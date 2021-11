Ako vam se pomisao na učenje striptiza kako biste se osjećali senzualnije ili iznenadili svojeg partnera čini pomalo zastrašujućom, definitivno niste jedini.

Probati nešto novo u spavaćoj sobi može biti zastrašujuće, ali rezultati su itekako vrijednI uloženog truda. Evo nekoliko razloga zašto biste trebali naučiti striptiz. Zatim nastavite čitati kako biste otkrili najbolje savjete - kako to zapravo učiniti!

Striptiz održava stvari svježima i uzbudljivima u spavaćoj sobi. Istraživanja pokazuju da će veza procvjetati u svim segmentima kad su partneri otvoreni za isprobavanje nečeg novog. A to je prilično sjajna stvar u društvu u kojem je toliko toga što radimo rutina.

10 pravila fenomenalnog striptiza:

1. Budite svoji

Jako je važno biti svoj i zabaviti se! Ako učinite nešto što vam se ne čini kao nešto što je u vašem 'stilu'. možda ćete se na kraju osjećati neugodno ili nesigurno u sebe. Neka bude zabavno i učinite to - na svoj način.

2. Odjenite nešto u čemu se osjećate ugodno i seksi

Kod striptiza je ključan vizualni aspekt. Pobrinite se da nosite nešto u čemu se osjećate seksi i što mislite da bi se svidjelo vašem partneru. Što god to bilo - bitno je da ja vam u tome ugodno.

3. Rasvjeta, šminka i glazba

Nositi nešto seksi je vrlo važno, ali jednako je važno i pripremiti se. Našminkajte se, nakovrčajte kosu, napravite frizuru, što god želite da se osjećate seksi i samouvjereno! Odaberite pjesmu uz koju se osjećate ugodno plešući i prigušite svjetla za romantičniju atmosferu.

4. Vježbajte, vježbajte, vježbajte!

Svi smo čuli izreku da se praksom dostiže savršenstvo i to je činjenica, čak ni kod striptiza! Ako ste nervozni, svakako odvojite vrijeme za vježbanje pred ogledalom. To će povećati vaše samopouzdanje i pomoći vam da znate što vam je ugodno raditi i kako izgledate radeći to.

5. Ne brinite ni o čemu drugom

Ovo je vrijeme da se opustite i samo zabavite! Tako je lako brinuti se o tome što vaš partner misli ili koliko se neugodno osjećate. Ali, probajte izbaciti te misli iz glave i uživajte u trenutku.

6. Upotrijebite kosu

Kad ste u nedoumici, zabacite glavom kako bi vam kosa proletjela i stvorila još užareniju atmosferu! Koliko god vam se to činilo glupim dok vježbate pred ogledalom, vašem partneru će se svidjeti!

7. Nemojte žuriti

Uzmite si vremena i radite polako striptiz. Neka vaš partner uživa u svakom trenutku. Uz to, nemojte se bojati da striptiz mora dugo trajati, neka traje toliko koliko vam odgovara.

8. Ne razmišljajte o svojim 'manama'

Posjedujte taj trenutak! Vaše mane nisu bitne. Posljednja stvar na koju vaš partner misli je na neku sitnicu kojom se vi opterećujete. Iako može biti teško, samo vjerujte da izgledate nevjerojatno i da sve držite pod kontrolom, piše The Dating Divas.

9. Uživajte (kao i vaš partner)

Izvođenje striptiza nije samo za gledatelja, nego i za vas! Uživajte. Neka bude zabavno, smiješno, spontano ili kako god želite. Bitno je da se opustite i zabavite!

10. Povjerenje je ključno

Povjerenje u ono što radite mijenja sve! Kada ste sigurni u sebe, to se vidi i osjeti. Samopouzdanje je također seksi, pa čak i ako se ne osjećate baš samopouzdano u vezi striptiza (pogotovo ako vam je to prvi put),pravite se da ste super i bit ćete izvanredni.