Model koji pluta u vodi i čuči na štednjaku mi ništa neće prodati

I dok su se početkom godine čudile izrazima lica Zarinih modela, komentari na kampanju kolekcije proljeće/ljeto 2020 ne idu u prilog španjolskoj kompaniji. Fashionistice su, malo je reći, u šoku.

Dok jedne prišu kako po cijele dane šopingiraju online te da se to njihovim partnerima uopće ne sviđa, druge se pitaju kako uopće zapaziti model, znati kako, primjerice haljina pada ili odijelo stoji, ako modeli u tim istim haljinama plutaju u vodi ili čuče na štednjaku.

Zašto si ovakva?, jedan je od komentara na smrknute modele.

Dok se druga korisnica pita - što se ovdje događa?

WTF? Siđi sa štednjaka!, jedan je od komentara ispod kojeg je ispisano - behave #zara.

Druga se na istu fotku našalila komentarom - Zarin model radi od kuće. Korisnica iz SAD-a se pak pita: Kako mislite da ću iz ovoga vidjeti kako haljina izgleda?

A Selina je svojim postom objasnila zašto ne vjeruje njihovom webshopu. Loša preglednost, neodgovarajuće veličine i fotografije samo su neke od stvari koje joj ne ulijevaju povjerenje.

Many reasons not to trust @ZARA_Care @ZARA :

Poor website layout.

Poor image advertisement.

Poor quality products.

Poor size fitting.

Poor quality on their self-check out function.

Kao da im website nije dovoljno kompliciran. Sad moram dobro razmisliti želim li kupovati odjeću od žena koje na slikama ovako poziraju, piše frankie23thomas.

