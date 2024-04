Modni brend ELFS je nastao kao projekt na faksu prije 20 godina

Upoznali su se na fakultetu prije 20 godina. Pokrenuli su modni brand kao dio studentske prakse. Elfsi su danas su jedan od najuspješnijih i najdugovječnijih modnih brendova na našoj modnoj sceni. Dizajnerski duo Aleksandar Šekuljica i Ivan Tandarić otkrivaju tajnu svog uspjeha.

1. Upoznali ste se na TTF-u, koji vrvi mladim talentiranim kreativcima. Što mislite da vas je, gledajući više od 20 godina unatrag, izdvojilo iz te darovite mase i bilo zapravo recept za uspjeh?

Većina ljudi koja upisuje naš fakultet bude razočarana, jer te fakultet ne priprema za tržište rada, odnosno na tržištu rada nema potrebe za modnim dizajnerima. Ukoliko se želiš baviti našim poslom moraš si sam osigurati posao, a mi smo krenuli s osmišljavanjem i ustrojem brenda koji je taman kada smo završili fakultet bio spreman okušati se komercijalno na tržištu.

Foto: Mirko Janković

2. Pretpostavljam da je u vama bilo barem malo straha prilikom pokretanja vlastitog brenda. Kako ste se s njim nosili i što biste preporučili mladima koji idu u slične vode?

Bilo je mnogo dvojbe, nije bilo mnogo dizajnera na koje bismo se mogli ugledati, a i nismo imali potrebu oponašati nekog drugog nego stvoriti vlastitu, autentičnu modnu priču. Imali smo sreću što je tada modna scena bila u punom zamahu, doživljavala je svojevrsnu renesansu. Bilo je mnogo modnih evenata i platformi za mlade dizajnere, a sve je pratio i medijski interes za praćenjem domaćeg dizajna. Mladim dizajnerima bi poručili da budu ustrajni u svojim idejama, da rade na sebi, svome dizajnu, izradi i poslovanju.

3. Među domaćim dizajnerima koji su se na početku vaše karijere koncentrirali na stariju, ozbiljniju klijentelu, vi ste prepoznali cijelu jednu mladu, zaigranu generaciju koja vapi za modom. Dali ste domaćem tržištu i mladima prepoznatljivo ime koje su prigrlili, kako ste prepoznali potencijal mlađih klijenata?

Drago nam je da ste to primijetili, jer to je dio početnog traženja, a nama koji smo i sami tada bili mladi bilo je prirodnije raditi više sportsku, urbanu modu za mlade, kao što se sada iskrenije obraćamo zreloj publici.

4. Kako se tržište kod nas promijenilo od vašeg prvog ‘booma’ na sceni do danas? Tko su danas vaši većinski klijenti?

Trenutno u hrvatskoj posluju trgovine u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Dubrovniku, Opatiji, Hvaru i naravno naš web shop gdje smo bili među pionirima. Možemo se pohvaliti šarolikom klijentelom, kako po dobi, tako i po ostalim interesima.

5. Nabrojite mi molim vas neke hit komade koji su u vašoj karijeri bili baš prepoznati na tržištu i ‘išli su kao ludi’.

Mi kvalitetan dizajn gledamo kroz brojke, tako da nam je prodaja najbolji pokazatelj ispravnosti našeg rada. Plišane trenirke, kape, t-shirti sa statement printovima, te nekoliko modela bestseller haljina koje smo prodavali u troznamenkastim brojevima.

6. Jesu li ti komadi spontano postali hit ili ste mogli pretpostaviti njihov uspjeh?

Iz iskustava smo se naučili da svaka sljedeća kolekcija nije nova priča i da bi bilo besmisleno kretati uvijek iz nule, tako da se naša poslovna strategija oslanja na iskustva iz prošlih kolekcija. Osluškujemo reakcije kupaca i ukoliko primijetimo da neka haljina bolje prolazi u prodaji radimo njene varijante toliko dugo dok postoji interes za njih. Kupci pamte neku haljinu od prije par sezona, ali u međuvremenu nisu imali prigodu za koju bi kupili tu haljinu i bilo bi šteta ne ponuditi takvu haljinu u prodaji samo zato jer je iz stare kolekcije.

7. Možete li pretpostaviti bestsellere iz nadolazeće kolekcije?

To još nismo naučili, ali možemo pretpostaviti da to nisu nužno najatraktivniji modeli nego oni najnosiviji.

8. Biti poduzetnik, a osobito dizajner na našem tržištu je život pun izazova. Kad ste sami svoj šef, uspijevate li razdvojiti poslovni i privatni život?

Kao mlađima to je bilo gotovo nemoguće, jer bi nas posao pratio 24h, kako smo stariji pokušavamo odvojiti poslovno od privatnog, no svejedno nam je naš posao više od posla i same egzistencije, jednako smo Aleksandar i Ivan kao i Elfs.

9. Radili ste s mnoštvom domaćih zvijezda, imate li za ispričati neku anegdotu ili osobu koja vam je ostala u pamćenju?

Mnoštvo je anegdota i gotovo nam je nestvarno da smo kroz ovih dvadeset godina imali priliku surađivati sa gotovo svim ženama iz javnog života Lijepe naše. Ponosni smo jako na našu kolekciju iz 2008. posvećenu sada nažalost pokojnoj kraljici domaćeg dance-a Kasandri, koja već tad godinama nije imala javne istupe, a svojom kolekcijom dali smo joj zasluženi homage.

10. Kad radite kolekcije danas, na što se osobito koncentrirate i kako radite balans između klasičnih, svakodnevnih komada i onih za crveni tepih?

Koncentriramo se na stvarne žene i dvaput promislimo koliko mogu biti otvorena leđa ili dubok dekolte. Nešto što je možda atraktivno na pisti ili crvenom tepihu neće nužno funkcionirati u svakodnevnom životu.

11. Što najviše vole nositi domaće žene?

Kvalitetnu dobro sašivenu odjeću bezvremenskog dizajna s nekim autentičnim dizajnerskim detaljima.

12. Koliko je istinita ona stara -’odijelo čini čovjeka’? Koliko je muškarcima i ženama za samopouzdanje važno kako su odjeveni?

Istinitija je ona da je odjeća dio lika kojeg igramo, svako od nas mora se odjeven (ili razodjeven) osjećati ugodno i sigurno. Osobni stil se gradi kroz život i potrebno je postići balans.

13. Je li vrijeme korone za vas bilo izazovno, i kako ste je prebrodili?

Sama pomisao na pandemiju korone, potres i slično zvuči gotovo nestvarno. Svejedno, uspjeli smo se resetirati, promijeniti neke poslovne strategije i navike. Prilagoditi se novom normalnom, koje je ipak malo opuštenije od rutine koju smo imali do tada.

14. Uz modu i svoj posao, u čemu uživate u slobodnom vremenu?

Ivan je strastveni fan Eurosonga, Aleksandar obožava graditi, uređivati, vrtlariti...

15. Koji stari trendovi koji su se vratili, poput hlača niskog struka, trapezica i slično su vam favoriti za ovu godinu, a koje biste radije da su ostali u prošlosti?

Čini nam se da smo toliko stari da se već sve vratilo, čak smo i mi prigrlili neke trendove nad kojima smo se donedavno zgražali. Moda je srećom samo zabava i ne treba ništa uzimati preozbiljno, čak i ako nam se ne sviđa. Neka svatko nosi ono što voli i što ga čini sretnim!

16. Kako biste opisali svoj osobni modni stil, a kako svoj brend?

Svoj osobni stil bi opisali praktičnim, komotnim i dosadnim, a svoj brend kao luksuzan, kvalitetan i autentičan!

17. Kako se modni izričaj brenda mijenjao kroz godine?

Izričaj brenda se mijenjao kako smo mi odrastali i sazrijevali. Prvih par sezona nismo imali haljinu kao odjevni predmet u kolekciji, pa je još par sezona trebalo proći da se usudimo predstaviti dugu svečanu haljinu. Nekad nam se činilo da je tržište prezasićeno takvim komadima, no srećom dokazali smo se i tom segmentu i neke od naših najprodavanijih haljina su upravo duge svečane haljine.

18. ‘Obične’ žene često imaju problema s kombiniranjem odjeće i prilagođavanjem stila svojoj građi tijela. Imate li neke ‘tips and tricks’ za svakodnevne lookove, na što se koncentrirati, što pripaziti...

Uvijek treba kretati od vlastitog senzibiliteta, te poznavanja svog tijela. U ormaru je potrebno imati nekoliko ključnih komada koji se mogu lako kombinirati. Kada imaš dobru bazu lako je nadopunjavati ormar. I igrati se vlastitim stilom.