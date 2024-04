Modni stil na izborima: Dame su iskoristile trik Kraljice Elizabete

Odjeća je poruka, ona služi kako bismo predstavili sebe, osobnost, ali i poštovanje situaciji te se njezina semiotička težina posebno vidi u prigodama kao što su izbori. Odijela su bila jedan od najboljih odabira, radi se o raznim bojama. I detalji su se istaknuli, viđen je trendovski cvijet, hit sezone.

Nije nužno da političko odijevanje prati trendove, jer riječ je o bezvremenskoj klasici koja je uvijek najbolji odabir, trendovski detalji nalažu sklonost kreativnosti i modernosti kod osobe koja ih nosi.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ženstvenost u svijetu političkog, poslovnog odijevanja zna biti diskutabilna, lako je pretjerati. No, kad je riječ o odličnim bluzama koje ipak imaju nešto romantike, to su definitivno one s kragnom u obliku trake ili šala.

Kolorit je moćan alat, naročito u gužvama i situacijama kad u prostoriji ima puno ljudi. Odijelo u boji, koje je bilo zvijezda izbora kad je riječ o ženskoj odjeći, odličan je način kako privući pažnju. Ovdje se možemo sjetiti trika koja je imala pokojna Kraljica Elizabeta - ona je nosila jarke boje upravo kako bi bila u centru pažnje te kako bi se uvijek lako znalo gdje je, svi bi je odmah vidjeli.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Jači, tamni tonovi i klasične linije poput sakoa koji blago naglašava tijelo praktičan je način kako osmisliti garderobu za posao i političke prigode. Ovaj modni moment znaju dame koje vjeruju vlastitom stilu te ga shvaćaju ozbiljno. Osim toga, tu se drže i tog pravila održivosti, jer ne treba imati puno stvari kako bi se izgledalo dobro, fino i primjereno.

Bilo je i dosta haljina, idealne su one koje blago padaju te se ne lijepe na najlonke - ovaj trik znale su naše bake koje su nosile kombine. Naime, mnogi materijali lijepe se na najlonke, stoga je lagana pod-haljina praktičan modni moment koji se svakako isplati imati.

Koloristički, najpraktičnije su jednostavne, jednobojne varijante kako se vizualno ne bi previše isticale, a opet grupica žena u takvom odjeći djeluje usklađeno. Odjećom se možemo uvijek istaknuti u grupici - ako želite da vas se super vidi, birajte nešto sasvim drugačije, vizualnost će odraditi svoje.

Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Osim bluze i košulje, ispod sakoa su praktične i majice, no važno je da su fine i uredne, dobar primjer je blaga roza na bijeloj podlozi. Ovakvi su vizualno neopterećeni komadi vrlo praktični u garderobi.

Cilj je zapravo imati neku varijantu capsule garderobe kako bi sve išlo sa svime. Ako je osoba često u fokusu javnosti ili radi neki posao u stranci, red je da se s respektom odnosi prema svima nama koji smo im dali glas te se odijeva dostojno i pristojno. Sve manje od toga nije u redu.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Moderan je i kratki sako na ženskom odijelu, no njemu nema mjesta u političkom odijevanju, kao i zgužvanim košuljama. Sako je ipak bolja opcija ili barem košulja koja djeluje urednije.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Ovdje je riječ o haljini koja je malo previše ležerna, treba joj strukture, a i cipele su previše glomazne - bolje su ovdje neke salonke. Kad je riječ o muškom odijevanju, bitno je nositi odijelo jer je ono dokaz respekta prema situaciji. Tamno plava varijanta je idealna, služit će u svakoj ovako bitnoj večeri. Razvučene hlače nisu primjerene ovoj prigodi, kao ni tenisice.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kad je riječ o modnim dodacima ekstremnih cijena i naglašenog brendiranja, dosta je socijalno neosjetljivo tako nešto nositi na izbore. Naime, poruka koju osoba šalje je neprimjerena, stoga je bolje tako super skupe stvari, koje koštaju kao manji auto, ostaviti kod kuće. Jedino, ako, naravno, poruka nije upravo to što nam govori - vidite, ja si super skupu dizajnersku torbicu mogu priuštiti, za razliku od velike većine.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Među haljinama se ističe i zelena, praktična boja koja se ističe u gužvi, a opet najavljuje sklonost inspiraciji prirodom. Još jedna dobra jednobojna varijanta koja je primjerene dužine - ispod koljena ili midi. I salonke su praktične stilski, bež varijantu treba imati.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Muški poslovni sako plavog tona, bez obzira o kojoj se nijansi radi, dobar je odabir za ovakve situacije, dok su kožnjaci ipak samo za kave, koncerte i privatne trenutke.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Viđene su sinoć i razne tamnije kravate, i dok su neko vrijeme političari često nosili crvene i plave jače kravate, sinoć su vladale samozatajne, elegantne varijante.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Plava je hit i u svijetu ženskog odijevanja, dame znaju da s njom ne mogu pogriješiti. Salonke su također bitne, dobar primjer su one koje prate ton haljine ili te nezaobilazne, neutralne u boji bijele kave.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Muškarci sa stilom znaju da je kombinacija kravate i maramice odličan modni moment - moderan, a opet u stilu klasike koja je samozatajna. Tu modnu formulu jednostavno je nositi u političkim, ali i brojnim poslovnim kombinacijama.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Još jedna koloristički zanimljiva varijanta najavljuje sklonost bojama, lijepo je vidjeti ovako neke jače tonove, bitno je samo da su stvari dobro krojene kako bi odgovarale silueti tijela.