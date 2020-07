Moj me suprug prevario nakon 1 godine braka i to s muškarcem

Preljub je nešto preko čega rijetko tko može proći, no što kada vas muž prevari s muškarcem? Anonimna žena je imala upravo takvo iskustvo i traži savjet jer nije sigurna što učiniti

<p>U nastavku pročitajte ispovijest žene koju je suprug prevario s muškarcem te odgovor na njenu ispovijest od <strong>Coleen Nolan</strong>, savjetnice s <a href="https://www.mirror.co.uk/lifestyle/sex-relationships/my-husband-gay-one-night-22405381" target="_blank">Mirrora</a>.</p><p><em>'Draga Coleen,</em></p><p><em>Moj suprug i ja smo oboje u ranim 30-ima i zajedno smo četiri godine. Nedavno mi je priznao da je nakon godine dana našeg braka spavao s drugim muškarcem. Dogodilo se to samo jednom i on kaže da zbog toga žali i da se osjeća krivim. Rekao je da je bio pijan i optužuje alkohol za to što se dogodilo.</em></p><p><em>Razlog zbog kojeg mi je to konačno rekao je taj što je taj muškarac (prijatelj od prijatelja) u kontaktu s njim i želio se družiti s njim, pa mislim da se zabrinuo da bih mogla otkriti što se dogodilo.</em></p><p><em>Povrijeđena sam zbog onoga što je učinio, ali još uvijek želim da naš brak funkcionira jer ga volim. Ne znam kako se nositi s tim i mogu li stvari stvarno krenuti na bolje. Voljela bih čuti vaše mišljenje'.</em></p><h2>Odgovor</h2><p>'<em>Zvuči kao da želite da brak ponovno funkcionira, pa bi možda mogli reći tom tipu da znate što se dogodilo i da bi cijenili da više ne stupa u kontakt s vašim suprugom.</em></p><p><em>Također, mislim da se morate usredotočiti na širu sliku - možete li stvarno oprostiti svom mužu i ponovno mu vjerovati? On bi također mogao imati koristi od razgovora sa savjetnikom zato jer vas je njegovo ponašanje povrijedilo i naudilo vašem braku. Također on mora biti iskren prema sebi i razmišljati je li to doista bilo jednokratno ili želi istražiti svoju seksualnost.</em></p><p><em>Mislim da iza okrivljivanja alkohola za njegovo ponašanje stoji nešto drugo i da to nije prvotni razlog zbog kojeg se to dogodilo, već je to ponašanje uzrok nečeg drugog</em>'.</p>