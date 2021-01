Dragi Mevludine,

čast mi je što vam pišem, preslušala sam vaše intervjue pa odlučila zamoliti da mi pomognete. Interesira me ljubav... Imala sam dugu vezu, no odjednom se momak ničim izazvan povukao iz veze. Imam li budućnost s njim ili me čeka neka nova veza? Hvala.





šifra: Mutlu

Odgovor:

Vrlo ste ambiciozni, inteligentni, obrazovani, no uz to ste i energični, stabilni i vrlo atraktivni. Pozitivni ste, omiljeni u muškom i ženskom društvu, dobri u duši. No ovaj momak je vrlo egoističan i posesivan, frustrira ga čim nešto nije kako je on zamislio. Mnogo traži, no nažalost malo daje. Promjenjiva je raspoloženja i vrlo tvrdoglav. Njega nije zadivilo što ste inteligentniji i ambiciozniji od njega, uvijek je htio biti iznad vas, no to mu nije polazilo za rukom. Shvatio je da s vama ne može manipulirati i od tada je sve krenulo naopako. Vidim da nije sasvim zainteresiran za vas, no jasno je da imate mnoge kvalitete, da ste prelijepi da ne biste trebali brinuti. On je nažalost propustio veliku šansu i izgubio pravu djevojku. Na kraju će se on više kajati nego vi. S druge strane, vaši su aspekti vrlo povoljni u idućim mjesecima, napredovat ćete poslovno i financijski. Isto tako, vidim da ćete u idućoj godini ući u novu vezu, bolju i stabilniju. Novi momak će biti kreativan i aktivan u svakom pogledu. Upoznat ćete se kroz neki posao, no nakon kratkog vremena i druženja ćete već biti u sretnoj vezi. Vidim da ćete voljeti i biti voljeni. Nakon otprilike dvije godine vas očekuje i brak, a zatim ćete dobiti i bebu. I na poslu ćete oboje napredovati. Poslije vas očekuje još jedna beba. Mnogi vaši snovi će se ostvariti. Vidim vas sretnu i zadovoljnu, naročito nakon četiri godine od sada. Ni sa zdravljem nećete imati većih problema, no pripazite na glavobolje. Opuštajte se uz čajeve i šetnje na svježem zraku. Sve će biti super, ne vidim nikakve loše situacije. Sretno.