Modni sud francuske repke: Torbe nogometaša idu preko 10.000 eura, a tek kape...

Dolazak nogometnih reprezentativaca u kamp Clairefontaine već neko vrijeme nije samo sportski trenutak, nego i pravi modni spektakl. Igrači francuske nogometne reprezentacije očito koriste priliku da pokažu osobni stil - no granica između stila i pretjerivanja opet je izazvala raspravu. Izdvojili smo nekoliko reprezentativaca i detaljno iskomentirali njihove modne odabire, a za kraj smo dodali i primjer koji pokazuje kako izgleda pravi balans između stila i elegancije.

Michael Olise

Među reprezentativcima najviše se istaknuo Michael Olise zbog svoje ekstravagancije koja je podijelila javnost. Outfit koji je nosio bi bio gotovo neprimjetan da ga nije zaokružio ogromnom čupavom crnom kapom. Cijena kape nije poznata, no s obzirom na slične modele u high-fashion svijetu, ovakvi statement komadi često se kreću od nekoliko stotina do čak tisuću eura.

Olise je time bez sumnje 'ukrao show'. Njegova kapa - koja podsjeća na stil Jamiroquaija - pretvorila je relativno običan outfit u viralni moment.

Foto: Benoit Tessier

Modno gledano, ovo je hrabar statement i savršeno uklopljen u trendove streetwear eksperimentiranja. Međutim, problem nastaje u kontekstu: dolazak na okupljanje reprezentacije za mnoge ipak nije modna pista.

Presuda: stilski zanimljivo, ali kontekstualno promašeno.

Hugo Ekitike

Hugo Ekitike je pokušao preuzeti ulogu 'modnog provokatora' u reprezentaciji, ali rezultat je bio prilično nespretan. Kombinacija koju je odabrao više zbunjuje nego inspirira.

Foto: Benoit Tessier

Bijela dolčevita sa zvonolikim rukavima, poderanim na krajevima, daje dramatičan i pomalo ekscentričan dojam, ali način na koji je upasana remenom pokušava dati strukturu koju ostatak outfita ne daje sklad. Sjajne crne kožne hlače i čizme dodaju 'rock' element, dok crna kožna torba u ruci pokušava dodati ozbiljnost. Kožne hlače su vjerojatno marke Alexandar McQueen čije cijene dosežu i do nekoliko tisuća eura.

Presuda: Outfit nema balans, kontrasti nisu povezani, već djeluju nasumično. Stil je pokušaj ozbiljnijeg dojma, ali zapravo sve skupa izgleda komično.

Eduardo Camavinga

Eduardo je obukao komplet Nike trenirku u tirkiznoj boji, te na to Nike bijele tenisice i spojio ih sa sunčanim naočalama i satom. Cijena ovog kompleta trenirke kreće se 200-300 eura, a nekad i više, ovisi o kakvoj kolekciji se radi.

Ovo je klasičan monokromatski streetwear look - jedna boja od glave do pete, što automatski daje dojam urednosti i stila. Tirkizna je hrabar izbor, ali nije 'napadan' na loš način, nego više svjež i moderan.

Foto: Benoit Tessier

Veliki plus je to sve je usklađeno, nema viška detalja i izgleda skupo i 'clean'. Naočale i sat dodatno podižu cijeli outfit.

Presuda: Ipak, to je samo trenirka pa nekima može djelovati previše ležerno za reprezentaciju.

Ibrahim Konaté

Konaté je na dolasku u trening-kamp izgledao kao da je pokušao spojiti 'casual' i 'elegantno', ali rezultat više vuče na improvizirani popodnevni odlazak u trgovinu nego na profesionalni izgled. Crna jakna s kapuljačom je siguran element, ali khaki hlače u širem kroju razbijaju sklad i daju konfuzan ton cijelom outfitu. Torba u ruci djeluje nespretno i sve skupa izgleda pomalo nabacano (radi se o Hermès Birkin torbi koja košta oko 13.300 eura)

Presuda: Outfit nema jasnu liniju i balans. Torba i detalji ne pridonose dojmu, nego ga narušavaju.

Kylian Mbappé

Mbappé je spojio crnu jaknu (clean kroj, minimalizam), bijelu majicu, bež hlače (širi kroj), bijele tenisice i smeđu torbu od brušene kože (Dior 6100 eura) zajedno sa satom i sunčanim naočalama.

Ovdje je ključ u balansu. Nema ničeg napadnog, ali sve zajedno izgleda skupo i dotjerano. Crna jakna i bijela majica su klasik koji uvijek prolazi, a bež hlače razbijaju kontrast i daju outfitu toplinu. Ono što stvarno podiže cijelu priču je kožna torba - to automatski daje ozbiljniji, gotovo poslovni vibe.

Foto: Benoit Tessier

Presuda: Najzreliji i najkompletniji outfit, savršen balans između sportskog i elegantnog i potpuno primjeren za reprezentaciju.