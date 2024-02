'Moj tata je imao aferu s mojom zaručnicom, cijela obitelj je znala za to i nitko mi nije rekao'

Ljudi su anonimno na društvenim mrežama ispričali neke od priča koje su im u potpunosti promijenile život te otkrile brojne obiteljske tajne.

Nije znao da mu je tata živ

- Moja me mama sakrivala od tate čitav život. Umjesto toga, izmislila je nekog slučajnog lika, nabavila njegove fotografije i izmislila priču da je on umro. No moj pravi tata i baka su pronašli način kako da dođu do mene, a onda su mama i njezina mama sve to zataškale. Moj se svijet srušio kad mi se nepoznati čovjek javio kad sam imala 20 godina i izjavio da je on moj tata. Rekao mi je čitavu priču, da je on moj pravi otac te poslao fotografije na kojima sam ja kao beba s njim. Navodno su se on i moja mama posvađali. Njegova je mama pokušavala doći do mene, kao i on. Tako sam imala drugu baku samo dvije godine dok nije umrla, a s tatom se čujem jednom tjedno - pisalo je u jednoj od ispovijesti.

Obitelj prokockala dvorac

- Otkrio sam da je prije pet generacija moja obitelj prokockala dvorac, imanje, bogatstvo, a mislim čak i grofovsku titulu. To me ne pogađa previše, već mi je zapravo smiješno jer se sjećam da je djed pričao priče kako su bili siromašni te je uvijek bio ogorčen radi toga - naveo je jedan.

Tata je imao aferu sa zaručnicom sina

- Saznao sam da je moj tata imao aferu s mojom zaručnicom dok smo bili zaručeni. To su znali i članovi moje obitelji, no nitko mi nije ništa rekao, pustili su nas da se vjenčamo. To se dogodilo prije 20 godina, a ja sam saznao tek nedavno. Srećom, imam dobar sustav podrške, koji mi pomaže da sve to preživim - objasnio je jedan.

Mama napravila ogroman dug

- Moja je majka napravila tati dug od 6 znamenki na kreditnoj kartici. Saznali smo za to kad je moj tata pokušao supotpisati moj kredit za koledž. Na poslu su ga nazvali iz kreditnog ureda i pitali zašto je uopće pomislio da bi mogao potpisati veliki zajam s desecima tisuća dolara neplaćenih računa. Mislim da nikada neću dopustiti da netko upravlja mojim financijama osim mene - jedna je od ispovjedi.

Očuh moje djevojke imao je aferu s mojom mamom

​- Kad sam išao upoznati roditelje svoje djevojke, njezin očuh i ja smo počeli razgovarati. Pitao je za moje roditelje, a ja sam mu rekao gdje mi mama radi. Rekao je da je tamo radio nekoliko godina. Pitao je za njezino ime, a na spomen majčina imena lice mu je problijedjelo. Ispostavilo se da je s njim mama varala tatu te radi njega ostavila muža i troje djece. Kao posljedica toga stradale su dvije obitelji. Mami nikad nisam rekao da sam upoznao tog čovjeka - prisjetio se jedan.

Roditelji imali tajno izvanbračno dijete

- Moji mama i tata dobili su tijekom studija izvanbračno dijete. Roditelji moga tate su ih prisilili da ga daju na posvajanje. Na kraju su se vjenčali i dobili još četvero djece. Imam 30 godina te sam ovo saznao upravo sada. Na koncu smo se upoznali, prijatelji smo, čini se da je ona odrasla u sretnom domu. Nadam se da se neće stalno pitati zašto su je dali, a zadržali drugo četvero djece - jedna je od priča.

Nije znao da je posvojen

- Kad sam imao 22 godine, saznao sam da sam posvojen kad sam pokušao podnijeti zahtjev za kredit. Naime, trebao mi je rodni list, a moji 'roditelji' su rekli da su ga izgubili, pa sam proveo tjedne pokušavajući pronaći primjerak vladine službe, navodeći ime i datum i mjesto rođenja. Konačno sam dobio pismo natrag. Nikada neću zaboraviti rečenicu - prema našoj evidenciji, posvojeni ste 1982. godine - sjeća se jedan svog šokantnog otkrića.

Tata mu je bio gej

- Moj je tata bio homoseksualac tijekom čitavog života, što sam saznao tek kad sam navršio 18 godina. Naime, oženio se za mamu jer su ga roditelji prisilili. Bili su zajedno 10 godina, a onda su se rastali - jasna je priča.

Djed nekoga tajno uzdržavao

- Moj djed je imao djevojku koju je uzdržavao. Saznali smo za nju nakon što je umro, ali ne odmah. Naime, tek kad je ona umrla, moja je baka dobila njezinu ostavinu. Djevojka nije imala obitelj, pa budući da ju je djed uzdržavao, mislila je da bi sve što je njoj ostalo, trebalo ići njegovoj obitelji - prisjetila se jedna.

Baka je bila odbjegla nevjesta

- Moja baka otkrila nam je nekoliko dana prije smrti da je bila odbjegla nevjesta. Naime, na dan vjenčanja otišla je iz grada i nitko u obitelji nije znao za taj njezin pothvat - prisjetila se jedna.

Tata zaprosio ženu prije njegove mame

- Saznao sam da je moj tata prije nego je oženio moju mamu, zaprosio jednu drugu ženu. No, ona ga je odbila jer je bio farmer. Moji su roditelji zajedno od kad su imali 19 i 20 godina, nikad ne bih pomislila da su prije toga imali neke ozbiljne veze - navela je jedna.

Djed je bio kriminalac

- Moj je tata govorio kako sam odrastao u velikoj sirotinji te da smo dobivali hranu od donatora. To je jedan od razloga

da sada kada posjeduje vlastiti posao, stalno donira bankama hrane i svim vrstama dobrotvornih organizacija. No, istina je drugačija, ispada da je zapravo moj djed bio vlasnik ogromne građevinske tvrtke i zaradio milijune dolara u 50-im i 60-im godinama. No, bavio se kriminalom i završio u zatvoru. Tako je bankrotirao plaćajući suce i odvjetnike i zato je moj tata odrastao bez ičega - ispričao je jedan od komentatora, piše Brightside.