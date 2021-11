Dosadilo vam je da vaš partner nikada ne pomaže po kući? Niste jedine jer, prema istraživanju, žene svaki dan rade više od sat vremena kućanskih poslova i brige o djeci od muškaraca. No neke žene tvrde da su pronašle rješenje koje će ujedno poboljšati i vaš seksualni život.

POGLEDAJTE VIDEO: Seksualna radnica i njezin klijent

Američka influencerica Bri Dietz postala je viralna kada je na Instagramu otkrila da njezin suprug Bobby može 'dobiti' u spavaćoj sobi samo ako obavi svoj dio kućanskih poslova. Dok je Brinina ideja izazvala kritike zbog njenog 'nefeminističkog' pristupa, studija je otkrila da parovi koji dijele kućanske poslove zaista imaju više seksa.

Istraživači sa Sveučilišta Cornell u SAD-u otkrili su da muškarci koji tvrde da rade više od trećine kućanskih poslova imaju znatno više akcije od parova u kojima je žena obavljala 65 posto ili više poslova. Naime, u idealnom svijetu kućanske bismo poslove podijelili podjednako.

No stručnjakinja za seks Kate Taylor kaže: 'Ako vašeg partnera povremeno treba potaknuti da uzme usisivač, tada je ideja zamjene kućanskog posla za seks daleko zabavnija. I to je mnogo manje štetno od žestoke svađe'.

Ali nisu samo žene te koje obećavaju da će partner dobiti zabavu pod plahtama ako zasuče rukave i opere suđe. Dva para, uključujući muškarca koji je natjerao svoju ženu da više čisti po kući, otkrili su kako je zamjena kućanskih poslova za seks dobitna kombinacija.

'Nagrada za najviše poslova je boravak u hotelu'

Kozmetičarka Nicola Dentith (35) živi u Telfordu u Engleskoj sa svojim partnerom, bivšim konzultantom za financijski sektor Matthewom Turnerom (36) i njihovo četvero djece iz prethodnih veza u dobi od 17, deset, osam i dvije godine.

Nicola kaže kako voditi četvero djece, imati posao s punim radnim vremenom i obavljati sve kućanske poslove nije lako. Ali to je situacija u kojoj se našla nakon preseljenja s Matthewom, s kojim sam se upoznala u rujnu 2019.

- Uvijek sam na kraju ja obavljala većinu posla. Trebao je ponuditi pomoć, ali i ja sam trebala više zahtijevati. Ogorčenost je rasla i ja sam se sve više iscrpljivala. Ali jedne noći, kipteći od bijesa, kada je htio seks, odlučno sam odbila. 'Ne dok ne učiniš više po kući', rekla sam mu - priča Nicola.

Matthew nije mislio da je Nicola ozbiljna i izignorirao ju je. Ali ona nije odustajala i dala mu je popis poslova.

- Znala sam da će uspjeti, toliko je uporan i natjecateljski nastrojen da ne može odoljeti ideji da osvoji malo zabave u spavaćoj sobi. Odlučili smo da onaj tko radi najviše kućanskih poslova može odabrati izlazak, ići kamo god i raditi što god želi. Sada je nagrada noćenje u hotelu jednom mjesečno. Osoba koja bira hotel obavila je najviše poslova - rekla je.

Osim nagrade, Nicola je rekla kako je kuća od tada jako uredna i zbog toga ima osjećaj da kontrolira svoju vezu. Osim toga, nije toliko umorna i iscrpljena.

Na cijelu priču sa zamjenom kućanskih poslova za seks osvrnuo se i Matthew koji je rekao: 'Svatko tko kaže da je mijenjanje zabave u spavaćoj sobi za kućne poslove pogrešno, jednostavno je glup. To je riješilo sve svađe u našem kućanstvu i dodalo vezi zabavni, natjecateljski element. Također sam shvatio koliko Nicola naporno radi'.

- Muškarci bi stvarno trebali raditi više po kući. Znam da će mnogi ljudi reći da ne bismo trebali biti nagrađeni za to. Ali sada oboje uživamo u sjajnom seksu i svjesniji smo onoga što svakoga od nas opterećuje, a to je nešto što je zlata vrijedno - zaključio je.

'Korištenje seksualnosti da ga natjeram da obavlja poslove po kući me osnažuje'

Učiteljica plesa Jane-Charlotte Brooker (31) živi u Westgate-on-Sea, gradu u Engleskoj sa svojim partnerom, njegovateljem Georgeom Cio-Banuom (37) i petogodišnjim sinom iz prethodne veze.

- Ležeći u krevetu prošlog prosinca osjetila sam kako Georgeove ruke na sebi. Ali ja jednostavno nisam bila raspoložena, i znala sam razlog zašto. U sudoperu je bilo prljavo suđe. Kante za smeće je također trebalo isprazniti, a dnevni boravak je trebalo usisati. U mislima mi se motao popis obaveza i stresirao me. Tako da sam se prevrnula na drugu stranu u ljutnji i nismo ništa radili te večeri. Sljedećeg jutra je ustao i počistio - ispričala je Jane-Charlotte.

U roku od nekoliko sati kuća je bila besprijekorna i tako je započela njihova igra 'seks za kućne poslove'. Ovaj par upoznao se u lipnju prošle godine i zajedno su uselili pet mjeseci kasnije. Od tada su shvatili tko je neuredan, a tko nije. Ali sada, zahvaljujući ovoj igri, sve obavljaju zajedno.

- Neki ljudi misle da ovo nije feministički, ali ja to ne vidim tako. Za mene je to ultimativni čin feminističkog osnaživanja, korištenje svoje seksualnosti da dobijem ono što želim. Želim voditi ljubav, ali želim i da se posao obavlja po kući, tako da me igra postavlja na vodeću poziciju i podsjeća mog partnera da dijelimo sitne kućanske poslove. Na ovaj način, poslovi od kojih najviše zazirem su obavljeni, a i možemo provesti neko vrijeme skupa - navodi Jane.

Naglasila je i kako se osjeća bolje tijekom seksa jer je opuštenija i može se usredotočiti na njega, a istovremeno ima i ljepši dom.

- Imam čak i posebno donje rublje koje nosim kada želim da George nešto učini u kući. Prošli tjedan kad sam se vratila kući s posla, obukla sam ih i rekla mu da bi mi se mogao pridružiti u spavaćoj sobi ako pomete pod - rekla je i dodala kako su žene oduvijek koristile ovu tehniku te tvrdi da će zbog toga njihova veza sigurno još dugo potrajati.

George je, prema svemu sudeći, jako zadovoljan ovom metodom.

- Kada mi je Jane-Charlotte prvi put pokazala svoj set donjeg rublja i rekla mi da očistim kuhinju i dođem gore, bio sam šokiran. No, sada mi se sviđa činjenica da mi govori kada se osjeća napaljeno i što moram učiniti da bi vodili ljubav - izjavio je.

- Odličan sam u dubinskom čišćenju i Jane-Charlotte to zna. Također znam da ako poslovi koje mrzi raditi nisu gotovi neće doći u krevet i odgodit će seks. Sjajno je biti sa ženom koja je toliko otvorena u pogledu svojih potreba i kućanskih poslova. To znači da nema svađa oko čišćenja, a uvijek znate kada je noć strasti u planu - zaključuje, piše The Sun.