Svaka aktivnost koju radimo pokušava se digitalizirati i povezati s mobitelom, od uključivanja rasvjete doma do uključivanja klime ili otključavanja vrata. Primjerice, kad putuje i odsjedam u nekom hotelu, ne moram se checkirati prilikom ulaska nego mi ključ dođe na mobitel i time otvorim vrata sobe. Vjerujem kako će takvih aplikacija biti sve više, započinje razgovor Alen Delić, ekspert tvrtke SpotMe i vodeći hrvatski konzultant za informacijsku sigurnost.

Smatra kako živimo u eri kad su aplikacije i njihovo poznavanje nužnost, a na svijetu postoje milijuni različitih aplikacija čijeg postojanja nismo ni svjesni.

- U tolikoj količini aplikacija vrlo se teško probiti. Upravo je ova hiperprodukcija problem za sigurnost. Većina aplikacija u fokusu ima funkcionalnost, a zanemaruje se sigurnost. Regulirani sektori poput bankarskog ili izvan Hrvatske zdravstvenog, nameću pravila kojih se proizvođači moraju pridržavati i sve se aplikacije testiraju prije puštanja u produkciju. Ostale, međutim, često sa sobom nose pregršt ranjivosti koje zlonamjerne osobe mogu iskoristiti i iskorištavaju. Oni su najviše orijentirani prema krađi i iskorištavanju osobnih podataka. Vjerujem kako većina aplikacija nema najbolje razine i zahtjeve iz perspektive sigurnosti - upozorava stručnjak dodajući kako je startup tvrtkama u cilju zarada na nečem novom, a najmanje brinu o sigurnosti podataka.

Mladi ljudi, s druge strane, o tom problemu uopće ne razmišljaju. Aplikacije su njihov stil života, a koriste ih za sve što god mogu.

- Možda čak mlađe generacije i ne znaju nešto napraviti ako se ne može preko aplikacije ili ako nemaju pristup internetu. Ovisni su o aplikacijama, a bez njih ne bi znali čak ni komunicirati ili otići do banke. Nisu svjesni da ondje moraju potrošiti sat vremena i čekati u redu, često ne znaju da postoji realan svijet. A u budućnosti čovječanstvo će još dublje uroniti u ovisnost o aplikacijama - navodi Delić. Kaže kako se i sam koristi mnogim dobrobitima modernih tehnologija, a smatra da su korisne sve one aplikacije koje podrazumijevaju uštedu vremena.

- Ako fizički ne moram negdje otići nego sve riješim mobitelom, za mene je to velika korist i prednost. Birajući aplikacije koje će koristiti, ljudi uglavnom traže one koje će im olakšati život u skladu sa svojim potrebama - kazao je on.

Dodaje i kako postoje mnoge zamke aplikacija koje čovjeka u stvarnom životu mogu ostaviti u ozbiljnim situacijama.

- Primjerice, koristim online banking i sve virtualne kartice. Radi sigurnosti, kartica je vezana uz moju lokaciju. Bio sam u situaciji da moram na put i mobitel iz nekog razloga nije točno prepoznao u kojoj se državi nalazim, odnosno mislio je da nisam u državi u kojoj sam bio. Ništa nisam mogao platiti, bio sam bez novca i u ozbiljnom problemu kojeg sam uspio riješiti - opisao je Delić.

Na pitanje koje točno aplikacije smatra korisnima, odgovara da je to stvar pojedinca i njegovih potreba i navika.

- Od onih većih i svakako izraženih možda su to one koje nam ubrzavaju komunikaciju i prijenos sadržaja, bankarske aplikacije, prognoze vremena. Upravo kolege oko mene nabrajaju različite za koje nisam niti znao što rade, poput nekih za prepoznavanje vina. Skenirate etiketu, a aplikacija vam ponudi sve detalje o tom vinu. Kolege spominju one za pametne kuće, a ženski dio publike kaže da imaju svoje prilagođene kalendare vezane uz ciklus te da su im takve aplikacije neprocjenjive - nabraja on. Koju god pojedinac bira za sebe, smatra on, treba pogledati sve njezine pozitivne i negativne strane te promisliti o zaštiti osobnih podataka i za što bi se mogli koristiti.

- Važno je da ne tražimo samo komoditet aplikacije nego i da one budu sigurne. To je na korisniku i on mora na tome inzistirati. Sve dok to nije potreba tržišta, nitko se neće orijentirati i na taj aspekt proizvoda - zaključio je Delić.

