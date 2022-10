Moderne verzije su u trendu: Indijanska mokasina i opanak imaju puno toga zajedničkog

Mokasina je vrsta cipele koju su izvorno nosili sjevernoamerički Indijanci, u kojoj je koža gornjišta omotana oko čitavog stopala. To je zapravo vrlo mekana cipela bez potpetice i danas poznata kao dio etno stilova. No slični su se modeli kroz povijest nosili i na lokalnim prostorima.

- Mokasina, indijanska riječ za obuću, u biti je cipela sastavljena od jednog komada kože koji omata stopalo te je napravljena bez šavova na donjem dijelu. Pokrivala za stopala poput mokasina, skupljena na vrhu stopala s uzicom za zatezanje, bila su stil starih sjevernih Europljana. Potomak ovog stila preživio je u narodnoj nošnji od Balkana do Baltika, a najčešće se naziva hrvatskim imenom – opanak - piše The Fashion Institute of Technology iz New Yorka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mnogi modeli bili su ukrašeni, pa je mokasina kroz stoljeća imala niz lica, ukrašena metalnim ili staklenim perlama i cvjetnim motivima na razne načine.

Riječ mokasina dolazi od indijanske riječi mocússinass, a najčešće su bile napravljene od štavljene jelenje ili losove kože, koja je bila deblja, a time i popularnija.

U povijesti obuće ove su cipele imale veliku ulogu.

- U Kaliforniji su domorodački narodi gotovo uvijek hodali bosi osim po hladnom vremenu ili na duga putovanja. Kao opće pravilo, mokasine su se nalazile u sjeverozapadnoj, sjeveroistočnoj i središnjoj Kaliforniji, dok su se sandale koristile u južnoj. Mokasine su se obično izrađivale od jednog komada jelenje kože, s jednim šavom na prednjoj strani, a drugim na peti. Ponekad su dodali potplate, iako neki vjeruju da se taj detalj pojavio tek u 19. stoljeću. Jelenja koža činila je manšetu oko gležnja. Za hladnog vremena mokasine su bile iznutra pojačane travnatim punjenjem - objasnio je David Rickman u 'Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion' (2010.).

S vremenom su postale ukrašene, u 18. i 19. stoljeću dobile su perje te rub s resicama od životinjske dlake. Sve to imalo je ulogu otkrivanja statusa osobe koja to nosi, jer odijevanje je do prošloga stoljeća imalo ulogu pokazatelja društvene pozicije i materijalnog stanja.

Sličan dizajn ima i opanak, cipela s naših prostora. To su tradicionalne cipele koje su se nosile u ovom djelu Europe kroz povijest - to su Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Srbija, Rumunjska i Albanija. Danas je ovaj dizajn prisutan kao dio narodne nošnje.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Široki opanak kapičar bio je prikladan za prašnjavu i blatnjavu panonsku ravnicu, a elastični je opanak oputaš prilagođen krškim vrletima - piše Enciklopedija.hr.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Konstrukcija je slična kao one Indijanske, napravljene su od kože, vezica te pojačanja na prstima.

Opanak odnosno mokasina postala je hit model u sedamdesetima, prihvatili su ih hipiji kao svoju idealnu odjeću.

Ima niz varijanti, od niskih do visokih, poput klasičnih čizama. Ukrašene su resicama, detaljima i raznim aplikacijama.

Danas ih ističe boho moda, koja nalaže nošenje kožnate mekane mokasine uz lepršave haljine.

Najčitaniji članci