Moderna estetska stomatologija u Pakracu – osmijeh kojeg ćete voljeti

U DentalMed Pierobon u Pakracu estetska stomatologija nudi rješenje koje spaja funkciju, prirodan izgled i trajnost. Sustavi All-on-4 i All-on-6 oslanjaju se na dentalne implantate kako bi se nadomjestio čitav zubni luk, vraćajući čvrst zagriz i osmijeh koji izgleda i ponaša se kao prirodan.

Zašto pomične proteze nisu trajno rješenje?

Tradicionalne proteze s vremenom postaju sve manje stabilne jer se čeljusna kost prirodno resorbira. To dovodi do klizanja, bolnih točaka i potrebe za učestalim korekcijama. Prekriveno nepce udaljava pacijente od omiljene hrane, a nesigurnost u društvenim situacijama utječe na samopouzdanje. Održavanje je zahtjevno, a higijenske navike često su kompromitirane jer se proteze moraju redovito vaditi i čistiti. Implantološki potpomognuti mostovi rješavaju ove slabosti: nema nepčanih ploča, žvakanje je snažnije, a govor prirodniji. Kritično, implantati potiču očuvanje kosti, smanjujući dugoročne promjene oblika lica.

All-on-4 i All-on-6: fiksni most na implantatima

All-on-4 i All-on-6 predstavljaju estetski stomatološki tretman koji nadomješta sve zube jedne čeljusti fiksnim mostom oslonjenim na 4 ili 6 implantata. U većini slučajeva pacijent dobiva privremeni fiksni most vrlo brzo nakon zahvata, pa se funkcija i estetika vraćaju u kratkom roku. Rezultat je stabilan zagriz, ugodan osjećaj u ustima i osmijeh koji prati liniju usana, uz pažljivo usklađenu boju i oblik zuba. Ovakav postupak kombinira implantologiju s estetskom stomatologijom: planira se širina osmijeha, profil usana, boja zuba i odnos prema licu, kako bi sve izgledalo skladno i vjerodostojno.

Razlika između All-on-4 i All-on-6

Iako oba sustava daju fiksno rješenje, ključna razlika je u broju implantata i raspodjeli žvačnih sila. All-on-4 je minimalno invazivna opcija koja se često koristi kad je raspoloživa kost ograničena; stražnji implantati mogu se postaviti pod kutom kako bi se izbjegla kompleksna augmentacija ili sinus lift. All-on-6 osigurava veću površinu oslonca i dodatnu stabilnost, što je korisno kod mekše kosti, dugih mostova ili pojačanih žvačnih opterećenja. U DentalMed Pierobon odluka se donosi individualno, nakon 3D analize, uzimajući u obzir kvalitetu kosti, navike poput bruksizma i estetske ciljeve pacijenta.

Foto: DentalMed Pierobon

Kako izgleda postupak u DentalMed Pierobon?

Prvi korak je detaljan pregled s CBCT snimanjem i digitalnim otiscima. Na temelju 3D dijagnostike izrađuje se precizan plan: simulira se položaj implantata, određuju se oblik, duljina i boja budućih zuba te se predviđa linija osmijeha. Kirurški zahvat provodi se uz napredne protokole i po potrebi u vođenoj kirurgiji, čime se povećava preciznost i skraćuje oporavak. U kratkom roku postavlja se privremeni fiksni most, pa pacijent napušta ordinaciju s funkcionalnim osmijehom. Nakon faze cijeljenja slijedi izrada trajnog mosta od vrhunskih materijala (npr. monolitni cirkon ili keramički slojevani most), uz estetsku probu kako bi se idealno uskladili oblik i boja zuba. Pacijent dobiva jasne upute za održavanje i redovite kontrole.

Estetika i funkcija bez kompromisa

U fokusu je prirodan izgled: širina osmijeha, proporcije i tranzicije prema gingivi oblikuju se tako da zubi djeluju kao da su oduvijek tu. Odabir boje zuba nije samo pitanje bjeline; nijansa, translucencija i sjaj prilagođavaju se tenu kože i profilu usana. Za razliku od izbjeljivanja zubi ili ljuskica, koje su idealne kad postoje zdravi zubi, All-on rješenja ciljaju bezubost i teška oštećenja, spajajući trajnost i estetiku. Stabilan zagriz poboljšava dikciju i raznolikost prehrane, što izravno utječe na kvalitetu života.

Tko je kandidat za All-on-4 ili All-on-6?

Idealni kandidati su osobe bez zuba ili s preostalim zubima koji nisu pogodni za očuvanje, te oni koji žele zamijeniti pomične proteze fiksnim rješenjem. Potrebna je adekvatna količina i kvaliteta kosti; u slučaju manjkavosti, moguće su dodatne metode poput augmentacije. Kontrolirani dijabetes, prestanak pušenja i dobra oralna higijena povećavaju predvidljivost ishoda. U dogovoru sa specijalistima procjenjuje se opće zdravstveno stanje, navike i estetska očekivanja kako bi se odabrala strategija koja omogućuje dugoročnu stabilnost i osmijeh koji ulijeva povjerenje.