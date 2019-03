'Moja bolest je meni blagoslov, imam priliku pomagati ljudima'

Ami Rivera (38) iz SAD-a od djetinjstva je nailazila na uvrede zbog primarnog limfedema, rijetkog stanja koje uzrokuje kronično oticanje tkiva u tijelu - prekomjerno nakupljanje tekućine bogate proteinima.

Desna noga joj je bila tri puta veća od lijeve. Prognoze su bile toliko loše da su joj govorili da će do 35. godine života biti ovisna o invalidskim kolicima, a do tada neće biti sposobna za ništa - nikakav sport, ples...

Veći dio njezinog života cijela desna strana tijela bila joj je otečena i time veća od lijeve, što je ona svim silama pokušavala sakriti. U srednjoj školi su joj govorili da je 'djevojka slon', prisjetila se.

Ali, nije im dopustila da joj totalno srozaju samopouzdanje pa se sa 18 godina prijavila na izbor najljepše djevojke 'Miss Junior America' (Missouri), i pobijedila. No unatoč pobjedi, nogu je i dalje pokušavala sakriti ispod dugačkih suknji i haljina.

- Otišla sam na to natjecanje da bih se uklopila u društvo, i pobijedila sam. Smiješno je kako mi je to uspjelo, ali to me zapravo nije nagnalo da se osjećam dobro. I dalje sam bila 'djevojka s velikom nogom', samo s titulom Miss Junior America i tijarom - ispričala je.

Skrivala se sve do 2014. godine kada je kolega na poslu sam sebe nazvao debelim. Odlučila je tada, kaže, podijeliti svoju tajnu sa svima jer je željela da se njezin kolega osjeća ugodnije u svojem tijelu. To je pomoglo i njoj samoj u prihvaćanju svojeg izgleda.

Otada se bavi kickboxingom, skakanjem padobranom iz aviona, dizanjem utega, plesanjem salse, jogom... Kaže da je pronašla liječnika, dr. Jaya Granzowa, koji joj je pomogao da desna noga bude tek jedan posto veća od lijeve.

Prvi put su joj liječnici pokušali pomoći 2013. godine, ali nisu uspjeli. Premjestili su joj određene limfne čvorove i pokušali odstraniti višak isisavanjem.

Pronašla je drugog liječnika koji je uspio smanjiti oticanje kroz proceduru zvanu - proteinska lipektomija, posebna vrsta liposukcije kojom se isisava višak proteina i masnoća, a zahvat obavljaju posebno educirani liječnici.

- Rođena sam s limfedemom. Cijela moja desna strana tijela bila je nabrekla, od ušiju do nožnih prstiju. Liječnik je mojoj majci rekao da je to zbog načina na koji me nosila, što nije točno - ispričala je Amy, a prenosi Daily Mail.

- Svoju bolest nazivam svojim blagoslovom jer mogu pomoći drugima da pronađu izlaz iz tame i počnu se liječiti i voljeti sebe. Doista volim sebe i volim to što imam poziv da pomognem iscijeliti druge. Odlučila sam preuzeti život u svoje ruke i činiti što želim. Umorila sam se od toga da ne živim - dodala je.

Zašto se limfedem pojavljuje?

Limfedem je otok potkožnog tkiva uzrokovan smetnjama u normalnoj drenaži limfne tekućine natrag u krv. Rijetko se može vidjeti brzo nakon rođenja, a najčešće se pojavljuje kasnije u životu zbog prirođenih ili stečenih poremećaja.

- Prirođeni (kongenitalni) limfedem je posljedica smanjenog broja limfnih žila, koje ne mogu sakupiti svu limfnu tekućinu. Problem se gotovo redovno javlja u nogama, a vrlo rijetko u rukama. U žena se češće nađe prirođeni limfedem nego u muškaraca. Otok se rijetko može vidjeti pri rođenju jer limfne žile, pa makar bile i smanjenog broja, mogu sakupiti malu količinu limfe koju proizvede novorođenče. Češće se događa da se oticanje javlja kasnije, kad volumen limfne tekućine postane tako velik da smanjeni broj limfnih žila ne može sabrati i drenirati svu proizvedenu limfu - pojašnjeno je u MSD Medicinskom poručniku za pacijente.

Oticanje, napominju, postupno postaje sve izraženije u jednoj ili u obje noge.

- Prvi znak limfedema može biti nadutost stopala koja uzrokuje da cipele postaju pretijesne u drugom dijelu dana i da na koži ostaju tragovi. U ranoj fazi toga stanja otok može nestati nakon podizanja noge. Mnogi ljudi koji nemaju limfedem imaju natečene noge nakon dulje stajanja. Prirođeni limfedem se s vremenom pogoršava, oticanje postaje sve vidljivije i više ne nestaje u potpunosti, čak niti nakon noćnog mirovanja - stoji u priručniku.

Pojašnjeno je da se stečeni limfedem javlja češće nego prirođeni i to uglavnom nakon većeg kirurškog zahvata, posebno nakon operacije karcinoma kada se uklanjanju limfni čvorovi i limfne žile, a zna se pojaviti i nakon radioterapije (zračenja).

Lijeka za ovo stanje nema

- Limfedem se ne može liječiti. Ljudima s blagim limfedemom postavljaju se zavoji koji mogu smanjiti oticanje. Bolesnici koji imaju izrazito velik limfedem mogu nositi pneumatske (zračne) čarape koje stavljaju svaki dan kroz jedan ili dva sata da bi smanjili oticanje. Kada se otok smanji, bolesnik treba staviti dokoljenske elastične čarape i nositi ih cijeli dan sve do lijeganja u krevet. Na taj se način otok nekako može kontrolirati. Za limfedeme ruku stavljaju se pneumatske rukavice slične pneumatskim čarapama, koje treba nositi svaki dan - napisali su stručnjaci u priručniku.