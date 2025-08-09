Obožavam pisati za djecu jer su zahvalna, iskrena publika, kaže autorica dječjeg romana ‘Kora i začarani izvor’ koje je smjestila u našu zaboravljenu regiju
'Moj fantasy roman oživljava čarobne mitove Gorskog kotara'
Kora je jedanaestogodišnja djevojčica koja pokušava razumjeti odrasle, pronaći svoje mjesto u svijetu i suočiti se s promjenama koje prijete njezinu domu. Na svom putovanju, uz pomoć prijatelja i bića iz slavenske mitologije, otkriva snagu znanja, hrabrosti i brige za prirodu. Kroz susrete s čudesnim stvorenjima, šumskim životinjama, novim prijateljima i vrlo stvarnim problemima, Kora otkriva da su znanje, suosjećanje i hrabrost ključni za promjenu. I za svijet. I za nju samu. Što ju je inspiriralo da napiše roman smješten u čarolijom prožetim lokacijama Gorskog kotara gdje “žive” bića iz mitova i legendi, vile i vilenjaci i čuvari šuma, po čemu se razlikuje pisati za djecu i odrasle te čitaju li danas mladi dovoljno, otkriva nam autorica Franka Blažić.
