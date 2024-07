'Moj me zaručnik ostavio nekoliko dana prije vjenčanja vrijednog preko 35.000 eura'

Jessica Buchanan, 33-godišnja vizažistica iz Toronta, ispričala je vlastitu životnu priču, kako ju je zaručnik ostavio samo tri tjedna prije vjenčanja.

- Kad mi je to rekao, prvo je bio trenutak tišine, a onda sam shvatila da vrištim. Podigavši ​​našu fotografiju s noćnog ormarića, bacila sam je u zid i briznula u plač. Manje od 3 tjedna prije vjenčanja, moj je zaručnik otkazao naše vjenčanje - prisjetila se Jessica.

Adama je prvi put upoznala 2010. na sveučilišnoj zabavi kad su oboje imali 19 godina.

- Bio je sladak i zabavan, ali bili smo samo prijatelji do našeg prvog spoja u srpnju 2015. U rujnu smo postali par. Voljeli smo se i nikad se nismo svađali. Ali kako su godine prolazile, ponekad sam se pitala, je li tako izgleda pronalazak te posebne osobe? - ispričala je.

U ožujku 2022. Adam je organizirao veliku prosidbu. Napunio je skladište svijećama i divovskim srcem od cvijeća.

- Znajući da sam veliki obožavatelj Taylor Swift, pustio je Love Story kad sam ušla i tamo su bili svi, prijatelji i obitelj. Bilo je to poput scene iz filma. Nikad nisam forsirala udaju, no kad sam vidjela koliko me Adam voli, trud koji je uložio, bio je to predivan osjećaj, najvažniji na svijetu - prisjetila se.

Ipak, euforija nije potrajala. Od početka mi se činilo da Adam nije zainteresiran za planiranje vjenčanja. Mislila je da je to normalno i kao kreativka, bacila se na organizaciju.

- Pronašla sam preuređen staklenik za 130 gostiju i odabrala pet tematskih bifea, plativši polog od 4700 eura. Također sam napravila moodboard kod kuće s raznim idejama. Izabrala sam vjenčanicu od 4700 eura, čim sam vidjela svu tu čipku i sjaj, znala sam da je to prava. Moja mama i sestra su plakale kad su me vidjele u njoj - prisjetila se.

Ali kako se veliki dan približavao, osjetila je da nešto nije u redu.

- Adam i ja smo se počeli svađati, što nikada prije nismo radili. Duboko sam ga voljela i željela sam da bude sretan. Rekla sam mu da ako ne može razgovarati sa mnom, neka ode razgovarati s nekom drugom. Pokušala sam zaboraviti na to i fokusirati se na vjenčanje - ispričala je.

Nekoliko dana kasnije, cijelo je jutro imala loš predosjećaj.

- Osjećala sam neki nemir, a najednom je ušao Adam. Čim sam mu vidjela lice, jednostavno sam znala. Ali čuvši ga kako govori da se ne može oženiti, poludjela sam, ulovio me bijes, i osjećaj poniženja. Dok sam vikala, Adam je samo stajao, slomljen - ispričala je.

Nije mogao navesti nikakve konkretne razloge - samo je ponavljao kako se užasno osjeća, kako mrzi to raditi. Znali su da je vezi došao kraj.

- Adam je otišao kod tate, a ja sam ostala kod kuće, okružena stvarima za vjenčanje. Nisam mogla prestati plakati. Uzalud smo potrošili oko gotovo 19.000 eura, ali moja obitelj me podržala, brinuli su samo o mojoj sreći. Nisam željela vidjeti Adama nakon toga, ali morali smo odlučiti kako to reći našim gostima. Poručili smo im: ‘Vjenčanje je otkazano, molimo poštujte našu privatnost.’ No, neki su ljudi mislili da se radi o kasnoj prvotravanjskoj šali! - ispričala je.

Nakon toga nije htjela biti doma, naročito ne na dan vjenčanja, već otići negdje - otputovala je na koncert Taylor Swift.

- Kupila sam si kartu za 2000 eura i otišla u Teksas. Tako sam 21. travnja, umjesto da hodam prema oltaru, u vjenčanici koja je i dalje u mom ormaru, bila na prepunom stadionu u glitter jakni, pjevajući iz sveg srca. Bilo je nevjerojatno - sjeća se.

Tijekom sljedeće godine odustala je od ljutnje. Čak je počela izlaziti s drugim muškarcima.

- Naš brak nikada ne bi uspio, a kad se sad vidimo na zabavama, ponašamo se pristojno. Na dan kada je trebala biti naša godišnjica braka, priredila sam zabavu s temom Taylor Swift za svoje prijateljice i bilo nam je super. Ne znam hoću li se ikada udati. Ali naučila sam koliko je važno biti iskren s osobom koju voliš. Nijedan odnos ne može preživjeti bez toga - zaključila je Jessica, piše The Sun.