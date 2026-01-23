Obavijesti

Lifestyle

All-on-4 ili All-on-6?

Moderna estetska stomatologija u Pakracu – osmijeh kojeg ćete voljeti

Piše Sponzorirani članak,
Čitanje članka: 2 min
Moderna estetska stomatologija u Pakracu – osmijeh kojeg ćete voljeti
2
Foto: DentalMed Pierobon

Dugogodišnje nošenje pomičnih proteza često znači kompromis: nesigurno prianjanje, žuljanje, umanjeni osjećaj okusa i strah od pomicanja proteze tijekom govora ili smijeha

Admiral

U DentalMed Pierobon u Pakracu estetska stomatologija nudi rješenje koje spaja funkciju, prirodan izgled i trajnost. Sustavi All-on-4 i All-on-6 oslanjaju se na dentalne implantate kako bi se nadomjestio čitav zubni luk, vraćajući čvrst zagriz i osmijeh koji izgleda i ponaša se kao prirodan.

Zašto pomične proteze nisu trajno rješenje?

Tradicionalne proteze s vremenom postaju sve manje stabilne jer se čeljusna kost prirodno resorbira. To dovodi do klizanja, bolnih točaka i potrebe za učestalim korekcijama. Prekriveno nepce udaljava pacijente od omiljene hrane, a nesigurnost u društvenim situacijama utječe na samopouzdanje. Održavanje je zahtjevno, a higijenske navike često su kompromitirane jer se proteze moraju redovito vaditi i čistiti. Implantološki potpomognuti mostovi rješavaju ove slabosti: nema nepčanih ploča, žvakanje je snažnije, a govor prirodniji. Kritično, implantati potiču očuvanje kosti, smanjujući dugoročne promjene oblika lica.

All-on-4 i All-on-6: fiksni most na implantatima

All-on-4 i All-on-6 predstavljaju estetski stomatološki tretman koji nadomješta sve zube jedne čeljusti fiksnim mostom oslonjenim na 4 ili 6 implantata. U većini slučajeva pacijent dobiva privremeni fiksni most vrlo brzo nakon zahvata, pa se funkcija i estetika vraćaju u kratkom roku. Rezultat je stabilan zagriz, ugodan osjećaj u ustima i osmijeh koji prati liniju usana, uz pažljivo usklađenu boju i oblik zuba. Ovakav postupak kombinira implantologiju s estetskom stomatologijom: planira se širina osmijeha, profil usana, boja zuba i odnos prema licu, kako bi sve izgledalo skladno i vjerodostojno.

Razlika između All-on-4 i All-on-6

Iako oba sustava daju fiksno rješenje, ključna razlika je u broju implantata i raspodjeli žvačnih sila. All-on-4 je minimalno invazivna opcija koja se često koristi kad je raspoloživa kost ograničena; stražnji implantati mogu se postaviti pod kutom kako bi se izbjegla kompleksna augmentacija ili sinus lift. All-on-6 osigurava veću površinu oslonca i dodatnu stabilnost, što je korisno kod mekše kosti, dugih mostova ili pojačanih žvačnih opterećenja. U DentalMed Pierobon odluka se donosi individualno, nakon 3D analize, uzimajući u obzir kvalitetu kosti, navike poput bruksizma i estetske ciljeve pacijenta.

Foto: DentalMed Pierobon

Kako izgleda postupak u DentalMed Pierobon?

Prvi korak je detaljan pregled s CBCT snimanjem i digitalnim otiscima. Na temelju 3D dijagnostike izrađuje se precizan plan: simulira se položaj implantata, određuju se oblik, duljina i boja budućih zuba te se predviđa linija osmijeha. Kirurški zahvat provodi se uz napredne protokole i po potrebi u vođenoj kirurgiji, čime se povećava preciznost i skraćuje oporavak. U kratkom roku postavlja se privremeni fiksni most, pa pacijent napušta ordinaciju s funkcionalnim osmijehom. Nakon faze cijeljenja slijedi izrada trajnog mosta od vrhunskih materijala (npr. monolitni cirkon ili keramički slojevani most), uz estetsku probu kako bi se idealno uskladili oblik i boja zuba. Pacijent dobiva jasne upute za održavanje i redovite kontrole.

Estetika i funkcija bez kompromisa

U fokusu je prirodan izgled: širina osmijeha, proporcije i tranzicije prema gingivi oblikuju se tako da zubi djeluju kao da su oduvijek tu. Odabir boje zuba nije samo pitanje bjeline; nijansa, translucencija i sjaj prilagođavaju se tenu kože i profilu usana. Za razliku od izbjeljivanja zubi ili ljuskica, koje su idealne kad postoje zdravi zubi, All-on rješenja ciljaju bezubost i teška oštećenja, spajajući trajnost i estetiku. Stabilan zagriz poboljšava dikciju i raznolikost prehrane, što izravno utječe na kvalitetu života.

Tko je kandidat za All-on-4 ili All-on-6?

Idealni kandidati su osobe bez zuba ili s preostalim zubima koji nisu pogodni za očuvanje, te oni koji žele zamijeniti pomične proteze fiksnim rješenjem. Potrebna je adekvatna količina i kvaliteta kosti; u slučaju manjkavosti, moguće su dodatne metode poput augmentacije. Kontrolirani dijabetes, prestanak pušenja i dobra oralna higijena povećavaju predvidljivost ishoda. U dogovoru sa specijalistima procjenjuje se opće zdravstveno stanje, navike i estetska očekivanja kako bi se odabrala strategija koja omogućuje dugoročnu stabilnost i osmijeh koji ulijeva povjerenje.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Veseljak u mladosti, a gunđalo u starosti? Evo kako se znakovi Zodijaka mijenjaju kroz život
TKO STARI KAO VINO?

Veseljak u mladosti, a gunđalo u starosti? Evo kako se znakovi Zodijaka mijenjaju kroz život

Svi se mijenjamo kroz život, a astrolozi su prema afinitetima i karakteristikama horoskopskih znakova objasnili kakav bi svaki znak mogao biti u svojoj mladosti, a kakav u poznijim godinama
Beauty greške koje svaka žena iznad 40. mora izbjegavati
DA NE IZGLEDATE STARIJE

Beauty greške koje svaka žena iznad 40. mora izbjegavati

Izdvojili smo najčešće pogreške koje je lako napraviti, stoga tijekom godina neke rituale treba prilagoditi promjenama koje se vide na koži kako bi efekt ostao isti
Osobine muževa Zodijaka: Koji najbolje odgovara baš vama?
DOBAR SPOJ

Osobine muževa Zodijaka: Koji najbolje odgovara baš vama?

Muškarac Blizanac će vas motivirati i uz njega ćete lakše ostvariti svoje snove, a Jarac je poznat po svom perfekcionizmu i ne očekuje ništa manje od onoga što on pruža

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026