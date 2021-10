Liza Laure je navikla da ljudi griješe kada su u pitanju njezine godine. Naime, Liza je inače njegovateljica iz Loughtona u Engleskoj, a tvrdi da ljudi uvijek pretpostavljaju da je u tridesetima - što joj laska, ali joj je ponekad i neugodno.

POGLEDAJTE VIDEO: Prehrana za mladolik izgled

U stvarnosti je Liza zapravo je dva desetljeća starija. Ona ima 52 godine i tvrdi da nikada nije bila na injekcijama protiv bora i da ima vrlo skromnu rutinu njege kože.

- Ponekad mi je neugodno, a ponekad se ponosim sobom. Osjećam se kao da sada dobivam više komplimenata nego kad sam bila mlađa. Gdje god odem, netko mi daje komplimente i ljudi ne mogu vjerovati koliko stvarno imam godina - objasnila je.

Ispričala je i kako ljudi često misle da ima između 30 ili 35 godina. Ona im na to samo kaže 'hvala' jer joj to jako laska. Čak joj se obraćaju i mlađi muškarci, ali ona se na to samo nasmije.

- Šokiraju se kada saznaju da sam dovoljno stara da im budem majka - dodaje Liza.

Liza kaže da je tajna njezinog dobro izgleda dobra šminka, iako ima i jedan vrlo neobičan savjet.

- Moja rutina njege kože je vrlo svakodnevna. Nemam skupe stvari jer sam alergična na mnogo proizvoda. Što jeftinije to bolje. Nikada nisam išla na botoks ili filere jer se toga previše bojim. Šminku i umjetne trepavice nosim 80 posto vremena - ispričala je.

- Svaka tri mjeseca prepolovim krumpir i utrljam ga po usnama. Ne znam odakle mi ova tehnika, ali pomaže im da ostanu punije. To je dobar i prirodan način da dobijete pune usne - tvrdi Liza.

No, iako sada odiše samopouzdanjem, Liza nije uvijek bila takva. Nekada je bila jako sramežljiva sve dok se 2016. nije prijavila na izbor ljepote. Od tada je krenula pozirati pred kamerom kao model za neovisne modne marke i za razne brendove nakita.

- Nekada sam bila jako sramežljiva i tiha, ali jednog sam dana odlučila izaći iz svoje zone komfora. Sada sam sigurna u sebe i vjerujem da nikada nije prekasno za isprobavanje novih stvari. Natjecala sam se na četiri izbora ljepote i uživala sam u svakoj sekundi - zaključila je Liza, piše The Sun.