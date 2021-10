Kao tinejdžerica, Cherie Louise, koja je izgubila nogu nakon dijagnoze raka kostiju, borila se s tim što privlači pozornost. Međutim, u 20-ima je shvatila da će njezin invaliditet uvijek privlačiti pažnju, pa je odlučila to iskoristiti na pozitivniji način.

Započela je karijeru modela i snimila je kampanje za velike brendove, poput Bluebelle i Modibodija. Svoje fotografije počela je dijeliti na društvenim mrežama, ali neki su je počeli optuživati da je lažirala invaliditet zbog 'lajkova'.

- Ljudi na društvenim mrežama često me optužuju da lažiram svoj invaliditet i tvrde da Photoshopom brišem nogu radi pažnje - rekla je i dodala da često kao kao dokaz navode odraz nečega što su vidjeli na podu.

- Za mene je to prilično neugodno, s obzirom na sve kroz što sam prošla da preživim i dođem do trenutka u kojem sam sada, a onda me optužuju da je sve samo lažno i fotošopirano - priznala je Cherie.

Nikada nije vjerovala da će se zaposliti, zaljubiti, imati obitelj..., jer nikada nije upoznala nekoga tko također ima amputiranu nogu.

- Bilo je bezbroj noći koje sam provela plačući nad fotografijama na kojima sam bila prije amputacije, pitajući se zašto mi se to dogodilo, poželjevši da se jednog dana probudim i opet imam dvije noge - ispričala je.

Svoje mišljenje u pogledu invaliditeta promijenila je u dvadesetim godinama, kada je shvatila da će ljudi uvijek gledati u nju, pa zašto bi dopustila da je neželjena pažnja spriječi da učini ono što želi.

- Društveni mediji zapravo su odigrali veliku ulogu u stjecanju samopouzdanja jer sam otkrila da što više objavljujem, manje se brinem kako će ljudi reagirati na mene - rekla je Cherie.

Na Instagramu je tako pronašla i manekenku s istim problemom, a ona joj je pomogla i da odbaci neke svoje strahove.

- Sjećam se da je objavljivala svoje fotografije u kupaćim kostimima, pa čak i fotografije na kojima su joj vidljivi ožiljci. Iako sam podijelila mnogo svojih fotografija, nikada nisam bila dovoljno hrabra da podijelim nešto poput fotografije u kupaćem. Nakon njezinih fotografija, odbacila sam neke svoje strahove - otkrila je.

Kao tinejdžerka, shvatila je da joj je san raditi u modi.

- Sa 16 godina otišla sam u modnu školu i tako sam počela s modelingom, a s 20 godina preselila sam se u Melbourne kako bih se nastavila baviti stylingom - ispričala je.

Njezin prvi službeni zadatak bio je za robnu marku donjeg rublja Bluebella. Cherie želi svoj posao iskoristiti i kako bi zastupala sve ljude s invaliditetom.

- Znam da to najlakše mogu učiniti širenjem vlastite slike i širenjem točnog prikaza osoba s invaliditetom. Nadam se da će me vidjeti djeca s teškoćama u razvoju koja nisu sigurna što im budućnost sprema. Želim se probiti u industrije koje su izmišljale priče o nama, umjesto da nam dopuste da ih mi sami ispričamo - zaključila je, a piše Daily Mail.