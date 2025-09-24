Obavijesti

MENSTRUALNI RADAR

Mogu li muškarci 'nanjušiti' menstruaciju prije nego što im partnerica išta kaže?

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 3 min
Ne brinite se, ne govorimo da nepoznati ljudi mogu 'nanjušiti' da imate menstruaciju. U pitanju su dugogodišnji partneri koji poznaju svoje partnerice, ne samo njihova tijela, već i energiju i one sitne, ali značajne promjene

Nisu vidovnjaci, već samo pažljivi promatrači. LELO donosi stvarna opažanja muškaraca koji tvrde da mogu predosjetiti kada dolazi menstruacija njihovoj partnerici. Je li riječ o mitu ili stvarnoj pojavi?

1. „Nekoliko dana prije menstruacije postane rastresena i malo smetena.“

ISTINITO. To se zove moždana magla (eng. brain fog) - stanje kad se teže koncentrirati i misli su vam usporene. Iako nije službeni medicinski pojam, često se koristi za opisivanje promjena u pamćenju i fokusiranosti. Glavni krivci? Hormoni. Estrogen i progesteron utječu na rad mozga i san, a njihova razina pada neposredno prije menstruacije. Rezultat? Malo smušenosti, ali ništa zabrinjavajuće, brzo se sve vrati u normalu.

2. „Odjednom, tužni film je na TV-u i onda je neraspoložena za išta''

ISTINITO. PMS zna udariti taman pred menstruaciju, uz uobičajene "bonus" simptome - promjene raspoloženja, bolove, umor, smanjenu želju za seksom… Sve to može učiniti da se osjeća nesigurno i preosjetljivo. Pokažite razumijevanje i pružite podršku – to može spriječiti sitne nesuglasice oko nebitnih stvari.

3. „Osjetim da joj se prirodan miris malo promijeni.“

DJELOMIČNO ISTINITO. Znanstveno nije dokazano, ali mnogi muškarci tvrde da primjećuju ovu promjenu, osobito oni koji su dulje u vezi i dobro poznaju partnericu. Vaginalni miris može se mijenjati ovisno o pH ravnoteži i fazi ciklusa. Menstrualna krv zapravo nije samo krv, to je mješavina krvi, tkiva i vaginalnih sekreta, i može imati blagi, pomalo metalni miris. Dakle, moguće je nešto naslutiti, ali nije baš uobičajeno da ostali ljudi primijete.

Photo of two people spouses have strong bonding feelings cuddle in house indoors
Foto: 123RF

4. „Grudi joj postanu veće i teže.“

ISTINITO. Neki muškarci primjećuju da se partnerici grudi povećaju i postanu osjetljivije pred menstruaciju. Fluktuacije estrogena i progesterona glavni su razlog. Neke žene osjete promjene i tijekom ovulacije. Pitajte je kako se osjeća jer grudi, čini se, nose više informacija nego što mislite.

5. „Iscjedak joj postane gušći.“

ISTINITO. Iscjedak je prirodan način čišćenja i podmazivanja vagine. U tjednu prije menstruacije može postati gušći, bjelkast ili blago žut. To je sasvim normalno i znak zdravog vaginalnog okruženja.

6. „Prestane nositi bijelo.“

DJELOMIČNO ISTINITO. Prilično jasno samo po sebi, ali vrijedi spomenuti. Kad se bojite mrlja, izbjegavate bijelu odjeću. Neformalno pravilo među ženama, osim ako nije tu najbolja prijateljica da provjeri situaciju ''je li procurilo'' ili ako žena ne koristi menstrualnu čašicu s punim povjerenjem (što je, usput, ekološki prihvatljivo i pouzdano rješenje).

7. „Osjećam da je dolje otečena.“

ISTINITO. Tijekom menstruacije dolazi do jačeg protoka krvi u zdjelično područje, što može uzrokovati otečenost, vlagu pa čak i pulsiranje vagine. Više krvi znači veću osjetljivost, sličnu uzbuđenju kod muškaraca. Budite nježni i slijedite njezine signale.

Foto: 123RF

8. „Neposredno prije menstruacije postane jako napaljena.“

ISTINITO. Na početku lutealne faze razina testosterona još je visoka, što može povećati seksualnu želju. Pred kraj ciklusa možda će joj trebati više emocionalne bliskosti da se opusti. Masaže, maženje, večernji spoj - sve to može pomoći u povezivanju i pripremi za vođenje ljubavi u ovom osjetljivom razdoblju.

9. „Vidim više praznih omota od čokolade, a ona se sklupčala s tanjurom tjestenine ispred TV-a.“

ISTINITO. Hormoni jako utječu na apetit. Iako se bazalni metabolizam malo poveća, poznate "menstrualne žudnje" više su vezane za hormonalne promjene nego za stvarnu potrebu tijela. Estrogen i progesteron ne upravljaju samo ciklusom, već i osjećajem gladi, te zato je čokolada iznenada neizostavna.

Beautiful young woman biting a chocolate bar
Foto: 123RF

10. „Tijekom seksa osjeća se ‘pliće’ neposredno prije menstruacije.“

ISTINITO. Cerviks se tijekom ciklusa pomiče, oko ovulacije je viši i mekši, a pred menstruaciju se spušta niže i postaje čvršći. Ako osjećate da je prostor u vagini "plići", to je sasvim normalno i prirodno.

11. „Kaže mi.“

1000 % ISTINITO. Ništa ne nadmašuje otvorenu i zdravu komunikaciju. Sad kad imate sve ove informacije, znat ćete bolje kako biti podrška. Po mogućnosti s toplim termoforom i kockicom fine čokolade.

Bilo da se radi o promjenama raspoloženja, neobičnim žudnjama ili suptilnim fizičkim promjenama, jedno je jasno: menstrualni ciklus utječe na žene na više načina nego što se o tome govori. Razumjeti i podržati partnericu kroz te faze nije samo simpatično, to je promišljeno, brižno i duboko ljubavno. Ako niste sigurni... jednostavno je pitajte. I možda, usput ponesite čokoladu.

