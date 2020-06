Moda ide dalje, ali bez publike ili na otvorenim prostorima

Ljeti je moda posebno živa radi resort kolekcija, stoga će Dior cruise biti predstavljena bez publike, a Burberry najavljuje skorašnje događanje na otvorenom

<p>Modna kuća Dior najavila je da će revija, koja je trebala biti održana u svibnju, biti održana 22. srpnja u talijanskom gradiću Puglia, uz minimalno publike, poput bliskih prijatelja kreativne direktorice Marie Grazie Chiuri i stručnog tima brenda.</p><p>Prošlogodišnja Dior cruise kolekcija predstavljena je u Marakešu uz impozantnu scenu na otvorenom, raskošnu reviju i glamurozne goste, no sada je to nemoguće napraviti, stoga Dior pokušava pronaći novu formulu.</p><p>I Burberry ima slične vijesti: Njihova će revija biti održana na otvorenom, no lokacija nije objavljena. Kreativni direktor brenda Riccardo Tisci objavio je samo da će to biti - prekrasan britanski krajolik.</p><p>Zakazana za 17. rujna, uoči londonskog tjedna mode, revija će biti: - fizička prezentacija koja je otvorena za sve ljude da je dožive online. Naime, osim modela i našeg tima, fizički na toj lokaciji neće biti drugih ljudi - izjavio je Tisci.</p><p>Iako su ove najave sada već očekivane, direktor kuće Dior, Pietro Beccari, ipak se nada da će na kraju na događanje moći pozvati veću publiku. </p><p>- Nadamo se da ćemo imati barem malo publike, ako ne i gužvu, za reviju koja je planirana za kraj rujna - izjavio je Beccari. - Gospodin Dior osnovao je ovu kuću nakon rata. Imao je hrabrosti i optimizma za pokretanje slavnog New looka 1947. godine, stoga brend Dior u DNK ima snagu, energiju i pozitivu - .</p><p>Milanski modni tjedan početkom srpnja bit digitalni događaj, no dvojac Dolce & Gabbana, čija će revija biti postavljena u vrtovima sveučilišta Humanitas, gdje financiraju program istraživanja koronavirusa, nadaju se da će ipak ugostiti malu publiku modne industrije, objavio je<a href="https://www.theguardian.com/fashion/2020/jun/22/fashion-houses-major-shows-behind-closed-doors-dior-burberry"> The Guardian. </a></p>