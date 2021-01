Traper je toliko popularan da postoji čitav grad u Kini posvećen njegovoj proizvodnji, a to je Xintang u provinciji Guangdong. Danas na internetu možemo pronaći more traperica raznovrsnih oblika, dizajna i boja. Mogućnosti su bezbrojne. No kada ih kupujete trebate pripaziti na nekoliko stavki. Ako traperice naručujete prema odgovarajućoj veličini može se dogoditi da pogriješite.

Britanski modni savjetnik Gok Van podijelio je za The Sun šest savjeta kako biste lakše odabrali prave traperice:

- Kako biste kupili traperice koje će vam savršeno odgovarati, nemojte se bazirati samo na veličinu koju nosite. Upravo zbog toga žene završe s pogrešnim trapericama. Ovo je mojih šest savjeta koji će vam pomoći da ne kupite pogrešne traperice - rekao je Gok.

1. Upoznajte svoj oblik tijela

Žene mogu imati više oblika tijela, ali prilikom odabira traperica trebate paziti da odaberete one koje najbolje pristaju vašem obliku tijela.

- Najbolje je sebe svrstati u što manje oblika - savjetuje Gok.

Kruškolikoj građi (uska ramena, manja prsa, tanak struk, širi bokovi) je najteže pronaći dobar par traperica. Zato što traperice gotovo nikada neće jednako dobro pristajati na 'kruškastim' bokovima i na super tankom struku koji odlikuje ovaj oblik tijela. Zato djevojke kruškaste građe trebaju birati rastezljive materijale traperica koji će stisnuti i utegnuti na pravim mjestima. Također, malo povišen struk sakriti će eventualni 'višak' oko bokova te dodatno naglasiti struk.

Curama s dugim, tankim nogama super će pristajati trapez hlače jer će upravo taj model u prvi plan staviti njihov najjači adut, a to su noge. Također, birajte modele traperica svjetlijih nijansi.

Za one koji imaju figuru pješčanog sata, važno je da pri odabiru traperica pažnju obrate na materijal od kojih su napravljene. Birajte rastezljivi traper koji će utegnuti noge i guzu te ih savršeno oblikovati i naglasiti. Također, viši struk je idealan jer će tako istaknuti prirodnu liniju tijela.

Atletska ili 'dječačka' građa s malo ili nimalo oblina idealna je za traperice šireg ili 'boyfriend' kroja koje će istaknuti figuru na najbolji mogući način.

Djevojke sitnije građe tijela najčešće žele malo izduljiti ili proširiti cjelokupni figuru, pa iz tog razloga modeli tamnog trapera, visokog struka i uskih podvrnutih nogavica nevjerojatno laskaju ovoj figuri.

Prije nego naručite traperice, bitno je da znate koji je vaš oblik tijela i koje bi vam traperice najbolje pristajale. Nakon toga, gledaju se sljedeće stavke.

2. Obratite pažnju na odnos struka i guze

- Jedna od najvećih zamjerki koje čujem od žena koje odabiru traperice jest da im je struk različite veličine od bokova. Na primjer, žena kruškaste građe mogla bi pronaći traperice koje joj savršeno pristaju u bokovima, ali su joj široke u struku. Ili joj traperice savršeno pristaju u struku, a na bokovima i stražnjici su joj tijesne - komentira Gok.

Ako je razlika između vašeg struka i bokova blizu standardne, tada bi pojas trebao sjediti usko na figuri, bez slobode u sredini leđa.

Ako vam je struk uglađen, a bokovi bujni, bit će prilično teško pronaći prikladne traperice. Ili će se nakon kupnje morati šivati, što za neke modele nije tako jednostavno.

Obratite pažnju na 'jaram' koji je neophodan za dobro pristajanje. Jaram je trokutasti dio, odjeljak u obliku slova V koji se nalazi ispod pojasa za remen na stražnjoj strani traperica. Postoje različite vrste Jarama. Dizajneri pomoću njega stvaraju različite iluzije. Jaram ne nudi nikakve funkcionalne svrhe; koristi se strogo u estetske svrhe.

Postoje brojne vrste Jarama, a najčešći su V-oblik, obrnuti V-oblik, široki i vodoravni. Iako se svi Jarami sastoje od uzorka tkanine na stražnjoj strani traperica, njihov uzorak varira ovisno o određenoj vrsti.

Što je jaram dublji, to je više prostora za veći omjer stražnjice i struka. Jaram je kao trokut, tako da će vas držati u najmanjem dijelu struka, a imati ćete mjesta u dijelu stražnjice.

3. Ne budite rob veličine

Jeste li ikad primijetili da se vaša veličina mijenja ovisno o tome gdje kupujete? To je istina.

- Nikad se nemojte bojati veličine i nemojte dopustite da vam to presudi prilikom kupnje. To ne znači da ste se udebljali ili izgubili težinu, to samo znači da tvornica koja izrađuje traperice koristi drugi blok za veličine. To je obično komad drveta koji se koristi kao predložak za dimenzioniranje i prilagođavanje odjeće koja se proizvodi. - kaže Gok.

Jedna high street trgovina može imati blok koji izgleda poput veličine 12 (42), ali u bilo kojoj drugoj trgovini bi to bila veličina 16 (46). To ne znači da ste udebljali ili izgubili na težini, to samo znači da tvornica koristi drugi blok.

Ako naručujete preko interneta različiti proizvođači mogu postaviti vlastite dimenzije. Stoga je potrebno naručiti stvari s mogućnošću njihovog vraćanja, ako veličina ne odgovara.

4. Izmjerite se

- Umjesto da slijepo kupujete po odgovarajućoj veličini, uzmite mjernu traku i izmjerite se. Svaka internetska trgovina na svojoj će web stranici imati tablicu veličina koja vam govori koja je točna veličina s obzirom na vaše mjere - kaže Gok.

Visinu struka možete jednostavno odrediti u trgovini dok ih kupujete. Na šav kod prepona stavite palac pa srednjim prstom izmjerite visinu do poruba na gornjem dijelu hlača. Za traperice niskog struka ta duljina iznosi od 19 do 21 centimetara, za srednje visoki struk od 21 do 24 cm, a za one višeg struka od 24 centimetra.

Oznake poput 'W37 L35', znači da je W struk, a L duljina noge duž unutarnjeg šava. Uzmite u obzir američke i europske proizvođače i računajte da Amerikanci koriste inče.

Za traperice, izmjerite najmanji dio struka, iznad pupka, kako biste izmjerili veličinu struka. Za duljinu nogu izmjerite od unutarnje strane bedara do međunožja pa sve do gležnja.

Alternativa je da, izmjerite struk i nogavice starih traperica koje vam najbolje pristaju. To obavezno napravite prije nego naručite traperice putem interneta.

5. Visoki, srednji ili niski struk

Ako imate vrlo mali struk, onda biste mogli potražiti moderne traperice visokog struka. To će vam izdužiti noge.

Ako imate kratak torzo, isprobajte traperice niskog struka koje će vam pomoći uravnotežiti proporcije. A ako ćete uvući košulju ili džemper, kupite traperice srednje visokog struka.

6. Stražnji džepovi

Stražnji džepovi koji gledaju prema unutra vizualno će smanjiti preveliku guzu. Visoko položeni džepovi šivani prema van čine stražnjicu većom i prćastom. Džepovi sa zakovicama ili ukrasima dodaju volumen i pristaju manjoj stražnjici. Traperice bez prednjih džepova ili samo s uskim prorezima smanjuju bokove.