razgovoru i povezivanju s članovima obitelji, savjetuju Asha Dornfest i Christine K. Koh, autorice knjige “Minimalist Parenting: Enjoy Modern Family Life More by Doing Less”.

Neka svatko za obiteljskim ručkom ima svoju ulogu kako bi se osjećali povezanije i uključenije.

- Dobra je ideja voditi djecu s vama u kupnju i dopustiti im da sudjeluju u biranju namirnica. Pokušajte ih češće voditi na tržnicu i dopustiti im da sami odaberu povrće koje žele ručati taj dan. Kad vide odakle povrće dolazi te kad ga sami biraju, radije će ga jesti, a ovakav pristup uči ih da budu odgovorni i samostalni te im se poručuje da se cijeni njihovo mišljenje i znanje koje imaju - naglašavaju autorice.

Foto: Promo

Iako je važno provoditi vrijeme s djecom i baviti se njima, važno je u tom procesu ne zanemariti sebe i svoje potrebe.

- Ne morate se igrati s vašim djetetom svake sekunde. I za djecu je dobro da imaju vrijeme za neovisnu igru. Ne pretrpavajte ih obavezama nego ostavite vrijeme u danu za jednostavnu igru dok ćete se vi baviti sobom. To ne znači nužno da ih ostavite bez nadzora, ali možete raditi ono što vi volite, primjerice čitati knjigu ili vrtlariti, dok se djeca pored vas igraju u vrtu. Svježi zrak godit će i vama i njima, a istraživanja su pokazala kako su djeca koja se češće igraju vani kreativnija, zdravija i neovisnija - kažu autorice te nastavljaju kako poanta minimalističkog roditeljstva nije da živite svoj život poput redovnika u svijetu punom izbora nego da odbijete nerealna očekivanja drugih, isto kao i njihove ideje o tome što čini savršenog roditelja.

- Radi se o tome da živite sretan život koji odgovara vašim osobnim vrijednostima, a ne vrijednostima drugih ljudi. Baš takav način odgoja omogućit će vašem djetetu pravilan rast te će ono tako postati snažnije - tvrde autorice.

Ne uspoređujte se s drugim roditeljima. Njihov način odgoja nije vaš. U redu je dijeliti iskustva i uključiti se u roditeljske klubove i sastanke, no vi najbolje znate kako vaša obitelj “diše”. Organizirajte svoje vrijeme jer ono uistinu jest ograničeno, a uz sve obaveze nužno je pronaći vrijeme za sebe.

- Briga o sebi nije sebična već je vrlo važna za zdrav život. Tako ćete naučiti svoju djecu da roditeljstvo ne znači izgubiti sebe. Posvetite se sebi i partneru i krenite malim koracima. Posložite svoje dnevne prioritete i pozabavite se prvo najtežim zadacima, dok ste još puni energije. Klonite se aktivnosti koje ni vi ni vaša obitelj ne želite raditi. Primjerice, ako se ne slažete baš najbolje s nekim rođakom, čestitajte mu rođendan kad ga vidite. Nemojte tjerati i sebe i svoju obitelj da se satima dosađuju na njegovoj rođendanskoj proslavi na kojoj ionako nitko od vas ne želi biti. Na kraju, dajte djeci zadatke koje moraju obaviti. Ne samo da će vam uštedjeti vrijeme nego će se oni osjećati kao cijenjeni i korisni članovi obitelji - zaključile su autorice.